RuNet, internetul rusesc, „păzit” de Serviciul 2 al FSB. Același departament s-a „ocupat” de otrăvirea lui Navalnîi în 2020. „Control ideologic total”

Uneori, când programele de securitate – programele antivirus și firewall-urile – instalează cea mai recentă actualizare, apare o eroare. Regulile de filtrare a traficului sunt atât de înăsprite încât încep, brusc, să blocheze complet accesul la internet. Întregul internet rusesc se află, acum, într-o situație similară. De la mijlocul anului 2025, este supravegheat de FSB, continuatorul KGB.

RuNet, așa cum este supranumit internetul rusesc, se află acum în sfera de competență a Serviciului Doi al FSB, notează Maria Kolomychenko într-o analiză publicată de Carnegie Endowment for International Peace.

Numele său complet este Serviciul pentru Protecția Sistemului Constituțional și Lupta Împotriva Terorismului.

Cea mai notorie operațiune a sa a fost otrăvirea Alexei Navalnîi

În urma acelei tentative de asasinat, generalul-colonel Alexei Sedov a fost plasat pe listele de sancțiuni din Statele Unite, Regatul Unit și Canada.

„Fișa postului” pentru Serviciul 2 al FSB

Funcțiile celui de-al Doilea Serviciu acoperă o „plajă” largă. Acesta a moștenit efectiv responsabilitățile Direcției a Cincea a KGB-ului (predecesoarea FSB-ului). Era responsabilă de combaterea „sabotajului ideologic” și de persecutarea disidenților.

Astăzi, această unitate joacă un rol semnificativ în asigurarea „securității politice interne”, așa cum o interpretează Kremlinul.

„În practică, aceasta înseamnă gestionarea cazurilor de extremism, persecutarea figurilor opoziției, participarea la desemnarea organizațiilor indezirabile și a agenților străini.

Suplimentar, monitorizează orice activitate pe care autoritățile o percep ca o potențială amenințare la adresa regimului.

Transferul supravegherii RuNet de la departamentele tehnice obișnuite ale FSB către Serviciul Doi s-a dovedit a fi genul de actualizare software care interferează cu setările de bază.

Noii manageri FSB sunt concentrați instituțional pe găsirea inamicilor interni.

Pentru ei, internetul nu reprezintă o infrastructură pentru schimbul de informații sau un motor al creșterii economice. Este un mediu suspect și haotic care necesită o filtrare constantă.

Setul lor de instrumente testat și verificat constă în interdicții, amenzi și blocări”, mai scrie Maria Kolomychenko.

FSB, cu ochii pe RuNet

Nu este nimic nou sau surprinzător în faptul că internetul rusesc este supravegheat de ofițeri de securitate, continuă Kolomychenko. Fiecare aspect semnificativ al vieții în Rusia este supravegheat de o unitate FSB corespunzătoare.

Aceasta monitorizează respectarea cerințelor legale (în principal cerințele de securitate).

Participă la formularea politicii de reglementare.

Își plasează ofițerii în cadrul agențiilor cheie și al companiilor mari în scopul supravegherii interne.

„Multă vreme, RuNet a fost supravegheat de mai multe departamente ale FSB axate pe tehnologie.

Principalul a fost Centrul de Securitate a Informațiilor (CSI), parte a Serviciului de Contrainformații (Primul Serviciu).

Acesta a stabilit principalele abordări de reglementare și a numit curatori pentru Ministerul Dezvoltării Digitale și Comunicațiilor și pentru marile companii IT.

Sarcini practice legate de controlul sectorului tehnologic au fost implementate de Serviciul Științific și Tehnic (STS) al FSB.

Când internetul mobil a fost brusc întrerupt la Moscova timp de aproape trei săptămâni în martie, ofițerii STS au fost cei care au dat ordinul operatorilor de telecomunicații.

Cu toate acestea, potrivit reprezentanților industriei, STS a sugerat la momentul respectiv că inițiativa nu a venit de la ei și că aceștia doar urmau ordine de sus”, explică Maria Kolomychenko.

Cec în alb din partea lui Putin pentru Serviciul 2 al FSB

Punctul de cotitură a venit, se pare, după atacul terorist de la sala de concerte Crocus City din Moscova, din martie 2024. 151 de persoane au fost ucise și peste 600 rănite.

„Pentru agențiile de informații – în special Serviciul al Doilea, responsabil de combaterea terorismului – acesta a fost un episod profund rușinos.

Nu reușiseră să prevină cel mai mare atac terorist din ultimele două decenii, în ciuda avertismentelor

Drept urmare, FSB s-a trezit supus unui val de critici fără precedent de la invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia.

Până la mijlocul anului 2025, au apărut știri în presă conform cărora teroriștii responsabili de atacul de la Crocus City fuseseră recrutați și plănuiseră atacul prin intermediul aplicației de mesagerie Telegram.

Vladimir Putin s-a întâlnit cu Sedov, iar șeful celui de-al Doilea Serviciu s-a oferit să „aducă ordine pe internet” și a primit un cec în alb din partea președintelui”, punctează autoarea analizei.

„Sedov îl cunoaște pe Putin încă din anii `80”

Amploarea ultimelor interdicții le depășește chiar și pe cele impuse imediat după invazia la scară largă a Ucrainei din 2022.

„În loc de monitorizare și întreținere, supraveghetorii FSB preferă acum filtrarea totală a internetului mobil.

Închideri regulate ale internetului mobil.

Liste albe cu site-uri aprobate.

Blocarea completă a WhatsApp și Telegram.

Amenzi pentru citirea materialelor „extremiste”.

cruciadă împotriva VPN-urilor, care sunt folosite pentru a ocoli interdicțiile de pe anumite site-uri.

Acum se dă o bătălie birocratică pe tema celor mai recente inițiative ale FSB.

De o parte se află Sedov, unul dintre cei mai influenți siloviki – oficiali ai serviciilor de securitate -, care îl cunoaște pe Putin încă din anii `80.

De cealaltă parte se află prim-ministrul Mihail Mișustin.

Maksut Șadaev – protejatul acestuia de la Ministerul Dezvoltării Digitaleîncearcă să propună o abordare mai puțin distructivă pentru a obține controlul complet asupra internetului.

Infrastructura RuNet este acum gestionată de specialiști care consideră fiecare pachet de rețea ca o potențială amenințare și a căror idee de securitate este tăcerea.

În Rusia de astăzi, va fi practic imposibil să ștergi sau să anulezi această actualizare dezastruoasă”, încheie Maria Kolomychenko.

