O explozie devastatoare a avut loc în București, în această dimineață, în Rahova, iar bilanțul este unul tragic – 3 morți și 11 răniți. Locatarii blocului au fost evacuați, așa cum s-a întâmplat și în cazul elevilor de la Liceul Bolintineanu, aflat în apropiere.

Gândul prezintă imagini cu un puternic impact emoțional. Unul dintre locuitorii prezenți la fața locului a declarat că, în urma exploziei, oamenii au fost aruncați dintr-un bloc în altul, iar pereții sunt plini de sânge.

„Explozia i-a aruncat din blocul celălalt până aici, și aici a fost impactul, s-au lovit și au căzut jos. Doamne, doamne, doamne”, spune bărbatul, vizibil afectat de tot ceea ce vede în jurul său.

Desfășurare impresionantă de forțe