(P) Primăria Sector 5 începe reparaţiile la liceul afectat de explozia de gaze din blocul vecin

Primăria Sectorului 5 colaborează cu autoritățile competente și continuă să facă toate demersurile pentru a soluționa problemele apărute în urma deflagrației din zona Rahova.

Primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone, a mers la Centrul de Comandă din incinta Liceului Dimitrie Bolintineanu, pentru a sta de vorbă cu locuitorii afectați de incident și pentru a-i îndruma în soluționarea problemelor pe care aceștia le întâmpină.

Edilul a mers și în sălile de clasă afectate de deflagrație și a dispus începerea lucrărilor de reparații de mâine, 21 octombrie.

Se vor efectua toate reparațiile necesare în toate sălile de clasă care au fost afectate de deflagrație.

“Săptămâna aceasta, elevii Liceului Dimitrie Bolintineanu desfășoară cursurile în regim online, iar în perioada 27 octombrie-2 noiembrie aceștia vor fi în vacanța de toamnă. Estimăm că după prima săptămână din luna noiembrie, când elevii vor avea activități în cadrul programului național Săptămâna Altfel, vom finaliza lucrările iar copiii și cadrele didactice se vor putea întoarce în clase. În acest moment, prioritatea noastră este să punem în siguranță unitatea de învățământ, pentru ca elevii și profesorii să se poată întoarce în cel mai scurt timp la cursuri.”, a transmis primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone.

