Prima pagină » Știri externe » Putin vorbește despre „lumina iubirii” la slujba de Crăciun pe stil vechi și salută „misiunea sfântă din porunca lui Dumnezeu” a trupelor ruse

Olga Borșcevschi
07 ian. 2026, 10:37, Știri externe

Preşedintele rus Vladimir Putin a transmis felicitări întregului popor rus cu ocazia sărbătorii Crăciunului pe rit vechi, transmite biroul de presă al Kremlinului. Putin a participat la o slujbă care a durat toată noaptea, la Biserica Marelui Mucenic Gheorghe Învingătorul din regiunea Moscovei. Liderul rus a salutat „misiunea sfântă” a trupelor sale de a apăra Rusia, combinând ceremonia cu un discurs de sărbătoare despre unitate, caritate și sprijin pentru forțele armate.

„Această sărbătoare minunată luminează lumea cu lumina bunătăţii şi iubirii, oferind milioane de oameni speranţă şi bucuria comuniunii cu tradiţiile spirituale ale strămoşilor noştri, transmise din generaţie în generaţie”, a declarat Putin, potrivit comunicatului emis de biroul de presă al Kremlinului.

Imaginile video îl arată acum pe Putin într-un costum închis la culoare, fără cravată, înconjurat de militari în uniformă, alături de soții și copii, în timp ce preoții oficiau slujba la biserica Sfântul Gheorghe Câștigătorul de Victorii, lângă Moscova.

„Războinicii Rusiei au îndeplinit întotdeauna, ca și cum ar fi fost porunca Domnului, această misiune de a apăra Patria și poporul său, salvând Patria și poporul său”, a spus Putin la biserică după slujbă.

„În Rusia, oamenii și-au privit întotdeauna războinicii ca pe cei care, ca și cum ar fi fost porunca Domnului, îndeplinesc această misiune sfântă”, a adăugat el.

În timpul slujbei religioase, un ornament a căzut din brad — liderul rus l-a ridicat și l-a agățat la loc.

