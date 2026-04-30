La o conferință de presă pe tema înarmării Germaniei de la baza de antrenament militar din Munster, Friedrich Merz a vorbit și despre evoluția războiului SUA-Iran. Cancelarul german a făcut și o plimbare cu un vehicul blindat de luptă și a luat masa alături de militari.

Cancelarul german a spus că țara sa este dispusă să asigure libertatea navigației în Strâmtoarea Ormuz.

„Noi suntem dispuși să încheiem rapid blocada iraniană asupra Strâmtorii Ormuz. Dacă condițiile necesare sunt atinse, Germania este pregătită să se angajeze militar pentru a asigura libertatea rutelor maritime. Trebuie să spun că este impresionant să văd de ce este capabilă să facă armata germană azi”.

Cancelarul Germaniei solicită Iranului să nu mai continue cu programul nuclear

Cancelarul Germaniei a făcut și o serie de solicitări Iranului pentru încheierea războiului:

„Iranul trebuie să vină la masa negocierilor. Trebuie să înceteze să mai țină întreaga regiune și întreaga lume ostatică. Programul nuclear militar în Iran trebuie încetat. Trebuie să nu mai fie atacuri împotriva Israelului și a partenerilor din regiune”.

Trump a amenințat că ar putea retrage trupele din Germania

Potrivit BBC, Donald Trump l-a atacat dur pe cancelarul german după ce acesta a spus că „SUA sunt umilite” de către negociatorii iranieni. Cancelarul a spus că „americanii nu au o strategie de ieșire din război” și a spus că „iranienii sunt abili la negocieri după ce americanii au plecat de la Islamabad fără rezultate”.

Președintele american a spus că ar putea lua în considerare reducerea trupelor din Germania.

„SUA au o prezență militară semnificativă în Germania, cu peste 36.000 de trupe active în bazele țării din decembrie”.

Autorul recomandă: Guvernul de la Berlin a anunțat luni că l-a convocat pe ambasadorul rus pentru a denunța „amenințările directe din partea Rusiei împotriva Germaniei”