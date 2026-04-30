Prima pagină » Social » 1 Mai mai scump ca niciodată. Câți dintre români își mai permit să iasă în oraș

1 Mai mai scump ca niciodată. Câți dintre români își mai permit să iasă în oraș

Creșterea prețurilor presupune ca tradiționalul grătar să fie pregătit acasă sau în curte, relevă un sondaj realizat de Restograf. 34,8% dintre români aleg această variantă, în creștere față de anul trecut (28,2% în 2025).
Doar 12,5% vor să meargă la restaurant sau pe terasă, iar 18,4% vor merge în vizită la rude și prieteni.

63,3% dintre români consideră că 1 Mai 2026 este mai scump decât anul trecut. 54,1% spun că experiența de a mânca în oraș este mai scumpă, iar 49,2% simt o creștere de preț și la comenzile de mâncare.

Planuri schimbate de 1 Mai 2026

În timp ce 53% dintre români nu și-au schimbat planurile, 18,1% au renunțat complet, iar 21,3% s-au gândit să le modifice.

Motivele sunt multe: condițiile meteo (34%), creșterea prețurilor în restaurante (32,7%), costurile de cazare și transport (26,1%) și scumpirile din supermarketuri (15,5%).

Micii rămân „vedete” de 1 Mai 2026

Tradiția mititeilor nu moare, nici în austeritate. Astfel, 61% dintre români spun că vor consuma între 3 și 5 mici de persoană, 16,6% între 5-7 mici și doar 4,5% se vor îndestula cu peste 7 mici.

Ce buget au românii de 1 Mai 2026

Cei mai mulți români vor rămâne în zona 100-300 de lei de 1 Mai 2026.

26,8% vor cheltui între 201-300 lei, 26,2% între 101-200 lei, 22,2% între 301-500 lei, 12,2% sub 100 lei, iar 9,1%, în zona „premium” a clasamentului, vor investi chiar și 500 lei pentru a avea un 1 Mai îmbelșugat.

Românii preferă livrarea la domiciliu

În timp ce 49,1% dintre români aleg să comande mâncare acasă, 36,4% optează pentru ieșirile în oraș și doar 14,5% își ridică singuri comanda.Ce îi atrage pe români către un restaurant

Calitatea gustului rămâne prioritară pentru 44,3% dintre cei care aleg să meargă la restaurant. De asemenea, 18,3% se uită la preț, iar 12% merg pe „mâna” recomandărilor.

Restograf.ro este principala platformă de recomandări de restaurante din România, activă din 2008.

Studiul a fost realizat de Restograf in colaborare cu Impactum Insights printr-o cercetare cantitativă desfășurată online (CAWI – Computer Assisted Web Interviews), în perioada 28-30 aprilie 2026.

Eșantionul a inclus 1000 de respondenți, fiind reprezentativ pentru populațiautilizatorilor de internet din mediul urban din România, cu vârsta de 18 ani și peste.

Durata medie de completare a chestionarului a fost de 5 minute, iar rezultatele au o marjă de eroare de ±3,1%, la un nivel de încredere de 95%.

Citește și

CONTROVERSĂ DOCUMENT. Surse: CSM desființează proiectul cu care se laudă Pîslaru de desființare a cumulului pensiei cu salariul: Sunt două drepturi fundamentale care nu pot fi îngrădite
17:19
DOCUMENT. Surse: CSM desființează proiectul cu care se laudă Pîslaru de desființare a cumulului pensiei cu salariul: Sunt două drepturi fundamentale care nu pot fi îngrădite
VIDEO Incendiu puternic la o groapă de gunoi din Iași. Șeful Gărzii de Mediu explică intervenția și cauzele dezastrului
11:57
Incendiu puternic la o groapă de gunoi din Iași. Șeful Gărzii de Mediu explică intervenția și cauzele dezastrului
EXCLUSIV Noi detalii în cazul sinuciderii doctoriței de la INML. Fiica generalului Goleanu nu a lăsat niciun bilet de adio. Ce au descoperit însă anchetatorii în casă
11:55
Noi detalii în cazul sinuciderii doctoriței de la INML. Fiica generalului Goleanu nu a lăsat niciun bilet de adio. Ce au descoperit însă anchetatorii în casă
Gândul de Vreme 1 Mai cu temperaturi de iarnă. Cum arată prognoza detaliată de la ANM, în exclusivitate pentru Gândul
10:37
1 Mai cu temperaturi de iarnă. Cum arată prognoza detaliată de la ANM, în exclusivitate pentru Gândul
CONTROVERSĂ Domnitorul Alexandru Ghica nu a fost nici acum îngropat, la mai bine de 5 luni de la repatriere. Osemintele zac într-o sală din Iași în așteptarea funeraliilor. Ce oprește ceremonia și când ar putea avea loc
05:00
Domnitorul Alexandru Ghica nu a fost nici acum îngropat, la mai bine de 5 luni de la repatriere. Osemintele zac într-o sală din Iași în așteptarea funeraliilor. Ce oprește ceremonia și când ar putea avea loc
Mediafax
Europa merge ca un somnambul către o capcană chineză
Digi24
În ce condiții ar putea deveni Georgescu premier într-un „guvern de reconciliere națională”. Anunțul lui Simion
Cancan.ro
Alina avea doar 16 ani și a murit pe loc. Ce postase adolescenta înainte de tragedia din Giurgiu
Prosport.ro
Eugenie Bouchard nu are deloc inhibiții. Sesiunea foto cu care i-a zăpăcit pe fani
Adevarul
Cât de posibilă e o candidatură a Maiei Sandu la președinția României? Expert în leadership european: „E o proiecție politică ce merită explorată”
Mediafax
Cât a costat până acum conflictul militar dintre SUA și Iran?
Click
O femeie de 44 de ani a trăit șocul vieții! A fost înșelată de soț cu una dintre angajate: „S-a întâmplat chiar sub nasul meu”
Digi24
Ce va face Bolojan dacă moțiunea de cenzură PSD-AUR împotriva Guvernului va trece
Cancan.ro
2 alerte de viscol năprasnic în România, emise de meteorologii Accuweather. Care sunt orașele afectate
Ce se întâmplă doctore
Cel mai bun probiotic natural. Recomandarea făcută de Mihaela Bilic: un adevărat „elixir” pentru organism
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Ce tip de dubă poți conduce în 2026 dacă ai permis Categoria B. Este legal să faci distribuție sau curierat?
Descopera.ro
Previziunea unui mare diplomat despre România în 1952
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Descopera.ro
Inteligența Artificială detectează minciunile mai bine decât oamenii, dar nu atât de bine pe cât s-ar crede
FOTO-VIDEO Un tânăr srilankez a fost reținut în România pentru trafic de droguri. Cum își procura stupefiantele
17:28
Un tânăr srilankez a fost reținut în România pentru trafic de droguri. Cum își procura stupefiantele
Rheinmetall, compania germană de armament căreia România îi încredințează direct un contract de aproape 6 miliarde de euro, a mituit în trecut oficiali greci pentru contracte cu dedicație. Directorul general de atunci al companiei este același cu care a bătut palma Ilie Bolojan
17:21
Rheinmetall, compania germană de armament căreia România îi încredințează direct un contract de aproape 6 miliarde de euro, a mituit în trecut oficiali greci pentru contracte cu dedicație. Directorul general de atunci al companiei este același cu care a bătut palma Ilie Bolojan
FINANȚE Prima reacție din partea BNR după căderea leului: „Așa se întâmplă în perioade de incertitudine”
17:17
Prima reacție din partea BNR după căderea leului: „Așa se întâmplă în perioade de incertitudine”
CONTROVERSĂ Cațavencii.ro: Un rege la curtea yankeului Donald
16:49
Cațavencii.ro: Un rege la curtea yankeului Donald
EVENIMENT Bucureștiul nu dezamăgește nici de 1 mai. Festivalul Micului cel Mare, petreceri și evenimente care au loc în Capitală în perioada 1-3 mai
16:37
Bucureștiul nu dezamăgește nici de 1 mai. Festivalul Micului cel Mare, petreceri și evenimente care au loc în Capitală în perioada 1-3 mai
MILITAR Mesaj de la liderul suprem iranian Mojtaba Khamenei: „Viitorul strălucit al regiunii Golfului Persic va fi unul fără America”
16:32
Mesaj de la liderul suprem iranian Mojtaba Khamenei: „Viitorul strălucit al regiunii Golfului Persic va fi unul fără America”

