Cel mai mare trădător din istoria CIA a murit în închisoare la 84 de ani. Cine a fost spionul care a vândut Moscovei zeci de agenți americani

Aldrich Ames, fost ofițer de contrainformații al CIA și considerat autorul celei mai grave trădări din istoria agenției, a murit în închisoare la vârsta de 84 de ani. Spionul care a furnizat Uniunii Sovietice și Rusiei informații secrete ce au dus la moartea a numeroși agenți americani a decedat pe 5 ianuarie 2026, potrivit autorităților federale americane.

Moartea lui Ames a fost confirmată de un purtător de cuvânt al Biroului Penitenciarelor. Fostul ofițer CIA ispășea o condamnare pe viață fără posibilitatea eliberării condiționate la Instituția Corecțională Federală din Cumberland, statul Maryland, relatează CBS News.

Activitatea de spionaj a lui Aldrich Ames în favoarea Moscovei este considerată cea mai grea breșă de securitate din istoria CIA. Potrivit oficialilor americani, informațiile furnizate de acesta au dus la moartea a cel puțin 10 agenți CIA și agenți de informații recrutați, iar zeci de alte operațiuni secrete au fost compromise.

Veteran al agenției, cu o carieră de 31 de ani, Ames ar fi compromis peste 100 de operațiuni de informații și a trimis la moarte sau în închisoare numeroși agenți sovietici care colaborau cu Occidentul. În schimbul trădării sale, a primit sume considerabile de bani, care i-au permis să ducă un stil de viață luxos.

Recunoscându-și vinovăția, Ames a admis că a compromis „practic toţi agenţii sovietici ai CIA şi ai altor servicii americane şi străine” pe care îi cunoștea și a furnizat Uniunii Sovietice și Rusiei „o cantitate uriaşă de informaţii despre politicile externe, de apărare şi de securitate ale Statelor Unite”.

Potrivit Departamentului Apărării, el a divulgat identitatea a 10 agenți, dintre care cel puțin nouă au fost executați.

De-a lungul anilor, au existat numeroase semnale de avertizare privind comportamentul lui Ames. Teste cu detectorul de minciuni care indicau răspunsuri înșelătoare, îmbogățirea bruscă și inexplicabilă, performanțe slabe la locul de muncă și abuzul de alcool au fost semnalate în mod repetat.

Cu toate acestea, CIA a ignorat aceste semne și l-a promovat în funcții din ce în ce mai sensibile, culminând cu numirea sa ca șef al secției sovietice a diviziei de contrainformații.

Cum a trecut Aldrich Ames de la „copil al CIA” la spion pentru Moscova

Născut în 1941, în River Falls, Wisconsin, Aldrich Ames și-a petrecut o parte din copilărie în Asia de Sud-Est, unde tatăl său lucra pentru CIA. După absolvirea liceului și eșecul la examenele Universității din Chicago, Ames s-a alăturat CIA în 1962, inițial în roluri administrative.

În paralel, a urmat cursurile Universității George Washington, absolvind în 1967 cu o diplomă în istorie. În 1969, s-a căsătorit cu prima sa soție, și ea angajată a CIA, și a plecat în prima misiune externă, la Ankara, în Turcia, unde avea sarcina de a recruta spioni sovietici.

După trei ani, a fost rechemat la sediul CIA din Virginia, pe fondul scăderii performanțelor profesionale. Revenit în SUA, problemele sale cu alcoolul au devenit tot mai evidente, iar căsnicia sa s-a destrămat.

Între 1981 și 1983, Ames a lucrat în Ciudad de Mexico, unde a cunoscut-o pe Rosario, atașat cultural la Ambasada Columbiei și agent CIA, care avea să devină a doua sa soție și, ulterior, complice în activitățile de spionaj.

În ciuda unor încălcări grave ale securității, inclusiv pierderea unei serviete cu documente clasificate într-un tren din New York și a îngrijorărilor legate de consumul excesiv de alcool, Ames a continuat să avanseze în carieră.

Presiunea financiară generată de divorț și de noul stil de viață l-a determinat, în 1985, să se apropie de sovietici. El le-a oferit numele unor ofițeri KGB care colaborau în secret cu FBI, în schimbul a 50.000 de dolari. Ulterior, a furnizat o listă completă de agenți CIA, provocând „o lovitură devastatoare” operațiunilor americane din Uniunea Sovietică, potrivit unui raport al Comitetului de Informații al Senatului din 1994.

KGB-ul i-a promis peste 2 milioane de dolari pentru cooperare. Pentru a justifica averea acumulată, Ames le-a spus colegilor că Rosario provenea dintr-o familie bogată.

Ames a fost arestat

Ames a continuat să spioneze timp de nouă ani, inclusiv în perioada în care a lucrat la Roma și ulterior în Europa de Vest și Cehoslovacia. Între 1990 și 1994, a fost implicat și în activități ale centrului antidrog al CIA, călătorind frecvent la Viena, Bogota și Caracas.

În paralel, CIA și FBI desfășurau o amplă anchetă pentru identificarea „cârtiței” din interior. În 1993, investigația s-a apropiat de Ames, care a fost supravegheat luni de zile. Arestarea a avut loc pe 21 februarie 1994, în Arlington, Virginia, cu doar câteva zile înainte de o deplasare planificată la Moscova.

La aproape două luni de la arestare, Ames și soția sa au pledat „vinovat” pentru acuzațiile de spionaj. Rosario Ames a fost condamnată la cinci ani de închisoare.

Directorul CIA de la acea vreme, R. James Woolsey, a declarat că Ames era „un trădător dăunător al ţării sale, care a ucis o serie de persoane care au ajutat Statele Unite şi Occidentul să câştige Războiul Rece”.

Potrivit acestuia, agenții au murit pentru că „un trădător ucigaş voia o casă mai mare şi un Jaguar”.