(P) Primăria Sectorului 5 transformă Piața 13 Septembrie în hub educațional

Primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone, a anunțat că, din 2026, Piața 13 Septembrie se va transforma într-un hub educațional. Decizia a fost luată de șefii administrației în urma unui sondaj lansat în mai, printre cetățenii din sector.

Lucrările de dezafectare și igienizare au început din mai, atunci când a fost lansat și sondajul printre cetățeni, cu privire la utilitatea locului. Primarul Vlad Popescu Piedone a declarat influencerului Marian Ceaușescu că va demara lucrările de reamenajare a locului în 2026.

„Piața 13 Septembrie va fi hub educațional: cu școală, grădiniță, bazin de înot. Am desființat-o în urma unui sondaj pe care l-am făcut cu cetățenii Sectorului 5”, a declarat Vlad Popescu Piedone.

Este vorba despre un teren în suprafață de 12.000 mp pe care se va mai amenaja, pe lângă cele menționate marți de edil, și un teren de sport pentru copiii din sector.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

(P) Primarul Vlad Popescu Piedone a anunțat că zona Panduri intră în reabilitare generală

INFRASTRUCTURĂ 5: Lucrările de reamenajare în zona Pricopani-Pecineaga, la un pas de finalizare (P)