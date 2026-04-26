Trump, primele declarații după atacul armat: „Nu mă va descuraja să câștig războiul din Iran”

Donald Trump a făcut primele declarații după atacul armat, care a avut loc sâmbătă seara, la Cina Corespondenților de la Casa Albă. El spune că acest incident nu îl va descuraja să câștige războiul din Iran. În plus, președintele american susține că nu crede că atacatorul ar avea legătură cu războiul din Iran, dar că, „vom ști mai multe”. Totodată, acesta l-a descris pe atacator ca fiind un „lup singuratic”.

„Nu cred că această tentativă are legătură cu războiul din Iran, avem cei mai buni oameni care lucrează cu noi și vom ști mai multe”, care va petrece restul vieții în închisoare. „Impresia mea e că un lup singuratic, sunt oameni nebuni, își va petrece restul vieții în închisoare, este al doilea attentat, după cum știți, pentru că dacă le dai drumul, probabil va încerca cu altcineva. Nu mă va descuraja să câștig războiul din Iran, vom continua să ne facem treaba”.

Amintim că, un grav incident de securitate s-a petrecut la Casa Albă. La numai 50 de metri de președintele Donald Trump, care participa la evenimentul tradițional Cina Corespondenților, au fost trase mai multe focuri de armă. Agenții Secret Service au intervenit de urgență pentru a-l evacua.

Potrivit sursei citate, bărbatul suspectat că a deschis focul la cina Asociației Corespondenților de la Casa Albă, sâmbătă seara, lucra ca profesor și dezvoltator de jocuri video din sudul Californiei. Șapte sau opt focuri de armă au fost auzite la Casa Albă în timpul evenimentului.

Cole Tomas Allen, în vârstă de 31 de ani, care locuiește în suburbia Torrance din Los Angeles, a fost identificat de forțele de ordine ca fiind bărbatul înarmat care a fost imobilizat în apropierea cinei unde se adunaseră președintele Trump și alți oficiali.

Un profil LinkedIn care corespunde numelui și fotografiei sale îl descria ca fiind profesor cu jumătate de normă la C2 Education, o companie de pregătire pentru teste și meditații. C2 l-a numit pe Allen „profesorul lunii” al companiei în decembrie 2024, conform postărilor companiei pe rețelele de socializare. Nimeni nu a răspuns la un număr de telefon pentru C2 sâmbătă seara târziu.

