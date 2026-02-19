Prima pagină » Știri politice » Ilie Bolojan, față în față cu Agenția de Rating Moody’s. Ce le-a spus despre finanțele României

Ilie Bolojan, față în față cu Agenția de Rating Moody’s. Ce le-a spus despre finanțele României

19 feb. 2026, 11:47, Știri politice
Ilie Bolojan, față în față cu Agenția de Rating Moody’s. Ce le-a spus despre finanțele României

Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit la Palatul Victoria cu reprezentanții agenției internaționale de rating Moody’s, una dintre instituțiile care stabilesc cât de sigură este România pentru investitori și bănci. Ținta de deficit în proiectul de buget pe 2026 e de 6,2%, le-a spus Bolojan reprezentanților Moody’s.

Experții au vrut să afle în primul rând cum va reduce Guvernul deficitul bugetar, adică diferența dintre banii pe care statul îi cheltuie și cei pe care îi încasează. În ultimii ani, România a avut unul dintre cele mai mari deficite din Uniunea Europeană, iar agențiile de rating urmăresc dacă autoritățile chiar reușesc să îl aducă sub control.

”Dacă menținem măsurile stabilite pentru controlul cheltuielilor publice și lucrăm pe direcțiile de consolidare și creștere economică, ceea ce vom face pentru că avem o abordare guvernamentală responsabilă, vom continua tendința de scădere a deficitului bugetar, așa cum România s-a angajat în dialogul cu Comisia Europeană și cum este sănătos pentru economia țării noastre”, a afirmat premierul Ilie Bolojan.

Ce le-a spus premierul

Premierul a prezentat planul Executivului și a explicat că reducerea deficitului trebuie făcută treptat, fără blocarea economiei. Guvernul mizează pe proiecte de infrastructură și energie pentru a susține creșterea economică, în paralel cu disciplină bugetară mai strictă.

„Premierul Bolojan a afirmat că Guvernul se va concentra asupra proceselor de consolidare și creștere economică. Absorbția fondurilor europene și susținerea investițiilor rămân prioritare. De asemenea, Guvernul se va axa asupra domeniului energiei atât pentru a determina scăderea prețului acestei resurse, cât și pentru a îmbunătăți competitivitatea companiilor”, se arată în comunicatul Guvernului.

Discuția a avut loc într-un moment sensibil, deoarece ratingul de țară influențează direct cât de scump se împrumută România. O evaluare mai slabă ar însemna dobânzi mai mari pentru stat și, în lanț, costuri mai ridicate pentru firme și populație. O evaluare stabilă sau pozitivă păstrează încrederea investitorilor și reduce presiunea pe taxe.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Recomandarea video

Citește și

LEGE Radu Miruță vrea să modifice legea pentru ca Steaua București să poată promova în Liga 1. Ce a declarat Ministrul Apărării
09:37
Radu Miruță vrea să modifice legea pentru ca Steaua București să poată promova în Liga 1. Ce a declarat Ministrul Apărării
ULTIMA ORĂ Nicuşor Dan este unul dintre liderii lumii prezent la Consiliul pentru Pace din SUA. Evenimentul are loc joi, la Institutul pentru Pace din Washington
08:42
Nicuşor Dan este unul dintre liderii lumii prezent la Consiliul pentru Pace din SUA. Evenimentul are loc joi, la Institutul pentru Pace din Washington
FLASH NEWS Miruţă completează Armata Română cu pensionari. Le mai dă 10% în plus la salariu şi sunt deja antrenaţi
08:22
Miruţă completează Armata Română cu pensionari. Le mai dă 10% în plus la salariu şi sunt deja antrenaţi
FLASH NEWS Grindeanu, mesaj pentru Bolojan: „Guvernez în țara asta nu doar pentru miliardari. Guvernez și pentru românii care n-au venituri mari”
23:41
Grindeanu, mesaj pentru Bolojan: „Guvernez în țara asta nu doar pentru miliardari. Guvernez și pentru românii care n-au venituri mari”
FLASH NEWS Gafa ministrului Miruță într-un interviu televizat. A vorbit despre „interesele dobânzii” în programele de înarmare. La ce se referea, de fapt
23:12
Gafa ministrului Miruță într-un interviu televizat. A vorbit despre „interesele dobânzii” în programele de înarmare. La ce se referea, de fapt
FLASH NEWS Grindeanu explică relația sa cu Ilie Bolojan: „Nu suntem cu inimioare trimise pe grupuri de Whatsapp”
22:33
Grindeanu explică relația sa cu Ilie Bolojan: „Nu suntem cu inimioare trimise pe grupuri de Whatsapp”
Mediafax
Fostul prinț Andrew, fratele regelui Charles, reținut în Marea Britanie. BBC: Este suspectat de abuz în funcție publică
Digi24
Alertă în Marea Britanie. Cum acționează bandele de infractori din România și Albania care au terorizat cartierele rezidențiale
Cancan.ro
Cătălin Măruță a dat lovitura, după plecarea de la Pro TV! S-a întâmplat în doar 60 de minute
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Adevarul
Miza de la Washington. Poate participarea lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii să spele imaginea democrației române după anularea alegerilor?
Mediafax
Două mari mituri despre Brâncuși, făcute praf chiar de ziua Maestrului
Click
Nativii din aceste 3 zodii se vor confrunta cu obstacole dificile în acest weekend. Primesc un ajutor nesperat și reușesc să iasă cu bine din aceste încercări
Digi24
Un ucrainean a crezut că a descoperit blindate ascunse de ruși în spatele liniei frontului. Ce era, de fapt, în depozi
Cancan.ro
Cum își scuză gestul Emil Mortu, românul care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Ce i-a putut spune judecătoarei care se ocupă de cazul lui
Ce se întâmplă doctore
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată lumea îi ştie numele. O recunoşti?
Ciao.ro
Vedetele din România, surprinse în zăpadă. Unele au pus mâna pe lopată, altele s-au distrat în ger
Promotor.ro
Michael Schumacher și cele 5 citate care i-au definit cariera de 7 titluri în Formula 1
Descopera.ro
Mormântul pierdut al Cleopatrei, posibil găsit?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA merge la psiholog: – Săptămâna viitoare vom lucra cu inconștientul
Descopera.ro
Cum te-ar putea ajuta săruturile să te îndrăgostești? Iată ce propune un microbiolog!
INEDIT Orice român își dorea această mașină în fața blocului. Atingea 100 km/h în 20,2 secunde și cântărea 890 de kilograme 
12:37
Orice român își dorea această mașină în fața blocului. Atingea 100 km/h în 20,2 secunde și cântărea 890 de kilograme 
INEDIT „Olimpiada bucureșteană”. Un bărbat a fost surprins pe schiuri, pe străzile din București, în ziua în care traficul a paralizat în urma ninsorii
12:33
„Olimpiada bucureșteană”. Un bărbat a fost surprins pe schiuri, pe străzile din București, în ziua în care traficul a paralizat în urma ninsorii
ULTIMA ORĂ Fostul prinț Andrew, fratele regelui Charles, a fost arestat chiar de ziua lui pentru că i-ar fi divulgat informații confidențiale lui Epstein
12:16
Fostul prinț Andrew, fratele regelui Charles, a fost arestat chiar de ziua lui pentru că i-ar fi divulgat informații confidențiale lui Epstein
ALERTĂ Meteorologii au emis cod galben de inundații pentru cinci județe, până vineri după-amiază
12:05
Meteorologii au emis cod galben de inundații pentru cinci județe, până vineri după-amiază
CONTROVERSĂ O prezentatoare TV a băut înainte de un live de la Jocurile Olimpice. Femeia și-a cerut scuze, iar imaginile cu ea au ajuns virale 
12:05
O prezentatoare TV a băut înainte de un live de la Jocurile Olimpice. Femeia și-a cerut scuze, iar imaginile cu ea au ajuns virale 
REȚETE Cum prepari cei mai delicioși mucenici moldovenești fără zahăr. Ai nevoie de câteva ingrediente simple
11:50
Cum prepari cei mai delicioși mucenici moldovenești fără zahăr. Ai nevoie de câteva ingrediente simple

Cele mai noi

Trimite acest link pe