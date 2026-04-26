Ce salarii au agenții de pază din metrourile bucureștene. Câți bani primesc lunar, de fapt

Agenții de pază care asigură securitatea în stațiile de metrou din București sunt o prezență constantă pentru călători. Nu de puține ori intervin în situații care impun acordarea ajutorului sau pur și simplă oferă informații de orientare celor care întreabă. Puțini știu, însă, cât câștigă, în realitate, aceștia.

Spre deosebire de alți angajați din sistem, veniturile lor sunt stabilite în condiții diferite. De ce? Pentru că nu sunt angajați direcți ai Metrorex.

Cine îi plătește pe agenții de pază de la metrou

Agenții de securitate din metrou lucrează, în general, pentru companii private care au contracte cu Metrorex. Printre acestea se numără Tetra Systems Guard, Senzor Guard Security sau Akyle Security. Iar modelul de subcontractare influențează direct nivelul salariilor. Pe majoritatea anunțurilor de angajare este precizat un salariu de bază de aproximativ 3.000 de lei net pe lună.

Comparativ cu personalul angajat direct de Metrorex, cum sunt mecanicii de tren sau dispecerii, agenții de pază nu beneficiază de aceleași grile salariale și nici nu primesc sporuri consistente. Fiind angajați ai unei firme private, ei nu au parte de beneficiile specifice sistemului public de transport.

Pe lângă salariul de bază, venitul lunar al unui agent de pază la metrou mai include:

tichete de masă – în multe cazuri, acestea adaugă câteva sute de lei la venitul total, în funcție de angajator;

spor de noapte – pentru turele desfășurate între orele 22:00 și 06:00, se aplică un spor de aproximativ 25% din salariul de bază, conform Codului Muncii;

școlarizare gratuită – multe firme oferă gratuit calificarea necesară (atestatul de agent de securitate), facilitând accesul rapid la angajare.

Chiar dacă nu oferă salarii comparabile cu cele ale angajaților Metrorex, jobul de agent de pază la metrou rămâne unul relativ stabil. Și chiar există o cerere constantă pe piață. Programul în ture și posibilitatea de a obține venituri suplimentare prin sporuri îl fac atractiv pentru cei care caută un loc de muncă accesibil și fără cerințe de calificare.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Legea care obligă firmele să despăgubească angajații pentru diferențele de remunerare. Va intra în vigoare în iunie 2026

Stabilită de ani buni în Elveția, Carmen s-a întors în România. Cum a reacționat când a văzut cât costă o ciorbă și o apă plată, la restaurant

De la ce salariu în sus te poți considera „bogat” în România acum, în aprilie 2026