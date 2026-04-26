Dividende din haos. Rusia joacă periculos și pariază all-in în criza din Iran. „Moscova a devenit deja parte din conflict prin furnizarea de arme Teheranului”

Rusia lui Putin obține dividende din haos. Și-a stabilit o abordare clară a crizei din Orientul Mijlociu. Îngheață parțial proiectele existente cu Iranul, dar păstrează și extinde, totodată, cooperarea militar-tehnică. Moscova încearcă să facă două lucruri simultan. Să susțină un partener-cheie și să asigure pârghii suplimentare de influență în regiune.
Totuși, notează jurnalistul Nikita Smagin pentru Riddle, acest adevărat „balet pe sârmă” prezintă riscuri.
Criza din Orientul Mijlociu a adus deja dividende tangibile Rusiei. Câștigurile imediate sunt în veniturile din petrol.
Kremlinul poate fi încurajat și mai mult de piața îngrășămintelor.
„Acum poate să obțină venituri suplimentare. Efectele de domino asupra pieței alimentare globale s-ar putea dovedi și mai durabile.
Rusia rămâne un jucător major, în special în sectorul cerealelor. Orice câștiguri vor fi probabil mai structurale și mai durabile decât câștigurile neașteptate temporare din petrol și gaze. Acestea se vor adapta în cele din urmă la noua realitate”, consideră Smagin.
Există o cerere tot mai mare pentru rute comerciale alternative. Chiar și după încheierea crizei, Strâmtoarea Ormuz nu va mai fi considerată sigură.
„Adăugați la aceasta reputația deteriorată a Canalului Suez în urma atacurilor repetate ale rebelilor Houthi asupra navelor (până de curând, ruta transporta 10-12% din comerțul global).
Rezultatul este un impuls puternic pentru Ruta Mării Nordului.
Pentru Iran, Marea Caspică ar putea deveni una dintre puținele porți rămase către piețele mondiale. Ambele evoluții deschid noi oportunități pentru Rusia”, avertizează Nikita Smagin.
Totuși, explică Nikita Smagin, situația Rusiei este departe de a fi simplă. Mai presus de toate, punctează acesta, evenimentele se desfășoară complet în afara controlului Moscovei.
„Încercările Rusiei de a se alătura efortului diplomatic nu au dat până acum niciun rezultat.
Ofertele repetate de a acționa ca mediator au fost ignorate politicos, la fel ca și propunerile de a elimina uraniul îmbogățit al Iranului.
O problemă mult mai gravă este erodarea strategiei mai ample a Rusiei în Orientul Mijlociu. După invazia la scară largă a Ucrainei, când Occidentul a încercat să izoleze Moscova, importanța regiunii – pentru Kremlin – a crescut vertiginos.
Iranul trebuia să fie un element-cheie al acestei strategii. Planul era construirea Coridorului Internațional de Transport Nord-Sud prin teritoriul iranian”, continuă Nikita Smagin.
Din punct de vedere economic, proiectul părea întotdeauna discutabil. Banca Eurasiatică de Dezvoltare a estimat că modernizarea infrastructurii necesare până în 2030 ar costa 38 de miliarde de dolari.
„Experții ruși au subliniat în repetate rânduri costul ridicat și complexitatea logistică a rutei.
Rusia plănuise să finanțeze și să construiască calea ferată Rasht-Astara, lungă de 160 de kilometri, care leagă rețelele feroviare rusești și iraniene prin Azerbaidjan.
Dar o singură linie feroviară nu este suficientă. Drumurile trebuie reparate, depozitele construite și porturile iraniene modernizate.
Acum, perspectiva finalizării unui Coridor Nord-Sud complet funcțional pare din ce în ce mai nerealistă”, conchide Smagin.
O soartă similară a avut-o și propusul hub de gaze din Iran. Moscova spera că proiectul va oferi o rută suplimentară de export pentru gazul rusesc.
„Urma să fie transportat prin Azerbaidjan în Iran, apoi prin rețelele iraniene până în Golful Persic, unde va fi lichefiat și transportat către piețele globale.
Operațiunile militare nu au doborât încă Republica Islamică, dar practic fiecare proiect major rusesc din Iran este acum în pericol”, mai scrie Nikita Smagin.
Este logic ca Moscova să caute o influență reală asupra evoluției evenimentelor, consideră Smagin. Anumiți pași în această direcție sunt deja făcuți.
„Rusia ar fi furnizat Teheranului drone de atac Geran încă din martie – o versiune modernizată a rachetei iraniene Shahed-136.
Dacă se confirmă, acest lucru marchează o schimbare importantă de abordare.
Practic, Rusia a devenit deja parte din conflict prin furnizarea de arme pe care Iranul le folosește activ astăzi”, avertizează Nikita Smagin.
În Orientul Mijlociu, Rusia se confruntă acum cu o alegere dificilă. Un conflict de intensitate redusă în jurul Iranului servește în general intereselor sale, deși cu rezerve importante.
„Cu toate acestea, evenimentele se desfășoară rapid, iar rezultatul lor rămâne imprevizibil.
Drept urmare, Kremlinul încearcă să treacă de la categoria de observator la cea de actor real, capabil să influențeze situația. Deocamdată, singurul instrument disponibil în acest scop este sprijinul militar-tehnic sporit pentru Iran.
Astfel, în ciuda avantajelor tactice ale conflictului din jurul Iranului, acesta prezintă provocări strategice serioase pentru Moscova.
Perturbă strategia regională a Kremlinului. Obligă Rusia să ia decizii riscante care ar putea complica semnificativ relațiile cu o parte substanțială a partenerilor săi din Orientul Mijlociu”, încheie Nikita Smagin.
RECOMANDAREA AUTORULUI: