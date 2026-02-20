Un fost șef al CSM descifrează decizia CCR pe pensiile magistraților: „Foarte multe persoane au înghițit pe nemestecate această manipulare”

Judecătorul Bogdan Mateescu, fost președinte al Consilului Superior al Magistraturii, a descifrat în cadrul emisunii OFF The Record, moderată de Sorina Matei, decizia Curții Constituționale a României pe pensiile magistraților. Bogdan Mateescu susține că întreaga dezbatere publică despre pensiile magistraților a fost un pretext politic, scrie Mediafax.

Fostul președinte al CSM spune că problema pensiilor speciale s-ar fi putut rezolva „în 5 minute”, fără scandal. De asemenea, referitor la istoricul problemei, Bogdan Mateescu a explicat că pensiile magistraților fuseseră deja reglementate prin legea din 2023. Pensia nu mai depășea salariul, vârsta de pesnionare fusese mărită, iar anomaniile eliminate.

„Acest jalon putea fi reglat în 5 minute, prin punerea în acord a legii privind impozitarea pensiilor de serviciu cu decizia Curții Constituționale”, a spus Bogdan Mateescu.

Curtea Constituțională a invalidat însă impozitarea pensiilor de serviciu și au redeschis jalonul din PNRR. Întrebat de ce nu s-a rezolvat mai rapid această situație, judecătorul a spus direct că „între timp au venit niște alegeri și cineva s-a găsit cu acest cartof fierbinte”. De asemenea, Mateescu a adăugat că redeschiderea dezbaterii a servit unui scop precis, demonizarea magistraților în fața opiniei publice și mutarea atenției de la problemele reale ale societății.

„A fost cu succes această operație de demonizare. Foarte multe persoane au înghițit pe nemestecate această manipulare, fără să-și dea seama că în acest mod se slăbește statutul judecătorului”, a conchis fostul șef al CSM.

Ediția integrală a emisunii:

RECOMANDAREA AUTORULUI: