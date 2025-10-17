Prima pagină » Actualitate » Imagini dureroase după TRAGEDIA din Rahova. Oameni aruncați dintr-un bloc în altul

Cristian Lisandru
17 oct. 2025, 11:22, Actualitate
O explozie devastatoare a avut loc în București, în această dimineață, în Rahova, iar bilanțul este unul tragic – 3 morți și 11 răniți. Locatarii blocului au fost evacuați, așa cum s-a întâmplat și în cazul elevilor de la Liceul Bolintineanu, aflat în apropiere.

Gândul prezintă imagini cu un puternic impact emoțional. Unul dintre locuitorii prezenți la fața locului a declarat că, în urma exploziei, oamenii au fost aruncați dintr-un bloc în altul, iar pereții sunt plini de sânge.

„Explozia i-a aruncat din blocul celălalt până aici, și aici a fost impactul, s-au lovit și au căzut jos. Doamne, doamne, doamne”, spune bărbatul, vizibil afectat de tot ceea ce vede în jurul său.

Desfășurare impresionantă de forțe

La fața locului au fost trimise 11 autospeciale de stingere, 3 autoscări, 2 autospeciale de descarcerare, 18 ambulanțe SMURD, 4 unități de terapie intensivă mobilă, 1 punct de comandă mobil și 1 autospecială CBRN, 2 containere multirisc (dintre care unul de la Unitatea Specială de Intervenție în Situații de Urgență), Grupul Special de Salvatori, 1 punct medical avansat și 5 autospeciale de transport personal și victime multiple și directorul de operațiuni de salvare medicală.

Salvatorii prezenți la fața locului asigură evacuarea locatarilor din imobilul afectat și execută misiuni de căutare pentru identificarea altor posibile persoane surprinse.

