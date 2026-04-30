1 Mai mai scump ca niciodată. Câți dintre români își mai permit să iasă în oraș

1 Mai mai scump ca niciodată. 63% dintre români spun că plătesc mai mult și se gândesc să facă grătarul acasă.

Creșterea prețurilor presupune ca tradiționalul grătar să fie pregătit acasă sau în curte, relevă un sondaj realizat de Restograf. 34,8% dintre români aleg această variantă, în creștere față de anul trecut (28,2% în 2025).

Doar 12,5% vor să meargă la restaurant sau pe terasă, iar 18,4% vor merge în vizită la rude și prieteni.

63,3% dintre români consideră că 1 Mai 2026 este mai scump decât anul trecut. 54,1% spun că experiența de a mânca în oraș este mai scumpă, iar 49,2% simt o creștere de preț și la comenzile de mâncare.

Planuri schimbate de 1 Mai 2026

În timp ce 53% dintre români nu și-au schimbat planurile, 18,1% au renunțat complet, iar 21,3% s-au gândit să le modifice.

Motivele sunt multe: condițiile meteo (34%), creșterea prețurilor în restaurante (32,7%), costurile de cazare și transport (26,1%) și scumpirile din supermarketuri (15,5%).

Micii rămân „vedete” de 1 Mai 2026

Tradiția mititeilor nu moare, nici în austeritate. Astfel, 61% dintre români spun că vor consuma între 3 și 5 mici de persoană, 16,6% între 5-7 mici și doar 4,5% se vor îndestula cu peste 7 mici.

Ce buget au românii de 1 Mai 2026

Cei mai mulți români vor rămâne în zona 100-300 de lei de 1 Mai 2026.

26,8% vor cheltui între 201-300 lei, 26,2% între 101-200 lei, 22,2% între 301-500 lei, 12,2% sub 100 lei, iar 9,1%, în zona „premium” a clasamentului, vor investi chiar și 500 lei pentru a avea un 1 Mai îmbelșugat.

Românii preferă livrarea la domiciliu

În timp ce 49,1% dintre români aleg să comande mâncare acasă, 36,4% optează pentru ieșirile în oraș și doar 14,5% își ridică singuri comanda.Ce îi atrage pe români către un restaurant

Calitatea gustului rămâne prioritară pentru 44,3% dintre cei care aleg să meargă la restaurant. De asemenea, 18,3% se uită la preț, iar 12% merg pe „mâna” recomandărilor.

Restograf.ro este principala platformă de recomandări de restaurante din România, activă din 2008.

Studiul a fost realizat de Restograf in colaborare cu Impactum Insights printr-o cercetare cantitativă desfășurată online (CAWI – Computer Assisted Web Interviews), în perioada 28-30 aprilie 2026.

Eșantionul a inclus 1000 de respondenți, fiind reprezentativ pentru populațiautilizatorilor de internet din mediul urban din România, cu vârsta de 18 ani și peste.

Durata medie de completare a chestionarului a fost de 5 minute, iar rezultatele au o marjă de eroare de ±3,1%, la un nivel de încredere de 95%.

Autorul recomandă: