Cât costă cel mai ieftin apartament de 3 camere din București. A fost construit în 1970 și se află la parter.

Cât costă cel mai ieftin apartament de 3 camere din București

Cel mai ieftin apartament cu 3 camere din Capitală este vândut în cartierul Ferentari, având o suprafață utilă de 35 mp.

Se află la parterul unui bloc construit în anul 1970, adică înainte de marele cutremur din 1977.

Apartamentul a fost transformat în unul cu 2 camere și are îmbunătățiri: gresie, faianță, parchet, termopan, centrală, fiind izolat pe interior cu carton de smoală și rigips de apă.

Sub parchet se află dușumea cu vată minerală.

Proprietatea este la parterul unui bloc cu 4 etaje (confort 3) și are 35 mp.

Prețul este discutabil la fața locului cu proprietarul.

În apropiere se află școala gimnazială 136, precum și autobaza Ferentari, mai arată anunțul de pe imobiliare.ro.

Sursa foto: Capturi imobiliare.ro

