Din cauza vremii nefavorabile de la Paris, președintele Nicușor Dan nu a putut decola cu aeronava militară Spartan către România, iar șeful statului și delegația care l-a însoțit în Franța au petrecut noaptea la un hotel.

Acum, Nicușor Dan și membrii delegației au coborât din aeronavă și așteaptă într-un salon al aeroportului, potrivit unei fotografii postate chiar de peședintele Nicușor Dan.

Inițial, decolarea era programată pentru ora 08:00. După ce președintele și delegația au îmbarcat și au așteptat 40 de minute, le-a fost spus că decolarea este imposibilă în condițiile meteo actuale din Paris, potrivit surselor Gândul.

În acest timp, utilajele de dezăpezire acționează pentru îndepărtarea zăpezii de pe pista aeroportului.

Nicușor Dan – președintele României – a participat, marți, la Paris, la întâlnirea Coaliției de Voință, alături de liderii europeni.

