Miliardar din Taiwan „răpit” de familie după ce s-a căsătorit în secret cu îngrijitoarea sa, căreia voia sa îi lase averea 

19 feb. 2026, 11:27, Știri externe
Un miliardar din Taiwan a fost luat cu forța de familia lui după ce aceștia au descoperit că în secret s-a căsătorit cu îngrijitoarea sa și voia să îi lase toată averea.  

Potrivit ProTv, incidentul s-a petrecut în fața unui spital din Districtul Zhongshan, Taipei. 

Miliardarul Wang, în vârstă de 102 ani, părăsea spitalul într-un scaun cu rotile care era împins de noua lui soție, afară era așteptat de trei dintre fiii săi, trei nurori și patru nepoți. Când cuplul a ieșit, rudele s-au grăbit l-au preluat și au împins-o pe femeie, încercând să-l ducă pe domnul Wang cu ei. Videoclipurile surprind o adevărată luptă, în timp ce doamna Lai striga după ajutorul poliției și pare să fi fost rănită în timpul altercației. 

Ofițerii au ajuns la fața locului după ce au primit un apel. Familia le-a spus polițiștilor că bătrânul este tatăl și socrul lor, iar el a fost luat în cele din urmă împreună cu ei. 

Căsătoria care a avut loc în secret 

Conflictul de la spital a avut loc la câteva săptămâni după ce domnul Wang, în vârstă de 102 ani, și-a înregistrat căsătoria în secret cu doamna Lai, în vârstă de 68 de ani, pe 5 ianuarie. Copiii spun că au aflat despre căsătorie abia pe 8 ianuarie, când au încercat să îl viziteze și li s-a refuzat accesul. Rudele susțin că îngrijitoarea l-a izolat de lumea exterioară și a împiedicat contactul cu familia, profitând de starea sa mentală deteriorată pentru a-i asigura viitorul financiar. 

