România încredințează aproape 6 miliarde de euro companiei germane Rheinmetall, unul dintre cei mai mari producători de armament din Europa. Deși este un gigant al industriei, compania are în spate un istoric controversat, marcat de un scandal de corupție în Grecia. Mai mulți oficiali greci au fost mituți de o subsidiară a Rheinmetall pentru atribuirea unor contracte cu dedicație.

Rheinmetall a fost în centrul unui dosar de corupție în Grecia

În 2014, Rheinmetall a fost implicată într-un dosar de corupție legat de atribuirea unor contracte militare în Grecia.

O filială a companiei, Rheinmetall Defence Electronics (RDE) a mituit oficiali greci pentru a cumpăra un sistem de apărare aeriană în valoare de 150 de milioane de euro.

În centrul tranzacției a fost un intermediar grec, fost ofițer de marină, Papagiotis Efstathiou. Procurorii au documentat plăți ilegale către oficiali greci, realizate cu scopul de a facilita atribuirea unor contracte de armament.

Compania a fost amendată cu peste 36 de milioane de euro

În cele din urmă, Efstathiou a recunoscut în fața anchetatorilor germani că a folosit banii RDE pentru a efectua plăți regulate între 1998 și 2011 către oficiali ministeriali și militari din Atena.

Intermediarul grec a insistat că oficialii RDE au pus presiune pe el pentru a da mită și a spus că aproximativ jumătate din cele 20 de milioane de euro plătite de RDE au fost folosite pentru a asigura tranzacția.

În cele din urmă, RDE a fost amendată cu 300.000 de euro, iar Rheinmetall cu 36,77 milioane de euro. Compania a acceptat amenda, iar anchetatorii au fost de acord să închidă cazul, evitând astfel un proces în instanță.

„La Rheinmetall s-au făcut greșeli pentru care ne asumăm vina. Modalitățile de a evita problema nu ne-ar fi dus nicăieri”, a declarat atunci președintele Armin Papperger, pentru Süddeutsche Zeitung.

Același CEO, și atunci și acum. Armin Papperger a apărut alături de premierul Bolojan

Un element care atrage atenția este legat de conducerea gigantului de armament. Armin Papperger a preluat funcția de CEO al Rheinmetall în ianuarie 2013, exact în perioada în care anchetele privind dosarul de corupție din Grecia au devenit publice și s-au finalizat cu sancțiuni pentru companie.

Inițial, compania a negat acuzațiile, dar s-a răzgândit după mai multe percheziții la sediul RDE din Bremen.

Chiar dacă Rheinmetall a scăpat doar cu amendă, situația din Grecia pune sub semnul întrebării corectitudinea contractelor de furnizare de armament.

Practic, aceeași conducere care a gestionat compania în timpul scandalului de corupție se află și astăzi la butoane.

Mai mult, Papperger a apărut în România în contexte oficiale, inclusiv alături de premierul Ilie Bolojan,în condițiile în care Guvernul României și compania Rheinmetal au ajuns la o înțelegere de cooperare industrială și de furnizare echipamente militare.

Pe 3 noiembrie 2025, prim-ministrul Ilie Bolojan, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Radu Miruță, și CEO Armin Papperger au participat la semnarea contractului privind înființarea societății Rheinmetall Victoria SA, rezultată din parteneriatul între Pirochim Victoria, subsidiară a Romarm, și Rheinmetall. Compania din orașul Victoria, județul Brașov, va produce pulbere propulsivă și propulsori modulari.

Nemții vor lua o treime din banii alocați României prin SAFE

Rheinmetall a obținut 6 din cele 15 contracte derulate de România în cadrul programului european SAFE, consolidându-și poziția de principal furnizor în proiectele de înzestrare militară. Gigantul german ar urma să încaseze cea mai mare parte a banilor, peste 5,6 miliarde de euro.

Interesant este faptul că SAFE România alocă o parte infimă producției românești. Proiectul arată că singurele investiții pur românești vor fi la IAR Ghimbav și la Șantierul Naval Mangalia, care, potrivit ministrului Apărării, Radu Miruță, va fi salvat de la faliment.

Companiile europene acuză România de lipsă de transparență

Contractele au fost atribuite direct, fără licitație, deci fără oportunitatea de a se negocia un preț final mai avantajos. Deja au început să apară primele contestații. Miercuri, compania italiană Beretta a acuzat guvernul României de practici netransparente.

