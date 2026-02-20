Prima pagină » Opinii » Ștefan Popescu, analiza momentului: Cu ce rămânem după Consiliul Păcii. Contează Nicușor Dan și România pe harta de interes a lui Trump?

Ștefan Popescu, analiza momentului: Cu ce rămânem după Consiliul Păcii. Contează Nicușor Dan și România pe harta de interes a lui Trump?

Ștefan Popescu
20 feb. 2026, 13:48, Opinii
Ștefan Popescu, analiza momentului: Cu ce rămânem după Consiliul Păcii. Contează Nicușor Dan și România pe harta de interes a lui Trump?

Administrația Trump 2.0 acordă o atenție considerabilă noii inițiative multilaterale intitulată Consiliul Păcii. Liderul de la Casa Albă, Donald Trump, a anunțat fără echivoc că intenționează să investească o parte substanțială din capitalul său politic în acest proiect. În acest context, pentru o țară precum România — care nu a beneficiat pe parcursul anului 2025 de un dialog la nivel înalt cu Washingtonul — prezența președintelui Nicușor Dan la reuniune a reprezentat, în mod realist, ultima oportunitate de a evita ieșirea din radarul strategic american.

Semnalele venite anterior din capitala federală fuseseră, de altfel, grăitoare : raportul Comisiei Juridice din Camera Reprezentanților, precum și episodul ignorării Oanei Țoiu de către Marco Rubio la ministeriala dedicată mineralelor critice au conturat o răcire vizibilă a canalelor politice.

Ce a arătat însă prima reuniune găzduită la Washington ? Dincolo de stilul original al discursului presedintelui Trump, acesta a transmis o serie de mesaje importante. În primul rând, o Americă tot mai puțin dispusă să susțină conflicte lungi și costisitoare. Referințele la vizita în China, evocarea unor raporturi „pozitive” cu Vladimir Putin și tonul general al intervențiilor indică preferința Casei Albe pentru menținerea rivalităților sub un anumit prag — și, acolo unde este posibil, pentru încheierea unui « deal ».

Consiliul pentru Pace se anunță drept o platformă cu ambiții mai largi, însă este revelator faptul că președintele american nu a menționat nici măcar o dată Ucraina. În schimb, Donald Trump a elogiat stilul de negociere al emisarului său, Steve Witkoff, subliniind că „talentul” acestuia a făcut posibilă o primă întâlnire de patru ore la Kremlin cu liderul rus.

În ceea ce privește România și pe « prim ministrul Dan », impresia este că Washingtonul operează încă cu o cunoaștere limitată. Dincolo de aprecierile generale — „un popor fantastic”, muncitori serioși în Statele Unite — nu transpar indicii ale unei atenții strategice aprofundate. Cel mai probabil, acestea reflectă mai degrabă contactele personale ale lui Trump cu diaspora românească decât o evaluare instituțională.

Discursul președintelui Dan a fost corect calibrat, iar oferta României —  onorabilă. Totuși, momentul nu a avut greutatea unui punct de inflexiune : numeroși alți invitați au intervenit înainte și după el, diluând impactul politic. Elementul cu adevărat semnificativ este altul. România continuă să aibă o valoare de întrebuințare pentru Washington — însă nu în cheie anti-rusă. Interesul american pare să se deplaseze către proiecția strategică spre Orientul Apropiat și Mijlociu, cu Marea Neagră ca platformă logistică. În această lectură, invitația adresată lui Nicușor Dan trebuie interpretată mai degrabă ca un semnal de aliniere la noua viziune regională americană.

Rămâne de văzut dacă efervescența ideologică din Ministerul de Externe de la București va putea fi temperată și dacă elanurile voluntariste vor fi canalizate pragmatic. Numai în aceste condiții  participarea de la Washington ar putea produce efecte tangibile în relația româno-americană — dincolo de politețea protocolară.

Fotografia scurtei discuții purtate pe coridor de preşedintele României cu secretarul de stat Marco Rubio ne scoate un detaliu interesant : dl. Dan îl are în stânga pe Paolo Zampolli, având în organigrama Departamentului de Stat poziția de trimis special pentru parteneriate globale, dar păstrându-şi calitatea sa de « professional networker », de « om care conectează », ne scoate la iveală un element al ecuației care a stat la baza «  succesului diplomatic al României ».

Cert este că, dincolo de gesturi și declarații, a fost deschis un canal de comunicare cu Washingtonul — un pas care nu trebuie confundat cu o reconfigurare a priorităților americane în regiunea României. Realismul strategic rămâne, la Casa Albă, regula de bază. Chiar dacă pachetul economic cu care va veni România, aflat încă în lucru, va fi, fără îndoială, examinat cu interes de o administrație americană eminamente ultrapragmatică şi pe care nu o costă gesturile.

Vizita lui Nicușor Dan la prima reuniune a Consiliului Păcii de la Washington trebuie privită și prin prisma competiției interne din România. E nevoie de puțin timp pentru ca zgomotul de fond și instrumentările politice din jurul episodului să se disipeze.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Nicușor Dan, răspunsuri la indigo când vine vorba să relateze despre interacțiunea cu Donald Trump și la NATO și la Consiliul Păcii: „Chestiuni de politețe”

Președintele SUA nu are prea multe de spus despre români. Ori suntem „grozavi”, ori suntem „fantastici”, cum ne-a numit azi la Consiliul Păcii. Gândul prezintă singurele două declarații publice cu referire la România făcute de Donald Trump, la distanță de câteva luni între ele

Recomandarea video

Mediafax
OFF The Record. Judecător Bogdan Mateescu: Jalonul PNRR privind pensiile magistraților putea fi reglat în 5 minute
Digi24
Un general rus i-a trimis soției poze cu urechi tăiate ale prizonierilor ucraineni: „Voi aduna o ghirlandă și ți-o voi face cadou”
Cancan.ro
Concurentul de la Desafio săltat de mascații de la DIICOT pentru posesie de droguri
Prosport.ro
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Adevarul
Reforma „uitată” pe care România e obligată să o facă. „E momentul să pună în ordine haosul intenționat întreținut de guvernanți”
Mediafax
Macron reacție dură către Meloni, după declarațiile despre incidentul de la Lyon
Click
De câtă carne ai nevoie pentru 100 de sarmale. Secretul gospodinelor pentru o mâncare delicioasă
Digi24
Explicație halucinantă a românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Cum și-a justificat gestul în fața polițiștilor
Cancan.ro
Temutul Ghenosu, reținut de DIICOT! Ce acuzații i se aduc interlopului 😲
Ce se întâmplă doctore
Oana Roman, nemachiată și fără filtre. Cum arată, în realitate, la aproape 50 de ani. „No filter. Doar creme bune și grijă pentru ten”
Ciao.ro
Vedetele din România au strălucit la Balul Mascat Bridgerton din București. Adelina Pestrițu și Nicole Cherry au atras toate privirile
Promotor.ro
Au voie polițiștii de la Locală să oprească mașini pentru control? Ce abateri rutiere pot sancționa aceștia în 2026
Descopera.ro
Cine a fost femeia care a gândit alături de Einstein?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Descopera.ro
Thomas Wedders, bărbatul cu cel mai mare nas din lume. De ce nu a primit recordul Guinness?
CONTROVERSĂ Dezvăluiri din presa de peste Prut: 1 din 3 deputați din Republica Moldova declară că primesc alocații pentru copii din România. Despre ce sume este vorba
15:01
Dezvăluiri din presa de peste Prut: 1 din 3 deputați din Republica Moldova declară că primesc alocații pentru copii din România. Despre ce sume este vorba
CONTROVERSĂ ROMPREST acuză Primăria S1 de o „denunțare unilaterală a contractului de salubrizare” / Viceprimar: „Este un contract care ajunge la termen”
14:49
ROMPREST acuză Primăria S1 de o „denunțare unilaterală a contractului de salubrizare” / Viceprimar: „Este un contract care ajunge la termen”
FLASH NEWS Dan Dungaciu critică participarea lui Nicuşor Dan la Consiliul de Pace: „O deplasare ratată. O Putere fără soluții”
14:40
Dan Dungaciu critică participarea lui Nicuşor Dan la Consiliul de Pace: „O deplasare ratată. O Putere fără soluții”
TURISM Un lac termal subteran a fost descoperit între Albania și Grecia. Se află la 127 de metri adâncime, iar apa are o temperatură de 26°C
14:35
Un lac termal subteran a fost descoperit între Albania și Grecia. Se află la 127 de metri adâncime, iar apa are o temperatură de 26°C
FLASH NEWS Câți oameni s-au uitat la Realitatea TV în cele 3 ore de suspendare. Culmea, cu emisia suspendată, Realitatea a fost în top 10. Vezi pe ce loc
14:28
Câți oameni s-au uitat la Realitatea TV în cele 3 ore de suspendare. Culmea, cu emisia suspendată, Realitatea a fost în top 10. Vezi pe ce loc
FLASH NEWS Trump vrea un internet fără filtre pentru europeni. Noul site lansat de Washington provoacă îngrijorări la Bruxelles
14:11
Trump vrea un internet fără filtre pentru europeni. Noul site lansat de Washington provoacă îngrijorări la Bruxelles

Cele mai noi

Trimite acest link pe