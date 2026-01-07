Turcii au pus banii pe masă pentru Alexandru Musi. Ce au decis șefii lui Dinamo când au văzut cât oferă bașkanii

Alexandru Musi este cel mai curtat jucător din lotul lui Dinamo. Președintele Andrei Nicolescu a dezvăluit că mijlocașul adus de la FCSB are oferte de la mai multe echipe din Turcia.

Totuși, cel puțin pentru moment, șefii din Ștefan cel Mare nu vor să renunțe la serviciile sale.

„Musi nu e transferabil, la momentul ăsta”

Într-o intervenție televizată pe marginea acestui subiect, Nicolescu a lămurit subiectul transferului lui Alexandru Musi.

Fotbalistul venit în vara trecută de la FCSB, la schimb cu Dennis Politic, a devenit unul dintre cei mai buni jucători ai „câinilor”, după cum scrie și PROSPORT. Musi are o cotă de piață de 1,3 milioane de euro, fiind internațional de tineret.

Dinamovistul a evoluat în 17 meciuri acest sezon și a marcat cinci goluri, oferind tot atâtea pase decisive.

Potrivit spuselor lui Giovanni Becali, au existat oferte chiar și de două milioane de euro pentru Musi, dar Dinamo a refuzat să se despartă de jucător.

„Mai e un exemplu. A venit cineva pentru Musi, de curând. La fel, Musi nu e transferabil la momentul ăsta! Cumva, doar dacă primim o ofertă care sparge pragul psihologic al acţionarilor şi al nostru, atunci zicem da. Altfel, nu are rost. Vrem să construim.

Pentru Musi a fost ofertă din Turcia. Erau bani buni pentru România, dar nu avea sens. E o chestiune de viziune, de construcţie. Dacă aveam bani mulţi, atunci era uşor şi-l luam pe ăla şi ăla, dar nu aşa se construieşte”, a declarat Andrei Nicolescu.

„Cel mai inspirat transfer al lui Dinamo”

În opinia președintelui de la Dinamo, Musi (21 de ani) este cel mai inspirat transfer făcut în ultima perioadă.

„Musi este cel mai inspirat transfer, probabil. Sper să facem afaceri mult mai bune în viitor. Mult mai profitabile pentru Dinamo, să putem să punem jucători crescuţi în propria pepinieră în valoare. Să nu plătim să-i avem pe ai noştri, pe care să-i vindem. A fost o decizie în care ambele părţi îşi urmăreau un interes. Dinamo îşi manifestase interesul pentru Musi, cu nişte bani, nu neapărat schimbul cu Politic, dar s-a ivit această conjunctură”.

Alexandru Musi are contract cu Dinamo până în vara lui 2029.

„Mă bucur că sunt sănătos și că am revenit la antrenamente. A fost o perioadă foarte grea pentru mine, dar a fost un moment pozitiv pentru că am stat mai mult în sală, m-am pregătit mental, colegii și staff-ul m-au ajutat. M-a întărit această accidentare. În fotbal nu e ușor, mai dai și de piedici.

Primul obiectiv e intrarea în play-off, iar apoi să ne batem la campionat. După campionat, sper să jucăm în Europa”, a reacționat Musi.

