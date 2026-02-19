„Înțepătura de țânțar”, varianta Teheran. Iranul desfășoară peste 30 de mini-submarine Ghadir pentru a „sâcâi” grupurile de atac ale portavioanelor SUA din Golful Persic

Mini-submarinele din clasa Ghadir, construite de Iran pentru ambuscade în ape puțin adânci în Golful Persic, devin o variabilă cheie, deoarece grupurile de atac ale portavioanelor americane operează în apropierea Iranului.

Deși nu pot egala direct puterea navală a SUA, designul și doctrina lor sunt adaptate pentru a impune fricțiuni operaționale, a crește cerințele de război antisubmarin și a crește riscul pentru navele americane de mare valoare în ape restricționate, notează Army Recogniton.

Activitatea recentă a grupului de atac utilizarea operațională

Se estimează că Iranul va desfășura o flotă submarină de aproximativ 28 până la 30 de submarine, cea mai mare parte a acestei forțe fiind formată din mini-submarine concepute pentru geografia restrictivă a Golfului.

Având în vedere că un portavion american este deja desfășurat în regiunea Orientului Mijlociu și indiciile că un portavion suplimentar ar putea fi adăugat pe lângă „ecranul de escortă” obișnuit, întrebarea este mai puțin dacă Iranul poate egala puterea navală a SUA și mai mult cum o poate complica.

Mini-submarinul Ghadir este construit special pentru ceea ce ar putea fi descris ca un război litoral extrem.

Golful Persic nu este o arenă în ocean deschis, este un labirint de platforme costiere

Cu aproximativ 117 tone la suprafață și 125 de tone scufundate, deplasamentul mic și coca compactă a ambarcațiunii sunt adaptate la adâncimile mici și fundul aglomerat al Golfului, unde submarinele mai mari riscă să eșueze și unde performanța sonarului este notoriu de inconsistentă.

Logica strategică a Iranului este clară: Golful Persic nu este o arenă în ocean deschis, este un labirint de platforme costiere, benzi de separare a traficului, insule, infrastructură petrolieră și zgomot acustic provenit de la transportul maritim comercial dens.

În acest mediu, un mic submarin diesel-electric este mai puțin un vânător de ape albastre la scară redusă și mai mult o platformă de ambuscadă costieră ascunsă, concepută să apară, să lovească și să dispară.

În ceea ce privește originea și producția, numeroase evaluări open-source converg către o conexiune nord-coreeană.

Ghadir este evaluată pe scară largă ca fiind bazată pe clasa nord-coreeană Yono, cel puțin o navă Yono fiind furnizată Iranului în 2004, urmată de construcția iraniană a propriei variante modificate.

Dimensiunea flotei rămâne în mod deliberat opacă, dar majoritatea estimărilor credibile variază între 20 și 23 de ambarcațiuni operaționale, arată Army Recognition.

Ieșiri scurte de la baze de coastă către zone de ambuscadă preselectate

Limitările navei Ghadir sunt la fel de importante ca punctele sale forte. Propulsia sa diesel-electrică favorizează funcționarea silențioasă pe bază de baterie, dar rezistența și sarcina utilă sunt limitate de dimensiune și confortul echipajului, ceea ce o face cea mai potrivită pentru ieșiri scurte de la baze de coastă către zone de ambuscadă preselectate.

Armamentul de bază este auster: două tuburi de torpile de 533 mm și o încărcătură limitată de arme la bord. Acestea fiind spuse, letalitatea pe tonă este reală.

Ghadir este asociată cu torpilele grele iraniene, cum ar fi Valfajr, și este, de asemenea, legată în raportare de conceptul de torpilă supercavitatorie de mare viteză Hoot.

Mai importantă pentru tactică este războiul său cu mine și utilitatea sa în operațiuni speciale.

Mini-submarinul Ghadir exploatează fizica Golfului

Clasa este evaluată ca fiind capabilă de amplasarea sub acoperire a minelor și de recuperarea sau introducerea scafandrilor de luptă, oferind Iranului opțiuni care se situează sub pragul bătăliei navale deschise, dar care totuși impun costuri strategice.

Cel mai îngrijorător atribut al lui Ghadir nu este viteza sau puterea de foc, ci modul în care exploatează fizica Golfului, se mai arată în analiza Army Recognition.

Salinitatea, curenții și stratificarea temperaturii din Golful Persic pot distorsiona propagarea sunetului și pot reduce fiabilitatea sonarului activ și pasiv.

Submarinele mai mari sunt restricționate în anumite părți ale Golfului nu doar de pescaj, ci și de complexitatea mediului.

În acest cadru, abordarea raportată a lui Ghadir, bazată pe oprirea pe fund, devine plauzibilă din punct de vedere tactic.

Un submarin diesel-electric mic se poate opri, se poate așeza pe fundul mării și poate deveni dificil de distins din punct de vedere acustic și fizic de teren.

Portavionul în sine este puțin probabil să se aventureze în apele cele mai puțin adânci, dar escortele, navele logistice și punctele de tranzit prin puncte de restricție creează ferestre de vulnerabilitate.

În timp de război, chiar și o mică probabilitate de succes a unui atac poate avea un efect strategic supradimensionat, deoarece ținta stabilită include nave capitale de miliarde de dolari și simbolismul politic al unui portavion.

Proximitatea geografică, transformată în risc operațional

Avantajul Iranului nu constă în faptul că fiecare Ghadir este o armă minune, ci în faptul că o flotilă de submarine relativ ușor de înlocuit poate forța comandanții americani să respecte cronologii mai lente, distanțe de așteptare mai mari și un consum mai mare de resurse în războiul antisubmarin.

Flota din clasa Ghadir nu trebuie să învingă un grup de atac al portavioanelor într-o angajament tradițional al flotei pentru a fi eficientă din punct de vedere strategic.

Trebuie doar să facă mediul operațional costisitor, ambiguu și lent, oferind în același timp Iranului opțiuni credibile pentru minerit, inserție în operațiuni speciale și atacuri de ambuscadă care sunt dificil de anticipat cu certitudine.

Investițiile Teheranului în mini-submarine reflectă o alegere strategică deliberată de a dezvolta capabilități submarine care prosperă în constrângerile Golfului, mai degrabă decât să concureze simetric în medii de ape albastre.

Atunci când portavioanele americane și escortele lor se concentrează în apropierea Iranului, flota Ghadir iese în evidență ca unul dintre puținele active navale iraniene capabile să transforme proximitatea geografică în risc operațional, se mai menționează în analiza publicată de Army Recognition.

