Cum se schimbă vremea în orele următoare. Unde plouă și unde ninge. Prognoza meteorologilor ANM, în exclusivitate pentru Gândul

Administrația Națională de Meteorologie a emis, în exclusivitate pentru Gândul, prognoza pentru astăzi, anunțând o vreme schimbătoare în majoritatea regiunilor țării, cu precipitații slab izolate, intensificări ale vântului și valori termice cuprinse între -2 și 14 grade.

Potrivit meteorologilor, în București se anunță ceață, cer variabil și vânt în general slab. Temperatura maximă va fi în jurul valorii de 4 grade.

Cum va fi vremea în București și în țară

În sudul și sud-estul țării cerul va fi variabil, în timp ce în restul teritoriului sunt așteptate înnorări temporare. În Crișana și Maramureș vor predomina ploile, iar la munte și în Moldova sunt posibile precipitații mixte și câteva fulguieli. La altitudini mari, ninsoarea va fi temporar viscolită.

Vântul va avea intensificări în sud-vest, unde vitezele pot atinge 45–60 km/h. În zonele montane înalte, rafalele vor ajunge la 70–90 km/h, accentuând disconfortul termic și spulberând ninsoarea.

Temperaturile maxime se vor încadra între -2 și 14 grade, iar pe arii restrânse se va semnala ceață, fenomen ce poate reduce vizibilitatea, în special în orele dimineții.

