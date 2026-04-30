DOCUMENT. Surse: CSM desființează proiectul cu care se laudă Pîslaru de desființare a cumulului pensiei cu salariul: Sunt două drepturi fundamentale care nu pot fi îngrădite

Într-un răspuns adresat Ministerului Muncii, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) desființează practic proiectul de lege pentru eliminarea cumulului pensiei și salariului în domeniul public. Conform avizului negativ al CSM, ambele sunt drepturi fundamentale, care nu pot fi îngrădite.

„Echivalează cu îngrădirea dreptului la muncă. Or, potrivit art. 41 alin. (1) fraza întâi din Constituţie, dreptul la muncă nu poate fi îngrădit. 58. Curtea constată că un drept fundamental sau exercitarea acestuia nu poate exclude beneficiul altui drept fundamental, de asemenea reglementat în Constituţie și reprezintă opţiunea beneficiarului de valorificare a celor două drepturi fundamentale”, transmite CSM.