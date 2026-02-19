Ion Cristoiu: Nicușor Dan vrea să facă din prezența sa la Consiliul pentru Pace dovada supremă că e recunoscut de Donald Trump ca președinte al României

În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a precizat că „Nicușor Dan vrea să facă din prezența sa la Consiliul pentru Pace dovada supremă că e recunoscut de Donald Trump ca președinte al României”.

„Astăzi are loc la Washington prima reuniune a Consiliului pentru Pace, organism inițiat și condus, cam pe persoană fizică, de către Donald Trump. Statele care participă la această reuniune se împart în două. Cele mai multe participă în calitate de membre ale consiliului, deci state care au aderat la acest consiliu, și ele vor fi reprezentate de președinți sau premieri. Un număr mai mic de state, cu precădere din Europa, au decis să participe cu statului de observator. Repet, nu în cadrul consiliului, deoarece această funcție nu există, ci observator la această primă reuniune. Ulterior, o să participe și la alte ședințe.

Având în vedere că din partea Uniunii Europene, deși a fost invitată Ursula, participă o comisară. Este limpede că de la Bruxelles s-a dat acceptul ca statele membre ale Uniunii să participe cu statul de observator. Din acest punct de vedere, România a respectat această indicație. (…) Dacă ne uităm peste listă, vom avea o mare surpriză. Toate celelalte state care participă ca observator participă la nivel jos. Adică ministrul de Externe, șeful Biroului Politic al Președinției în cazul Poloniei. Singura țară care participă ca observator la cel mai înalt nivel este România”, a spus Ion Cristoiu.

„Nicușor Dan vrea, prin această participare de excepție, să arate că este legitimat, recunoscut de către Donald Trump”

„Desigur că aceasta e o bizarerie, o ciudățenie. Am văzut că nimeni nu a sesizat această ciudățenie și nu s-a întrebat de ce se duce Nicușor Dan, când, potrivit statutului de observator, putea să se ducă Oana Țoiu sau poate vreun vicepremier. Răspunsul ne-a fost dat de Nicușor Dan în excelentul interviu de la Radio România Actualități. (…) Nicușor Dan vrea, prin această participare de excepție, să arate că este legitimat, recunoscut de către Donald Trump.

Până acum au fost, așa, știri pe surse, telefoane, zvonuri. Acum, din această prezență, din faptul că a fost invitat și că este acceptat, el vrea să facă o demonstrație pentru români că Donald Trump îl recunoaște ca președinte legitim. După părerea mea, se ia în calcul și anumite momente simbol. Oricum, Nicușor Dan este însoțit de o liotă de jurnaliști mai mult decât prezidențiali, în frunte cu Mihai Gâdea, și este clar că ei sunt invitați ca să poată să rostogolească această imagine în momentul în care Donald Trump îi strânge mâna. Asta va fi considerată ca o recunoaștere a legitimității lui Nicușor Dan”, a conchis publicistul.

Autorul recomandă: