Ilie Bolojan, față în față cu Agenția de Rating Moody’s. Ce le-a spus despre finanțele României

Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit la Palatul Victoria cu reprezentanții agenției internaționale de rating Moody’s, una dintre instituțiile care stabilesc cât de sigură este România pentru investitori și bănci. Ținta de deficit în proiectul de buget pe 2026 e de 6,2%, le-a spus Bolojan reprezentanților Moody’s.

Experții au vrut să afle în primul rând cum va reduce Guvernul deficitul bugetar, adică diferența dintre banii pe care statul îi cheltuie și cei pe care îi încasează. În ultimii ani, România a avut unul dintre cele mai mari deficite din Uniunea Europeană, iar agențiile de rating urmăresc dacă autoritățile chiar reușesc să îl aducă sub control.

”Dacă menținem măsurile stabilite pentru controlul cheltuielilor publice și lucrăm pe direcțiile de consolidare și creștere economică, ceea ce vom face pentru că avem o abordare guvernamentală responsabilă, vom continua tendința de scădere a deficitului bugetar, așa cum România s-a angajat în dialogul cu Comisia Europeană și cum este sănătos pentru economia țării noastre”, a afirmat premierul Ilie Bolojan.

Ce le-a spus premierul

Premierul a prezentat planul Executivului și a explicat că reducerea deficitului trebuie făcută treptat, fără blocarea economiei. Guvernul mizează pe proiecte de infrastructură și energie pentru a susține creșterea economică, în paralel cu disciplină bugetară mai strictă.

„Premierul Bolojan a afirmat că Guvernul se va concentra asupra proceselor de consolidare și creștere economică. Absorbția fondurilor europene și susținerea investițiilor rămân prioritare. De asemenea, Guvernul se va axa asupra domeniului energiei atât pentru a determina scăderea prețului acestei resurse, cât și pentru a îmbunătăți competitivitatea companiilor”, se arată în comunicatul Guvernului.

Discuția a avut loc într-un moment sensibil, deoarece ratingul de țară influențează direct cât de scump se împrumută România. O evaluare mai slabă ar însemna dobânzi mai mari pentru stat și, în lanț, costuri mai ridicate pentru firme și populație. O evaluare stabilă sau pozitivă păstrează încrederea investitorilor și reduce presiunea pe taxe.