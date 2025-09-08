(P) Proiectul de apă și canalizare de la Ciolpani se apropie de finalizare

Lucrările de apă și canalizare de la Ciolpani sunt realizate în proporție de 98%. Mai sunt de realizat aproape 900 de metri de canal – dintre care 350 de metri prin săpătură deschisă și 550 de metri prin foraj dirijat, spune președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma.

Autoritățile județene pregătesc recepția lucrării spre finalul anului.

„ A ajuns la 97%, ceea ce înseamnă că suntem pe ultima sută de metri.

În ceea ce privește rețeaua de apă, au mai rămas 1,3 kilometri, din care 600 de metri prin săpătură, iar restul vor fi executați prin foraj dirijat.

În paralel, echipele intervin și la refacerea sistemului rutier în satul Lupăria, astfel, odată cu finalizarea utilităților, să lăsăm în urmă drumuri puse la punct.

Recepția finală a lucrărilor este programată pentru finalul acestui an.”