Un tânăr srilankez a fost reținut în România pentru trafic de droguri. Cum își procura stupefiantele

Un cetățean srilankez, în vârstă de 23 de ani, care locuia în Afumați, județul Ilfov, a fost reținut de procurorii DIICOT, sub acuzația că ar fi comandat, prin poștă, droguri din Canada și Olanda, dar și Germania, care erau destinate vânzării în România.

Bărbatul este cercetat acum pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic internațional și trafic intern de droguri de risc și mare risc, în formă continuată, potrivit unui comunicat al DIICOT.

Potrivit procurorilor, în luna februarie a acestui an, tânărul de 23 de ani a comandat din Canada, prin intermediul poștei, un colet cu 30 de grame de Canabis, destinat comercializării, iar o lună mai târziu acesta a comandat din Olanda un alt colet cu peste 500 timbre LSD și o cantitate de cocaină, toate destinate vânzării.

La sfârșitul lunii martie, bărbatul a mai comandat din Germania, printr-o firmă de curierat un pachet de droguri de mare risc, cu 544 comprimate formate dintr-un amestec de amfetamină și MDMA, precum și o cantitate de cocaină, substanțe ce urmau să fie vândute în România.

Apoi, în aprilie, acesta a comandat din Olanda un alt colet cu 498 comprimate ecstasy, tot pentru a fi vândute în România.

Anchetatorii au descins acasă la tânăr, în Afumați, județul Ilfov, acolo unde au găsit, dar și ridicat obiecte purtând urme de substanță, un grinder, un cântar de precizie, mai multe plicuri tip zip-lock, precum și alte mijloace de probă.

Tânărul a fost reținut, ieri, de procurorii DIICOT ai Structurii Centrale, iar astăzi a fost prezentat în fața Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă.

FOTO – VIDEO: DIICOT & Poliția Română

