Cauza morții actorului Peter Greene, cunoscut pentru rolurile sale de personaje negative, inclusiv Zed din „Pulp Fiction”, a fost elucidată. Medicii legiști au confirmat oficial motivul care a dus la decesul brusc al actorului.
Actorul american Peter Greene, celebru pentru interpretarea unor personaje dure și memorabile în filme de succes din anii ’90, a murit în urma unui accident cu arma de foc, potrivit concluziilor făcute publice miercuri de medicul legist din New York, scrie NBC News.com.
Cauza morții a fost stabilită la aproape două luni după ce actorul, în vârstă de 60 de ani, a fost găsit fără viață pe 12 decembrie, în apartamentul său din cartierul Lower East Side din Manhattan. Raportul oficial indică faptul că decesul a fost unul accidental.
„Cauza morții: rană prin împușcare la axila stângă cu leziune a arterei brahiale”, se arată în documentele medicului legist.
Peter Greene a devenit cunoscut publicului larg prin rolul sadicului Zed, paznicul violent din filmul Pulp Fiction, regizat de Quentin Tarantino. Interpretarea sa i-a consolidat reputația de actor specializat în roluri de antagoniști și personaje cu laturi întunecate.
În același an, 1994, Greene a apărut și în filmul The Mask, unde a interpretat personajul Dorian, antagonistul principal din producția cu Jim Carrey. Rolul i-a adus o vizibilitate și mai mare în industria cinematografică de la Hollywood.
Unul dintre cele mai apreciate roluri ale sale a fost cel principal din filmul Clean, Shaven, în care a jucat un bărbat diagnosticat cu schizofrenie, suspectat de crimă și aflat într-o luptă permanentă cu propria minte. Interpretarea a fost remarcată pentru intensitatea și realismul său.
De-a lungul carierei, Peter Greene a mai apărut în producții de referință precum The Usual Suspects și Training Day.
