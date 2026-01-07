Potrivit Meteoplus, la Bâlea Lac stratul de zăpadă măsoară 1 metru.
Echipele DRDP Cluj – anunță CNAIR – au acționat în cursul nopții trecute, pe drumurile naționale și autostrăzile din administrare, cu 110 autoutilaje și au răspândit peste 552 de tone de materiale antiderapante.
„Se acționează permanent cu lamă și material antiderapant pe toate sectoarele de drum din administrare unde este necesar pentru menținerea carosabilului practicabil, în condiții de siguranță.
Circulați cu atenție și adaptați viteza la condițiile de drum!”, transmit autoritățile.
Pe timpul nopții, potrivit CNAIR, pe drumurile naționale și autostrăzile aflate în administrarea DRDP Timișoara au acționat 116 autoutilaje, fiind răspândite peste 700 tone de material antiderapant.
„În zona de vest se înregistrează ploi, lapoviță, ninsori și episoade de ploaie înghețată, cu risc de formare a poleiului. Utilajele de deszăpezire și patrulare sunt în teren și acționează permanent.
Circulați cu prudență, adaptați viteza la condițiile de drum și păstrați distanța față de celelalte autovehicule”, au transmis reprezentanții CNAIR.
Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis două coduri galbene care anunță precipitații însemnate cantitativ, ninsori, strat de zăpadă, polei și intensificări ale vântului, valabile până astăzi la ora 12.00.
A nins în mai multe zone ale țării, iar traficul a fost îngreunat. La primele ore ale dimineții nu a lipsit nici ceața în multe localități din țară.
La solicitarea Gândul, Oana Păduraru, meteorologul de serviciu al ANM a transmis ultimele informații despre evoluția vremii.
„În primul rând, își menține valabilitatea atenționarea meteorologică cod galben până mâine la prânz, iar tot acest interval partea de vest nord- vest a țării, dar parțial și în centru, va fi vizată de precipitații predominant sub formă de ninsoare, precipitații însemnate cantitativ.
În zona Capitalei ne așteptăm, astăzi, la o vreme închisă, cu ploi slabe, iar la sfârșitul intervalului, adică spre dimineață, posibil și lapoviță. Vântul va avea temporar intensificări, cu viteze de 35-45km/h și cu temperatură comparabilă cu cea de ieri. Pe parcursul zilei încă vor fi temperaturi pozitive și în Capitală, iar la noapte minima va fi între 0 și 1 grad Celsius”, a transmis, pentru Gândul, Oana Păduraru, meteorologul de serviciu al ANM.
În această dimineață, la ora 07:00, cea mai scăzută temperatură din Româniaa fost de 2 grade, potrivit ANM. S-a înregistrat la Suceava, acolo unde a și nins.
A fost lapoviță la Baia Mare – și 0 grade Celsius – la aceeași oră a dimineții, conform informațiilor publicate de ANM, în timp ce în Moldova, la Botoșani, Iași și Vaslui, termometrele au arătat tot 0 grade.
