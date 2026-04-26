Ce salarii au agenții de pază din metrourile bucureștene. Câți bani primesc lunar, de fapt

Agenții de pază care asigură securitatea în stațiile de metrou din București sunt o prezență constantă pentru călători. Nu de puține ori intervin în situații care impun acordarea ajutorului sau pur și simplă oferă informații de orientare celor care întreabă. Puțini știu, însă, cât câștigă, în realitate, aceștia.

Spre deosebire de alți angajați din sistem, veniturile lor sunt stabilite în condiții diferite. De ce? Pentru că nu sunt angajați direcți ai Metrorex.

Cine îi plătește pe agenții de pază de la metrou

Agenții de securitate din metrou lucrează, în general, pentru companii private care au contracte cu Metrorex. Printre acestea se numără Tetra Systems Guard, Senzor Guard Security sau Akyle Security. Iar modelul de subcontractare influențează direct nivelul salariilor. Pe majoritatea anunțurilor de angajare este precizat un salariu de bază de aproximativ 3.000 de lei net pe lună.

Comparativ cu personalul angajat direct de Metrorex, cum sunt mecanicii de tren sau dispecerii, agenții de pază nu beneficiază de aceleași grile salariale și nici nu primesc sporuri consistente. Fiind angajați ai unei firme private, ei nu au parte de beneficiile specifice sistemului public de transport.

Pe lângă salariul de bază, venitul lunar al unui agent de pază la metrou mai include:

  • tichete de masă – în multe cazuri, acestea adaugă câteva sute de lei la venitul total, în funcție de angajator;
  • spor de noapte – pentru turele desfășurate între orele 22:00 și 06:00, se aplică un spor de aproximativ 25% din salariul de bază, conform Codului Muncii;
  • școlarizare gratuită – multe firme oferă gratuit calificarea necesară (atestatul de agent de securitate), facilitând accesul rapid la angajare.

Chiar dacă nu oferă salarii comparabile cu cele ale angajaților Metrorex, jobul de agent de pază la metrou rămâne unul relativ stabil. Și chiar există o cerere constantă pe piață. Programul în ture și posibilitatea de a obține venituri suplimentare prin sporuri îl fac atractiv pentru cei care caută un loc de muncă accesibil și fără cerințe de calificare.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Legea care obligă firmele să despăgubească angajații pentru diferențele de remunerare. Va intra în vigoare în iunie 2026

Stabilită de ani buni în Elveția, Carmen s-a întors în România. Cum a reacționat când a văzut cât costă o ciorbă și o apă plată, la restaurant

De la ce salariu în sus te poți considera „bogat” în România acum, în aprilie 2026

Recomandarea video

Citește și

UTILE Electrocasnicul care îți „umflă” factura la curent cu 30 lei, în fiecare lună. Din ce în ce mai mulți români îl au acasă
08:56
Electrocasnicul care îți „umflă” factura la curent cu 30 lei, în fiecare lună. Din ce în ce mai mulți români îl au acasă
PORTRET Imagini cu atacatorul lui Trump. Avea mai multe arme asupra sa. Cine este bărbatul
08:22
Imagini cu atacatorul lui Trump. Avea mai multe arme asupra sa. Cine este bărbatul
MEDIU Polul zăpezii din România: Care este singurul oraș românesc unde iarna ține 6 luni în fiecare an
08:20
Polul zăpezii din România: Care este singurul oraș românesc unde iarna ține 6 luni în fiecare an
FLASH NEWS Cine e bărbatul suspectat că a deschis focul la Cina Corespondenților: a lucrat ca profesor și dezvoltator de jocuri video
08:03
Cine e bărbatul suspectat că a deschis focul la Cina Corespondenților: a lucrat ca profesor și dezvoltator de jocuri video
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Controlul accesului copiilor la internet va face ca toată lumea să își înregistreze documentele oficiale pe platforme de social media”
08:00
Dan Dungaciu: „Controlul accesului copiilor la internet va face ca toată lumea să își înregistreze documentele oficiale pe platforme de social media”
ACTUALITATE Vitezoman la doar 23 de ani: gonea cu 173 km/h în localitate. Unde l-au prins polițiștii pe șoferul grăbit
07:44
Vitezoman la doar 23 de ani: gonea cu 173 km/h în localitate. Unde l-au prins polițiștii pe șoferul grăbit
Mediafax
Unul dintre cei mai bogați spanioli, denunțat de soție că ascunde un tablou de valoare
Digi24
Soții tradiționale și fenomenul „passport bros”: De ce tot mai mulți bărbați din Occident își caută partenere de viață în țări străine
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță o vară cum nu prea a mai fost în România. Fenomene rarisime în București, în iunie și iulie
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Adevarul
Oligarhii lui Viktor Orban fug pe capete din țară și își transferă banii în Emiratele Arabe sau în SUA. Acuzațiile aduse de Peter Magyar
Mediafax
Cum va fi vremea duminică: prognoză pe regiuni
Click
Irina Columbeanu, apariție de revistă la New York. La 19 ani, fiica Monicăi Gabor seamănă tot mai mult cu celebra ei mamă
Digi24
VIDEO Culisele Forțelor Speciale NATO. Soldații de elită trimisi in luptă când misiunea e prea importantă pentru a da greș
Cancan.ro
Se schimbă examenul auto în România după 30 de ani. Proba care ar putea deveni obligatorie pentru viitorii șoferi
Ce se întâmplă doctore
Dieta Irinei Fodor. Felul de mâncare pe care prezentatoarea Asia Express și Chefi la Cuțite îl consumă în fiecare zi
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
La ce viteză rămâi fără permis de conducere în afara localității? Cum poți scăpa de amenda de radar?
Descopera.ro
Cum îți poți da seama atunci când câinele tău suferă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Descopera.ro
Sonda spațială TESS a NASA a descoperit un sistem ciudat de exoplanete

Cele mai noi

Trimite acest link pe