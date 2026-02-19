Prima pagină » Diverse » (P) Primarul Vlad Popescu Piedone anunţă continuarea lucrărilor de reparații pentru creșterea siguranței rutiere

(P) Primarul Vlad Popescu Piedone anunţă continuarea lucrărilor de reparații pentru creșterea siguranței rutiere

Luiza Dobrescu
19 feb. 2026, 09:21, Diverse
Societatea Infrastructură S5 continuă programul de întreținere și reparații locale, pentru îmbunătățirea infrastructurii rutiere și asigurarea condițiilor optime de circulație pentru toți participanții la trafic.

În această perioadă, echipele operative au intervenit pe mai multe artere din oraș, unde au fost executate lucrări punctuale de remediere a degradărilor apărute la nivelul carosabilului. Intervențiile au fost realizate pe următoarele străzi:

  • Strada Sirenelor
  • Strada Petre Herescu
  • Strada Bega, la nr. 1 și nr. 37

Lucrările au vizat frezarea zonelor afectate, pregătirea stratului suport și turnarea mixturii asfaltice, acolo unde au fost identificate fisuri, tasări sau gropi. Obiectivul principal al acestor intervenții este readucerea suprafeței carosabile la parametri optimi de siguranță, creșterea confortului în trafic și prevenirea deteriorărilor suplimentare.

„Programul de reparații locale face parte dintr-un plan continuu de întreținere a infrastructurii rutiere, menit să reducă riscurile generate de degradarea carosabilului și să contribuie la fluidizarea circulației.

Astfel de intervenții vor continua și în perioada următoare, în funcție de prioritățile identificate în teren și de condițiile meteorologice”, spune primarul Vlad Popescu Piedone.

