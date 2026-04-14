Primăria Sectorului 5 anunță continuarea unei campanii extinse de curățenie desfășurate pe străzile din sector, începută în urmă cu mai bine de o lună.

Potrivit autorităților locale, echipele de la Salubrizare S5 intervin zilnic pentru spălarea, perierea și curățarea arterelor principale și secundare, precum și a trotuarelor. În total, peste 120 de lucrători și 85 de utilaje sunt mobilizate în cadrul acestor acțiuni.

Pentru a reduce impactul asupra traficului rutier și pietonal, activitățile de curățenie vor fi desfășurate și pe timpul nopții, atunci când temperaturile vor fi de aproximativ 7 grade, condiții optime pentru aceste intervenții, mai precizează administraţia Sectorului 5.

„Facem un apel către cetățeni să sprijine aceste demersuri prin păstrarea curățeniei și utilizarea responsabilă a spațiilor publice, contribuind astfel la un Sector 5 mai curat și mai plăcut pentru toți”, transmite Salubrizare S5 pe Facebook.

