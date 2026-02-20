Ștefan Popescu, analiza momentului: Cu ce rămânem după Consiliul Păcii. Contează Nicușor Dan și România pe harta de interes a lui Trump?

Administrația Trump 2.0 acordă o atenție considerabilă noii inițiative multilaterale intitulată Consiliul Păcii. Liderul de la Casa Albă, Donald Trump, a anunțat fără echivoc că intenționează să investească o parte substanțială din capitalul său politic în acest proiect. În acest context, pentru o țară precum România — care nu a beneficiat pe parcursul anului 2025 de un dialog la nivel înalt cu Washingtonul — prezența președintelui Nicușor Dan la reuniune a reprezentat, în mod realist, ultima oportunitate de a evita ieșirea din radarul strategic american.

Semnalele venite anterior din capitala federală fuseseră, de altfel, grăitoare : raportul Comisiei Juridice din Camera Reprezentanților, precum și episodul ignorării Oanei Țoiu de către Marco Rubio la ministeriala dedicată mineralelor critice au conturat o răcire vizibilă a canalelor politice.

Ce a arătat însă prima reuniune găzduită la Washington ? Dincolo de stilul original al discursului presedintelui Trump, acesta a transmis o serie de mesaje importante. În primul rând, o Americă tot mai puțin dispusă să susțină conflicte lungi și costisitoare. Referințele la vizita în China, evocarea unor raporturi „pozitive” cu Vladimir Putin și tonul general al intervențiilor indică preferința Casei Albe pentru menținerea rivalităților sub un anumit prag — și, acolo unde este posibil, pentru încheierea unui « deal ».

Consiliul pentru Pace se anunță drept o platformă cu ambiții mai largi, însă este revelator faptul că președintele american nu a menționat nici măcar o dată Ucraina. În schimb, Donald Trump a elogiat stilul de negociere al emisarului său, Steve Witkoff, subliniind că „talentul” acestuia a făcut posibilă o primă întâlnire de patru ore la Kremlin cu liderul rus.

În ceea ce privește România și pe « prim ministrul Dan », impresia este că Washingtonul operează încă cu o cunoaștere limitată. Dincolo de aprecierile generale — „un popor fantastic”, muncitori serioși în Statele Unite — nu transpar indicii ale unei atenții strategice aprofundate. Cel mai probabil, acestea reflectă mai degrabă contactele personale ale lui Trump cu diaspora românească decât o evaluare instituțională.

Discursul președintelui Dan a fost corect calibrat, iar oferta României — onorabilă. Totuși, momentul nu a avut greutatea unui punct de inflexiune : numeroși alți invitați au intervenit înainte și după el, diluând impactul politic. Elementul cu adevărat semnificativ este altul. România continuă să aibă o valoare de întrebuințare pentru Washington — însă nu în cheie anti-rusă. Interesul american pare să se deplaseze către proiecția strategică spre Orientul Apropiat și Mijlociu, cu Marea Neagră ca platformă logistică. În această lectură, invitația adresată lui Nicușor Dan trebuie interpretată mai degrabă ca un semnal de aliniere la noua viziune regională americană.

Rămâne de văzut dacă efervescența ideologică din Ministerul de Externe de la București va putea fi temperată și dacă elanurile voluntariste vor fi canalizate pragmatic. Numai în aceste condiții participarea de la Washington ar putea produce efecte tangibile în relația româno-americană — dincolo de politețea protocolară.

Fotografia scurtei discuții purtate pe coridor de preşedintele României cu secretarul de stat Marco Rubio ne scoate un detaliu interesant : dl. Dan îl are în stânga pe Paolo Zampolli, având în organigrama Departamentului de Stat poziția de trimis special pentru parteneriate globale, dar păstrându-şi calitatea sa de « professional networker », de « om care conectează », ne scoate la iveală un element al ecuației care a stat la baza « succesului diplomatic al României ».

Cert este că, dincolo de gesturi și declarații, a fost deschis un canal de comunicare cu Washingtonul — un pas care nu trebuie confundat cu o reconfigurare a priorităților americane în regiunea României. Realismul strategic rămâne, la Casa Albă, regula de bază. Chiar dacă pachetul economic cu care va veni România, aflat încă în lucru, va fi, fără îndoială, examinat cu interes de o administrație americană eminamente ultrapragmatică şi pe care nu o costă gesturile.

Vizita lui Nicușor Dan la prima reuniune a Consiliului Păcii de la Washington trebuie privită și prin prisma competiției interne din România. E nevoie de puțin timp pentru ca zgomotul de fond și instrumentările politice din jurul episodului să se disipeze.

