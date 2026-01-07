Prima pagină » Actualitate » Turcii au pus banii pe masă pentru Alexandru Musi. Ce au decis șefii lui Dinamo când au văzut cât oferă bașkanii

Turcii au pus banii pe masă pentru Alexandru Musi. Ce au decis șefii lui Dinamo când au văzut cât oferă bașkanii

07 ian. 2026, 10:36, Actualitate
Turcii au pus banii pe masă pentru Alexandru Musi. Ce au decis șefii lui Dinamo când au văzut cât oferă bașkanii
Turcii au pus banii pe masă pentru Alexandru Musi / Sursa FOTO: prosport.ro

Alexandru Musi este cel mai curtat jucător din lotul lui Dinamo. Președintele Andrei Nicolescu a dezvăluit că mijlocașul adus de la FCSB are oferte de la mai multe echipe din Turcia.

Totuși, cel puțin pentru moment, șefii din Ștefan cel Mare nu vor să renunțe la serviciile sale.

„Musi nu e transferabil, la momentul ăsta”

Într-o intervenție televizată pe marginea acestui subiect, Nicolescu a lămurit subiectul transferului lui Alexandru Musi.

Fotbalistul venit în vara trecută de la FCSB, la schimb cu Dennis Politic, a devenit unul dintre cei mai buni jucători ai „câinilor”, după cum scrie și PROSPORT. Musi are o cotă de piață de 1,3 milioane de euro, fiind internațional de tineret.

Dinamovistul a evoluat în 17 meciuri acest sezon și a marcat cinci goluri, oferind tot atâtea pase decisive.

Potrivit spuselor lui Giovanni Becali, au existat oferte chiar și de două milioane de euro pentru Musi, dar Dinamo a refuzat să se despartă de jucător.

„Mai e un exemplu. A venit cineva pentru Musi, de curând. La fel, Musi nu e transferabil la momentul ăsta! Cumva, doar dacă primim o ofertă care sparge pragul psihologic al acţionarilor şi al nostru, atunci zicem da. Altfel, nu are rost. Vrem să construim.

Pentru Musi a fost ofertă din Turcia. Erau bani buni pentru România, dar nu avea sens. E o chestiune de viziune, de construcţie. Dacă aveam bani mulţi, atunci era uşor şi-l luam pe ăla şi ăla, dar nu aşa se construieşte”, a declarat Andrei Nicolescu.

„Cel mai inspirat transfer al lui Dinamo”

În opinia președintelui de la Dinamo, Musi (21 de ani) este cel mai inspirat transfer făcut în ultima perioadă.

„Musi este cel mai inspirat transfer, probabil. Sper să facem afaceri mult mai bune în viitor. Mult mai profitabile pentru Dinamo, să putem să punem jucători crescuţi în propria pepinieră în valoare. Să nu plătim să-i avem pe ai noştri, pe care să-i vindem. A fost o decizie în care ambele părţi îşi urmăreau un interes. Dinamo îşi manifestase interesul pentru Musi, cu nişte bani, nu neapărat schimbul cu Politic, dar s-a ivit această conjunctură”.

Alexandru Musi are contract cu Dinamo până în vara lui 2029.

„Mă bucur că sunt sănătos și că am revenit la antrenamente. A fost o perioadă foarte grea pentru mine, dar a fost un moment pozitiv pentru că am stat mai mult în sală, m-am pregătit mental, colegii și staff-ul m-au ajutat. M-a întărit această accidentare. În fotbal nu e ușor, mai dai și de piedici.

Primul obiectiv e intrarea în play-off, iar apoi să ne batem la campionat. După campionat, sper să jucăm în Europa”, a reacționat Musi.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Dinamo i-a stabilit prețul lui Cîrjan. „Asta ar fi suma pentru care acționarii ar spune da”

Ce BUGET îi trebuie lui Dinamo pentru îndeplinirea visului de a juca în Liga Campionilor

Dinamoviștii au plecat în cantonamentul din Antalya! Cine e noutatea din lot și ce spune Zeljko Kopic despre transferuri

Recomandarea video

Mediafax
Sfântul Ioan Botezătorul, sărbătorit pe 7 ianuarie: viața Înaintemergătorului, cum L-a recunoscut pe Hristos și ce înseamnă această zi
Digi24
SUA iau în calcul confiscarea navei „Marinera”, parte din flota-fantomă a lui Putin. Rusia a trimis un submarin pentru escortă
Cancan.ro
Michael Schumacher a murit la 75 de ani. Vestea a fost confirmată de fiica lui
Prosport.ro
Dan Petrescu, vizibil afectat de tratament! Primele imagini din 2026 arată cât a slăbit antrenorul
Adevarul
„Consultă cu branula în mână pacienți mai sănătoși ca ei”. Reforma gărzilor medicale, un subiect exploziv
Mediafax
La mulți ani Ionuț și Ionela! Mesaje de Sfântul Ioan 2026 pentru prieteni, familie și colegi
Click
Rețeta delicioasă din Ardeal de care vă veți îndrăgosti de la prima înghițitură. Cum se pregătește papricașul de pui cu smântână
Digi24
Cum au întrerupt teroriștii alimentarea cu energie electrică a Berlinului. Cine este Vulkangruppe și cum ar putea influența el Moscova
Cancan.ro
Georgiana Lobonț s-a pozat în costum de baie și fanii ei au încremenit când au văzut cum arată: 'Iartă-mă că întreb. Ești vie?'
Ce se întâmplă doctore
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Primul volan retractabil din lume. Ce faci când mașina nu te mai lasă s-o conduci?
Descopera.ro
O planetă ciudată plutește prin galaxie! Ce se știe deocamdată?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe!
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care este diferența dintre cafea și ceai?
Gândul de Vreme 🚨 Meteorologii anunță că ninsorile continuă. ANM a transmis, pentru Gândul, în ce zone ale României va ninge abundent
10:39
🚨 Meteorologii anunță că ninsorile continuă. ANM a transmis, pentru Gândul, în ce zone ale României va ninge abundent
VIDEO Putin vorbește despre „lumina iubirii” la slujba de Crăciun pe stil vechi și salută „misiunea sfântă din porunca lui Dumnezeu” a trupelor ruse
10:37
Putin vorbește despre „lumina iubirii” la slujba de Crăciun pe stil vechi și salută „misiunea sfântă din porunca lui Dumnezeu” a trupelor ruse
FLASH NEWS Mihai Jurca, omul lui Bolojan, trece în fruntea comisiei care avizează investițiile sensibile – energie, transporturi, dar și bănci
10:36
Mihai Jurca, omul lui Bolojan, trece în fruntea comisiei care avizează investițiile sensibile – energie, transporturi, dar și bănci
EXTERNE Președintele Columbiei îl atacă dur pe Trump: „Eticheta de traficant de droguri este o reflexie a creierului său senil, pentru că nu îi dăm cărbune sau petrol”
10:15
Președintele Columbiei îl atacă dur pe Trump: „Eticheta de traficant de droguri este o reflexie a creierului său senil, pentru că nu îi dăm cărbune sau petrol”
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan și-a petrecut noaptea la Paris. Avionul Spartan nu a putut decola din cauza viscolului. La această oră, președintele așteaptă în aeroport
10:15
Nicușor Dan și-a petrecut noaptea la Paris. Avionul Spartan nu a putut decola din cauza viscolului. La această oră, președintele așteaptă în aeroport
EXTERNE Cel mai mare trădător din istoria CIA a murit în închisoare la 84 de ani. Cine a fost spionul care a vândut Moscovei zeci de agenți americani
10:00
Cel mai mare trădător din istoria CIA a murit în închisoare la 84 de ani. Cine a fost spionul care a vândut Moscovei zeci de agenți americani

Cele mai noi

Trimite acest link pe