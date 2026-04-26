CSM București, gata de REVANȘA cu Esbjerg. Luptă pentru calificarea în Final Four

„Tigroaicele” vor fi susținute de 5.000 de fani în returul de duminică în care vor calificarea în Final Four.

CSM București – Team Esbjerg se va disputa duminică, începând cu ora 17:00 și Sala Polivalentă din Capitală va deveni un adevărat vulcan la meciul decisiv din manșa retur a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor.

Cu casa închisă și o dorință imensă de a pune capăt unei așteptări de opt ani pentru calificarea în Final Four, „tigroaicele” promit o bătălie totală pentru a recupera dezavantajul de un singur gol din tur (25-26).

CSM București, gata de revanșa cu Esbjerg

Atmosfera în tabăra bucureștencelor este una de un optimism echilibrat. Antrenoarea Bojana Popovic a ales o strategie inedită pentru a detensiona vestiarul înaintea „finalei” sezonului: o ieșire la cinema. Tehniciana „tigroaicelor” mizează pe energia fanilor, dar și pe analiza tactică minuțioasă făcută după meciul din Danemarca.

„Am avut o săptămână bună și sper ca după ultimele două antrenamente pe care le mai avem de făcut toată lumea să fie sănătoasă. Este bună atmosfera, am făcut antrenamente reușite, iar ieri am fost împreună la cinema să vedem un film. Sper ca toate acele sentimente de la primul meci și de la antrenamentele pe care le-am avut să ne dea mai multă încredere pentru ceea ce ne dorim să obținem.

Nu punem presiune, au fost relaxate la antrenament, le-am simțit motivate și chiar abia așteaptă meciul. Chiar cred că avem o șansă mare, am simțit în primul meci că Esbjerg este o echipă bună, dar desigur că noi mai avem resurse și putem da mai mult. Cu toată sala plină și cu aproximativ 5.000 de oameni care vor fi ca al optulea jucător pentru noi, cred că avem o forță mare să realizăm ceea ce visăm cu toții de mulți ani, inclusiv eu”, a declarat Bojana Popovic.

Crina Pintea: „Nu este un coșmar, am avut de învățat”

Pentru pivotul Crina Pintea, confruntarea cu Esbjerg nu este despre frică, ci despre maturitate. Deși danezele au reprezentat un obstacol de netrecut în ultimele sezoane, Pintea simte că acum echipa este pregătită să facă pasul spre Budapesta.

„M-am bucurat foarte mult să aud că deja s-au vândut toate biletele. Vreau să le mulțumesc încă de pe acum tuturor oamenilor care vin la sală. Cred că golul acela valorează extrem de mult. Cred că valorează ani de muncă, pentru că numai eu sunt de șase ani la echipa asta și îmi doresc extrem de mult să ajungem în Final Four. Și da, într-adevăr, valorează opt ani de când nu a mai fost echipa în Final Four.

Avem foarte multă ambiție, motivație. Acum simt că focul este foarte puternic. Esbjerg? n-aș putea să-l numesc așa, coșmar. Cred că nimic nu este întâmplător și probabil aveam de învățat ceva în toți anii ăștia. Și cred că acum este momentul să arătăm că am învățat și că o să ajungem acolo unde ne este locul”, a mărturisit Crina Pintea.

Anne Mette Hansen: „Totul este în mâinile noastre”

Interul danez al CSM-ului, Anne Mette Hansen, cunoaște bine adversarul și crede că agresivitatea defensivă va fi elementul care va face diferența în fața unei arene arhipline.

„Abia aștept acest meci, simt că este ceva special și e bine că a venit în sfârșit momentul să decidem dacă mergem mai departe sau nu. Desigur, vrei mereu să câștigi, dar cred că a fost un rezultat ok obținut acolo, unde este un teren greu de jucat, dar cred că acum totul este în mâinile noastre și îmi imaginez deja cum va fi în această arenă arhiplină. Jucăm acasă, desigur, dar simt și că avem o intensitate mai mare decât ele, cred că suntem mai agresive în apărare, așa că sper să profităm de asta mai mult decât data trecută”, a punctat Anne Mette Hansen.

Dacă va trece de acest sfert de finală, CSM București va reveni în careul de ași al handbalului european după o pauză ce durează din 2018. Miza este cu atât mai mare cu cât echipa și-a setat ca obiectiv nu doar prezența în Final Four, ci lupta pentru trofeu.