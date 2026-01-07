Prima pagină » Știri » Meteorologii anunță că ninsorile continuă. ANM a transmis, pentru Gândul, în ce zone ale României va ninge abundent

Cristian Lisandru
07 ian. 2026, 10:39
Meteorologii anunță că ninsorile continuă. ANM a transmis, pentru Gândul, în ce zone ale României va ninge abundent
Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis două coduri galbene care anunță precipitații însemnate cantitativ, ninsori, strat de zăpadă, polei și intensificări ale vântului, valabile până astăzi la ora 12.00.
Strat de zăpadă de 1 metru

Potrivit Meteoplus, la Bâlea Lac stratul de zăpadă măsoară 1 metru.

110 autoutilaje, peste 552 de tone de materiale antiderapante.

Echipele DRDP Cluj – anunță CNAIR – au acționat în cursul nopții trecute, pe drumurile naționale și autostrăzile din administrare, cu 110 autoutilaje și au răspândit peste 552 de tone de materiale antiderapante.

„Se acționează permanent cu lamă și material antiderapant pe toate sectoarele de drum din administrare unde este necesar pentru menținerea carosabilului practicabil, în condiții de siguranță.

Circulați cu atenție și adaptați viteza la condițiile de drum!”, transmit autoritățile.

P𝐥𝐨𝐚𝐢𝐞 𝐢̂𝐧𝐠𝐡𝐞𝐭̦𝐚𝐭ă, 𝐜𝐮 𝐫𝐢𝐬𝐜 𝐝𝐞 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐫𝐞 𝐚 𝐩𝐨𝐥𝐞𝐢𝐮𝐥𝐮𝐢

Pe timpul nopții, potrivit CNAIR, pe drumurile naționale și autostrăzile aflate în administrarea DRDP Timișoara au acționat 116 autoutilaje, fiind răspândite peste 700 tone de material antiderapant.

„În zona de vest se înregistrează ploi, lapoviță, ninsori și episoade de ploaie înghețată, cu risc de formare a poleiului. Utilajele de deszăpezire și patrulare sunt în teren și acționează permanent.

Circulați cu prudență, adaptați viteza la condițiile de drum și păstrați distanța față de celelalte autovehicule”, au transmis reprezentanții CNAIR.

A nins în mai multe zone ale țării, iar traficul a fost îngreunat. La primele ore ale dimineții nu a lipsit nici ceața în multe localități din țară.

La solicitarea Gândul, Oana Păduraru, meteorologul de serviciu al ANM a transmis ultimele informații despre evoluția vremii.

„În primul rând, își menține valabilitatea atenționarea meteorologică cod galben până mâine la prânz, iar tot acest interval partea de vest nord- vest a țării, dar parțial și în centru, va fi vizată de precipitații predominant sub formă de ninsoare, precipitații însemnate cantitativ.

  • Se vor cumula 20-35 l/m², local peste 40 l/m², iar la munte, în special Munții Banatului și Carpații Meridionali, ne așteptăm la strat consistent de zăpadă, care va ajunge chiar până la 50 cm.
  • Stratul nou de zăpadă va veni, desigur, peste cel preexistent, va ajunge la grosimi destul de mari, iar în același timp, tot pe crestele montane vor fi și intensificări ale vântului rafale de 70-85 km/h, astfel că ninsoarea va fi viscolită și vizibilitatea va fi scăzută.
  • Tot pe parcursul zilei de astăzi ne mai așteptăm ca în partea de sud, de centru și de est a Transilvaniei, dar și în zona Moldovei, temporar să fie precipitații mixte și, local, vor fi depuneri de polei.
  • Din punct de vedere termic maximele se vor încadra, în general între -6 și 4 grade, cu cele mai scăzute valori în partea de vest a teritoriului, iar minimele între minus 8 grade în noaptea care urmează în nordul Moldovei și în depresiunile din estul Transilvaniei și cel mult 2 grade pe litoral.

În zona Capitalei ne așteptăm, astăzi, la o vreme închisă, cu ploi slabe, iar la sfârșitul intervalului, adică spre dimineață, posibil și lapoviță. Vântul va avea temporar intensificări, cu viteze de 35-45km/h și cu temperatură comparabilă cu cea de ieri. Pe parcursul zilei încă vor fi temperaturi pozitive și în Capitală, iar la noapte minima va fi între 0 și 1 grad Celsius”, a transmis, pentru Gândul, Oana Păduraru, meteorologul de serviciu al ANM.

Ora 07:00. Unde s-a înregistrat cea mai ridicată temperatură din România

În această dimineață, la ora 07:00, cea mai scăzută temperatură din Româniaa fost de 2 grade, potrivit ANM. S-a înregistrat la Suceava, acolo unde a și nins.

  • La aceaași oră, la Constanța, termometrele arătau 12 grade, iar la Medgidia s-au înregistrat 10 grade Celsius. În zona Dobrogei, precipitațiile au lipsit.

  • La București au fost 3 grade Celsius și ceață, aceeași temperatură fiind înregistrată și la Călărași și Ploiești.
  • În vestul țării a fost minus un grad Celsius la Oradea, Arad, Timișoara și Reșița, iar ninsoarea a fost prezentă în toate cele patru localități.

A fost lapoviță la Baia Mare – și 0 grade Celsius – la aceeași oră a dimineții, conform informațiilor publicate de ANM, în timp ce în Moldova, la Botoșani, Iași și Vaslui, termometrele au arătat tot 0 grade.

