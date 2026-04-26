Trump, primele declarații după atacul armat: „Nu mă va descuraja să câștig războiul din Iran"

Donald Trump a făcut primele declarații după atacul armat, care a avut loc sâmbătă seara, la Cina Corespondenților de la Casa Albă. El spune că acest incident nu îl va descuraja să câștige războiul din Iran. În plus, președintele american susține că nu crede că atacatorul ar avea legătură cu războiul din Iran, dar că, „vom ști mai multe”. Totodată, acesta l-a descris pe atacator ca fiind un „lup singuratic”.

„Nu cred că această tentativă are legătură cu războiul din Iran, avem cei mai buni oameni care lucrează cu noi și vom ști mai multe”, care va petrece restul vieții în închisoare.

„Impresia mea e că un lup singuratic, sunt oameni nebuni, își va petrece restul vieții în închisoare, este al doilea attentat, după cum știți, pentru că dacă le dai drumul, probabil va încerca cu altcineva. Nu mă va descuraja să câștig războiul din Iran, vom continua să ne facem treaba”.

Amintim că, un grav incident de securitate s-a petrecut la Casa Albă. La numai 50 de metri de președintele Donald Trump, care participa la evenimentul tradițional Cina Corespondenților, au fost trase mai multe focuri de armă. Agenții Secret Service au intervenit de urgență pentru a-l evacua.

Potrivit sursei citate, bărbatul suspectat că a deschis focul la cina Asociației Corespondenților de la Casa Albă, sâmbătă seara, lucra ca profesor și dezvoltator de jocuri video din sudul Californiei. Șapte sau opt focuri de armă au fost auzite la Casa Albă în timpul evenimentului.

Cole Tomas Allen, în vârstă de 31 de ani, care locuiește în suburbia Torrance din Los Angeles, a fost identificat de forțele de ordine ca fiind bărbatul înarmat care a fost imobilizat în apropierea cinei unde se adunaseră președintele Trump și alți oficiali.

Un profil LinkedIn care corespunde numelui și fotografiei sale îl descria ca fiind profesor cu jumătate de normă la C2 Education, o companie de pregătire pentru teste și meditații. C2 l-a numit pe Allen „profesorul lunii” al companiei în decembrie 2024, conform postărilor companiei pe rețelele de socializare. Nimeni nu a răspuns la un număr de telefon pentru C2 sâmbătă seara târziu.

Imagini cu atacatorul lui Trump. Avea mai multe arme asupra sa. Cine este bărbatul

Cod Roșu la Casa Albă: s-au tras focuri de armă la 50 de metri de președintele Trump. Liderul american, evacuat urgent de Secret Service

UTILE Electrocasnicul care îți „umflă” factura la curent cu 30 lei, în fiecare lună. Din ce în ce mai mulți români îl au acasă
08:56
Electrocasnicul care îți „umflă” factura la curent cu 30 lei, în fiecare lună. Din ce în ce mai mulți români îl au acasă
PORTRET Imagini cu atacatorul lui Trump. Avea mai multe arme asupra sa. Cine este bărbatul
08:22
Imagini cu atacatorul lui Trump. Avea mai multe arme asupra sa. Cine este bărbatul
MEDIU Polul zăpezii din România: Care este singurul oraș românesc unde iarna ține 6 luni în fiecare an
08:20
Polul zăpezii din România: Care este singurul oraș românesc unde iarna ține 6 luni în fiecare an
FLASH NEWS Cine e bărbatul suspectat că a deschis focul la Cina Corespondenților: a lucrat ca profesor și dezvoltator de jocuri video
08:03
Cine e bărbatul suspectat că a deschis focul la Cina Corespondenților: a lucrat ca profesor și dezvoltator de jocuri video
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Controlul accesului copiilor la internet va face ca toată lumea să își înregistreze documentele oficiale pe platforme de social media”
08:00
Dan Dungaciu: „Controlul accesului copiilor la internet va face ca toată lumea să își înregistreze documentele oficiale pe platforme de social media”
ACTUALITATE Vitezoman la doar 23 de ani: gonea cu 173 km/h în localitate. Unde l-au prins polițiștii pe șoferul grăbit
07:44
Vitezoman la doar 23 de ani: gonea cu 173 km/h în localitate. Unde l-au prins polițiștii pe șoferul grăbit
Mediafax
Unul dintre cei mai bogați spanioli, denunțat de soție că ascunde un tablou de valoare
Digi24
Soții tradiționale și fenomenul „passport bros”: De ce tot mai mulți bărbați din Occident își caută partenere de viață în țări străine
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță o vară cum nu prea a mai fost în România. Fenomene rarisime în București, în iunie și iulie
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Adevarul
Oligarhii lui Viktor Orban fug pe capete din țară și își transferă banii în Emiratele Arabe sau în SUA. Acuzațiile aduse de Peter Magyar
Mediafax
Cum va fi vremea duminică: prognoză pe regiuni
Click
Irina Columbeanu, apariție de revistă la New York. La 19 ani, fiica Monicăi Gabor seamănă tot mai mult cu celebra ei mamă
Digi24
VIDEO Culisele Forțelor Speciale NATO. Soldații de elită trimisi in luptă când misiunea e prea importantă pentru a da greș
Cancan.ro
Se schimbă examenul auto în România după 30 de ani. Proba care ar putea deveni obligatorie pentru viitorii șoferi
Ce se întâmplă doctore
Dieta Irinei Fodor. Felul de mâncare pe care prezentatoarea Asia Express și Chefi la Cuțite îl consumă în fiecare zi
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
La ce viteză rămâi fără permis de conducere în afara localității? Cum poți scăpa de amenda de radar?
Descopera.ro
Cum îți poți da seama atunci când câinele tău suferă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Descopera.ro
Sonda spațială TESS a NASA a descoperit un sistem ciudat de exoplanete

