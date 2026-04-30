Prima pagină » Actualitate » Prima reacție din partea BNR după căderea leului: „Așa se întâmplă în perioade de incertitudine”

Leul continuă să piardă teren în piața interbancară, iar Dan Suciu, purtătorul de cuvânt al BNR, a oferit prima reacție, în încercarea de a calma populația.

BNR: „Situația se va mai calma”

BNR sugerează că actualele mișcări sunt temporare și legate de incertitudinile din piață.

„Azi a fost o zi foarte agitată pe piață, așa se întâmplă în perioade de incertitudine, dar pe ultimele date pe care le avem la dispoziție putem spune că situația se va mai calma”, anunță purtătorul de cuvânt al BNR, pentru Profit.ro.

După fixingul de la ora 13, moneda națională s-a depreciat semnificativ, iar euro a urcat până la 5,1952 lei, de la un nivel de deschidere de 5,1005 lei.

Presiunea de vânzare s-a menținut pe parcursul întregii zile, cursul testând inclusiv pragul psihologic de 5,2 lei/euro. Intervalul de tranzacționare s-a situat între 5,1000 și 5,1952 lei/euro, semn al unei piețe tensionate.

La fixingul oficial de la ora 13, cursul a fost stabilit la 5,1417 lei/euro, în creștere față de 5,1004 miercuri și 5,0937 marți.

România, cea mai slabă evoluție din regiune

Comparativ cu monedele din regiune, leul a avut cea mai slabă performanță în ultimele zile. În timp ce zlotul polonez și coroana cehească au rămas relativ stabile, fără variații semnificative, euro a scăzut chiar cu 0,45% față de forintul maghiar în sesiunea de joi.

De la finalul lunii februarie, moneda europeană a crescut cu aproximativ 1,9% față de leu, în timp ce avansul este mai redus în raport cu alte valute din regiune: 0,9% față de zlot și 0,6% față de coroana cehească.

În cazul forintului, evoluția a fost diferită. După o depreciere de 3-4% în martie, moneda maghiară a recuperat puternic în luna aprilie, astfel că euro este acum în scădere cu 3,6% față de nivelul de la finalul lunii februarie.

Prognoze prudente ale băncilor

Marile instituții financiare estimează un curs mai ridicat pentru perioada următoare, însă aceste prognoze ar putea fi ajustate după turbulențele recente.

UniCredit estimează un curs de 5,17 lei/euro la finalul acestui an și 5,25 lei/euro la finalul lui 2027.

Erste Group vede euro la 5,15 lei la finalul anului curent și 5,25 lei la finalul anului viitor.

Sursa: Bloomberg

Tensiunea politică apasă pe curs

Deprecierea accelerată a leului vine pe fondul tensiunilor politice interne. Miercuri, moneda națională a trecut pragul de 5,10 lei/euro, imediat după depunerea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Moțiunea, inițiată de PSD și AUR, urmează să fie votată pe 5 mai, iar numărul semnăturilor indică șanse reale de adoptare. O eventuală cădere a guvernului ar deschide un nou episod de instabilitate politică, cu impact direct asupra încrederii investitorilor.

