Prima pagină » Diverse » (P) Psihologia câștigului: De ce jocurile de noroc online atrag tot mai mulți români

(P) Psihologia câștigului: De ce jocurile de noroc online atrag tot mai mulți români

12 aug. 2025, 10:08, Diverse
(P) Psihologia câștigului: De ce jocurile de noroc online atrag tot mai mulți români

Introducere în psihologia jocurilor de noroc. În era digitală, jocurile de noroc online au devenit o atracție irezistibilă pentru tot mai mulți români, captând interesul prin experiențe captivante și promisiunea câștigurilor facile. Te-ai întrebat vreodată de ce atât de mulți oameni aleg să joace? Răspunsul e mai complex decât pare – psihologia câștigului ne arată cât de puternică poate fi atracția pentru risc, emoție și recompensă. Răspunsul vine din psihologie – acolo unde dorința de câștig, adrenalina și speranța unei recompense rapide joacă un rol important în această atracție.

De ce sunt jocurile de noroc atât de atractive?

Jocurile de noroc sunt mai mult decât o simplă activitate de petrecere a timpului liber. Ele exploatează mecanisme psihologice subtile care stimulează dorința de a juca. În primul rând, vorbim despre  adrenalina câștigului, unul dintre cei mai puternici factori de atracție. Emoțiile intense resimțite atunci când pariezi sau câștigi declanșează în corp eliberarea de dopamină, neurotransmițătorul plăcerii. Această reacție chimică încurajează comportamente repetitive, menținându-i pe jucători „în priză”.Un alt factor esteiluzia controlului. Mulți jucători cred, în mod greșit, că își pot înclina norocul în favoarea lor, chiar și în fața jocurilor de noroc bazate exclusiv pe șansă. Această percepție le oferă un fals sentiment de siguranță și îi motivează să continue să parieze.

Pe lângă toate aceste aspecte psihologice, jocurile de noroc atât online cât și cele fizice au și un impact social semnificativ. În România, aceste activități au devenit parte integrantă a vieții cotidiene, iar popularitatea lor este în continuă creștere. Comunitatea de jucători se dezvoltă atât în spațiile fizice, cât și online, unde interacțiunea socială este facilitată de platformele moderne de jocuri de noroc. Cu toate acestea, există și un revers al medaliei. Creșterea accesibilității la jocurile de noroc online aduce cu sine riscuri considerabile, contribuind la normalizarea comportamentului de joc excesiv, mai ales în rândul tinerilor.

Platforme licențiate: ce trebuie să știi

Este esențial ca jucătorii să aleagă platforme licențiate și reglementate, pentru a avea parte de o experiență sigură și echitabilă. Reglementările stricte la care sunt supuse aceste platforme asigură atât protecția utilizatorilor, cât și accesul la servicii de sprijin pentru cei afectați de comportamente de joc compulsiv.

Deși par inofensive, jocurile de noroc pot duce la dependență, afectând sănătatea mentală și financiară a indivizilor. Psihologii din România semnalează o creștere alarmantă a numărului de persoane cu astfel de probleme, motiv pentru care subliniază importanța conștientizării riscurilor asociate.

Cum recunoști dependența de jocuri de noroc

Recunoașterea semnelor timpurii ale dependenței de jocuri de noroceste esențială pentru prevenirea problemelor mai grave. Aceste semne includ nevoia constantă de a juca pentru a obține satisfacție, dificultăți în controlul comportamentului de joc, impact negativ asupra relațiilor personale și a situației financiare. Conștientizarea și educația sunt cheia pentru a ne bucura de jocurile de noroc responsabil, fără a cădea în capcana dependenței.

În concluzie, deși jocurile de noroc online oferă o experiență palpitantă, utilizatorii trebuie să fie vigilenți și să se informeze constant pentru a evita riscurile asociate.

Mediafax
METEO. Temperaturi neobișnuit de ridicate în primele zile ale lunii septembrie
Digi24
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în Italia a murit, după ce a stat în mașina parcată la soare
Cancan.ro
Mihaela Rădulescu, umilită de familia lui Felix. Părinții bărbatului ar fi refuzat să meargă la căpătâiul fiului lor
Prosport.ro
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a lăsat să-și imagineze restul
Adevarul
Tarifele SUA pentru Elveția, primite cu stupoare. Efectele pentru leul românesc
Mediafax
Diana Buzoianu anunță redeschiderea Programului Rabla: Se va lansa cu 200 de milioane de lei
Click
Se spune „La mulți ani” de Sf. Maria, pe 15 august? Ce spun preoții
Wowbiz
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Antena 3
O femeie s-a căsătorit de 11 ori în 22 de ani și toți soții ei au murit. Acum a făcut o mărturisire tulburătoare
Digi24
Unde a fost găsit trupul unui bărbat, dispărut acum 28 de ani în Himalaya. „Corpul era intact”
Cancan.ro
Ultimele cuvinte pe care Nina i le-a spus lui Ion Iliescu, în spital. S-a aflat abia acum ce l-a rugat
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți nu o mai recunosc, transformarea e șocantă
observatornews.ro
Cum poți investi în aur direct de pe telefon, fără să îl deții fizic. Metoda rapidă și sigură
StirileKanalD
Tânără însărcinată în 8 luni, moartă lângă fetița de trei ani. A adormit și...
KanalD
Este oficial! Când începe școala în 2025! Data exactă
Ciao.ro
S-au despărţit cu scandal! Cele mai scurte căsnicii ale vedetelor din România
Promotor.ro
Permisul suspendat 2 ani, dacă nu achiți amenda de circulație!
Descopera.ro
FRUCTELE interzise pentru pisici! Să NU le dai niciodată
Capital.ro
Reguli noi pentru gunoi. Schimbare în toată România. Ministrul Mediului: Trebuie să avem un sistem foarte clar de gestionare
Evz.ro
Vreme de vară în septembrie. Urmează săptămâni cu temperaturi anormale
A1
Legătura neștiută dintre Claudia Florescu, fosta concurentă de la Insula Iubirii, și Babs. Cum s-au cunoscut cele două
Stirile Kanal D
Un avion s-a prăbușit într-o curte, în Arad. Doi oameni au murit
Kfetele
Tânără mămică, însărcinată pentru a doua oară, s-a stins din viață brusc, în timp ce dormea! Aceasta avea vârsta de doar 29 de ani
RadioImpuls
Danciu rupe lanțul tăcerii și îl desființează public pe Dorobanțu: "Tot timpul te duceai și vorbeai". Andreea Mantea, surprinsă de cele auzite: "Stați că nu am înțeles". Cum a fost demascat concurentul din Casa Iubirii de colegul său
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soția lui Ion îl înșela de zor cu Gheorghe, când, sună telefonul…
Descopera.ro
Un astronom celebru avertizează că obiectul interstelar care se îndreaptă spre Pământ „ar putea veni să ne salveze sau să ne distrugă”
VIDEO Alexandru Chirilă la „Pastila Financiară”: „Am văzut familii distruse pentru că și-au finanțat un stil de viață fără să mai poată economisi”
10:48
Alexandru Chirilă la „Pastila Financiară”: „Am văzut familii distruse pentru că și-au finanțat un stil de viață fără să mai poată economisi”
EXCLUSIV Liderii UE, inclusiv România, salută planul lui TRUMP pentru pace în Ucraina. Oana Țoiu, pentru Gândul: „Susținem încetarea focului pe durata negocierilor”
10:38
Liderii UE, inclusiv România, salută planul lui TRUMP pentru pace în Ucraina. Oana Țoiu, pentru Gândul: „Susținem încetarea focului pe durata negocierilor”
ACTUALITATE Marian Munteanu: „Relația României cu Rep. Moldova face parte dintr-o poziționare europeană în legătură cu UCRAINA”
10:30
Marian Munteanu: „Relația României cu Rep. Moldova face parte dintr-o poziționare europeană în legătură cu UCRAINA”
EMISIUNI Alexandru Chirilă la „Pastila Financiară”: „Social media a devenit o oglindă greșită despre ce ar trebui să însemne succesul”
10:30
Alexandru Chirilă la „Pastila Financiară”: „Social media a devenit o oglindă greșită despre ce ar trebui să însemne succesul”
POLITICĂ Șoferii ar putea rămâne fără permis, dacă nu-și plătesc amenzile. Cseke Attila: „Trebuie să creez niște mecanisme prin care amenda să fie încasată”
10:29
Șoferii ar putea rămâne fără permis, dacă nu-și plătesc amenzile. Cseke Attila: „Trebuie să creez niște mecanisme prin care amenda să fie încasată”
COPACUL „toxic” de evitat în grădină. Poate contamina grav plantele din curte și afectează structura caselor din apropiere
10:20
COPACUL „toxic” de evitat în grădină. Poate contamina grav plantele din curte și afectează structura caselor din apropiere