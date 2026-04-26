Atentat în Columbia: șapte persoane au murit în explozia unui autobuz / Sursa FOTO: screenshot video

Un autobuz în care se aflau numai civili a fost ținta unui atac cu bombă, în Columbia, scrie Mediafax. În această țară sud-americană, violențele se intensifică de la o zi la alta. Ultimul bilanț: șapte morți și zeci de răniți în atentatul de sâmbătă.

Autoritățile au calificat atacul drept „terorist”.

Explozia, pe o autostradă din provincia Cauca

Un dispozitiv exploziv a fost detonat într-un autobuz aflat în mișcare în sud-vestul Columbiei, notează presa locală. Explozia a avut loc pe autostrada Panamericană, în zona localității Cajibío, din provincia Cauca.

Guvernatorul regiunii, Octavio Guzmán, a confirmat că dispozitivul explozibil a fost activat în timp ce autobuzul rula pe autostradă, transportând civili. Comandantul Forțelor Armate, Hugo López, a descris atacul drept „un act terorist”. El a dat vina pe grupări criminale asociate cu „Iván Mordisco”, una dintre cele mai căutate figuri din țară.

Aceste grupări sunt desprinse din fosta organizație de gherilă Forțele Armate Revoluționare din Columbia (FARC). Membrii lor nu au respectat acordul de pace semnat cu statul columbian în 2016 și continuă să opereze în regiune.

Președintele Gustavo Petro a condamnat dur atacul, într-un mesaj public: „Cei care au comis atacul și au ucis șapte civili sunt teroriști, fasciști și traficanți de droguri”. Potrivit acestuia, multe dintre victime sunt membri ai comunităților indigene.

Val de violențe armate în Columbia

Acest ultim atac se adaugă unei lungi liste de violențe armate. Potrivit armatei, cel puțin 26 de incidente criminale au fost înregistrate în ultimele două zile în sud-vestul Columbiei. Cele mai multe ținte au vizat civili.

Printre acestea se numără:

  • un atac armat asupra unei secții de poliție din zona rurală Jamundí;
  • un atac asupra unei instalații radar a aviației civile în El Tambo, unde autoritățile au interceptat și doborât trei drone încărcate cu explozibili;
  • detonarea a două vehicule-capcană în apropierea unor unități militare din Cali și Palmira, care au provocat pagube materiale.

Escaladarea violențelor este legată de lupta pentru controlul unor rute strategice de trafic de droguri. Provinciile Cauca și Valle del Cauca sunt considerate puncte-cheie deoarece oferă acces la rute maritime și fluviale către portul Buenaventura. Acesta este un hub major pentru transportul drogurilor spre America Centrală și Europa.

Autoritățile promit să răspundă „cu fermitate”

În contextul agravării situației, o delegație guvernamentală condusă de ministrul Apărării, Pedro Sánchez, se afla în Palmira chiar în momentul atacului. „Acești criminali încearcă să insufle frică, dar vom răspunde cu fermitate”, a transmis ministrul.

La rândul său, guvernatoarea provinciei Valle del Cauca, Francisca Toro, a cerut „sprijin imediat” din partea Guvernului. Ea a solicitat întărirea forțelor de securitate și intensificarea operațiunilor de informații.

Autoritățile au anunțat o recompensă de peste un milion de dolari pentru informații care ar putea duce la capturarea lui „Marlon”. El este liderul grupării Jaime Martínez. Anterior, autoritățile locale au oferit aproximativ 14.000 de dolari pentru identificarea celor responsabili de atacurile din Cali și Palmira.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Atac armat în Johannesburg. 10 persoane, ucise într-un incident de o violență extremă

Atac armat în apropierea consulatului israelian din Istanbul. Trei atacatori, neutralizați. Ce anunță polițiștii turci

Recomandarea video

Mediafax
Unul dintre cei mai bogați spanioli, denunțat de soție că ascunde un tablou de valoare
Digi24
Soții tradiționale și fenomenul „passport bros”: De ce tot mai mulți bărbați din Occident își caută partenere de viață în țări străine
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță o vară cum nu prea a mai fost în România. Fenomene rarisime în București, în iunie și iulie
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Adevarul
Oligarhii lui Viktor Orban fug pe capete din țară și își transferă banii în Emiratele Arabe sau în SUA. Acuzațiile aduse de Peter Magyar
Mediafax
Cum va fi vremea duminică: prognoză pe regiuni
Click
Irina Columbeanu, apariție de revistă la New York. La 19 ani, fiica Monicăi Gabor seamănă tot mai mult cu celebra ei mamă
Digi24
VIDEO Culisele Forțelor Speciale NATO. Soldații de elită trimisi in luptă când misiunea e prea importantă pentru a da greș
Cancan.ro
Se schimbă examenul auto în România după 30 de ani. Proba care ar putea deveni obligatorie pentru viitorii șoferi
Ce se întâmplă doctore
S-a schimbat radical! Cum arată astăzi Nadia Dănciulescu de la „Frumusețe pe muchie de cuțit”. Au trecut 14 ani de la apariția în emisiune
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
La ce viteză rămâi fără permis de conducere în afara localității? Cum poți scăpa de amenda de radar?
Descopera.ro
Cum îți poți da seama atunci când câinele tău suferă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Descopera.ro
Cele patru lucruri pe care le au în comun persoanele care suferă de oboseală cronică
