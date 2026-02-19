Prima pagină » Știri externe » Cauza morții lui Peter Greene, actorul din „Pulp Fiction” și „Masca”, găsit împușcat, elucidată. La ce concluzie au ajuns medicii legiști

Cauza morții lui Peter Greene, actorul din „Pulp Fiction” și „Masca”, găsit împușcat, elucidată. La ce concluzie au ajuns medicii legiști

Mihai Tănase
19 feb. 2026, 11:49, Știri externe
Cauza morții lui Peter Greene, actorul din „Pulp Fiction" și „Masca", găsit împușcat, elucidată. La ce concluzie au ajuns medicii legiști
Peter Greene - Foto: Profimedia images

Cauza morții actorului Peter Greene, cunoscut pentru rolurile sale de personaje negative, inclusiv Zed din „Pulp Fiction”, a fost elucidată. Medicii legiști au confirmat oficial motivul care a dus la decesul brusc al actorului. 

Actorul american Peter Greene, celebru pentru interpretarea unor personaje dure și memorabile în filme de succes din anii ’90, a murit în urma unui accident cu arma de foc, potrivit concluziilor făcute publice miercuri de medicul legist din New York, scrie NBC News.com.

Cauza morții a fost stabilită la aproape două luni după ce actorul, în vârstă de 60 de ani, a fost găsit fără viață pe 12 decembrie, în apartamentul său din cartierul Lower East Side din Manhattan. Raportul oficial indică faptul că decesul a fost unul accidental.

„Cauza morții: rană prin împușcare la axila stângă cu leziune a arterei brahiale”, se arată în documentele medicului legist.

Cine a fost Peter Greene

Peter Greene a devenit cunoscut publicului larg prin rolul sadicului Zed, paznicul violent din filmul Pulp Fiction, regizat de Quentin Tarantino. Interpretarea sa i-a consolidat reputația de actor specializat în roluri de antagoniști și personaje cu laturi întunecate.

În același an, 1994, Greene a apărut și în filmul The Mask, unde a interpretat personajul Dorian, antagonistul principal din producția cu Jim Carrey. Rolul i-a adus o vizibilitate și mai mare în industria cinematografică de la Hollywood.

Unul dintre cele mai apreciate roluri ale sale a fost cel principal din filmul Clean, Shaven, în care a jucat un bărbat diagnosticat cu schizofrenie, suspectat de crimă și aflat într-o luptă permanentă cu propria minte. Interpretarea a fost remarcată pentru intensitatea și realismul său.

De-a lungul carierei, Peter Greene a mai apărut în producții de referință precum The Usual Suspects și Training Day.

