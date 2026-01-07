Prima pagină » Știri externe » Președintele Columbiei îl atacă dur pe Trump: „Eticheta de traficant de droguri este o reflexie a creierului său senil, pentru că nu îi dăm cărbune sau petrol”

Mihai Tănase
07 ian. 2026, 10:15, Știri externe
Președintele Columbiei îl atacă dur pe Trump: „Eticheta de traficant de droguri este o reflexie a creierului său senil, pentru că nu îi dăm cărbune sau petrol"
Președintele columbian Gustavo Petro când ia parte la ceremonia sa de inaugurare

Conflictul verbal dintre președintele Columbiei, Gustavo Petro, și liderul de la Casa Albă, Donald Trump, escaladează. Petro l-a acuzat marți pe Trump că are un „creier senil”, după ce acesta ar fi sugerat că liderul columbian este implicat în traficul de droguri, într-un nou episod tensionat al relațiilor dintre cele două state.

Președintele columbian a reacționat dur printr-un mesaj amplu publicat pe platforma X, în care a afirmat că acuzațiile venite din partea lui Donald reflectă o percepție distorsionată asupra realității.

„Eticheta pe care Trump mi-o atribuie, de traficant de droguri, este o reflexie a creierului său senil. El îi vede pe adevărații libertarieni ca pe niște narcoteroriști pentru că nu îi dăm cărbune sau petrol”, a spus Petro, potrivit Bitlyanews.com.

Declarațiile vin după ce, duminică, Donald Trump le-a spus jurnaliștilor aflați la bordul Air Force One că, la fel ca Venezuela, „Columbia este, de asemenea, foarte bolnavă”. Referindu-se direct la liderul columbian, Trump a afirmat că țara este „condusă de un om bolnav căruia îi place să producă cocaină și să o vândă Statelor Unite, iar asta este ceva ce nu va mai face pentru mult timp”.

Întrebat dacă aceste afirmații ar putea indica o posibilă operațiune americană în Columbia, similară celei desfășurate în Venezuela împotriva lui Nicolas Maduro, Trump a răspuns: „Mi se pare o idee bună”.

Petro acuză „iraționalitatea capitalismului” american

Gustavo Petro a pus conflictul cu Donald Trump pe seama diferențelor ideologice, afirmând că dezacordul său este legat de ceea ce el a numit „iraționalitatea capitalismului”, care „conduce umanitatea, doar din lăcomie, spre extincție”, prin exploatarea excesivă a resurselor naturale, precum petrolul și cărbunele.

„Vor să ne transforme în colonii. Uciderea umanității înseamnă uciderea propriilor copii”, a adăugat liderul columbian.

În decembrie 2025, Trump l-a avertizat pe Petro că va fi „următorul” după Maduro, pe care Statele Unite l-au acuzat anterior că ar conduce așa-numitul „Clan al Soarelui”, o presupusă rețea internațională de trafic de droguri.

PPetro a negat existența acestei entități, susținând că nu există dovezi care să arate că ar funcționa ca o organizație reală de trafic de droguri în Venezuela.

Poziția sa coincide cu noua acuzație prezentată marți de Departamentul de Justiție al SUA, care a eliminat majoritatea referirilor la acest grup și a încetat să-l mai indice pe Maduro drept liderul său.

„Totul pentru petrol”

„Ceea ce indică acest lucru este că l-au răpit pe Maduro pentru a pune mâna pe petrolul Venezuelei”, a declarat Petro, referindu-se la arestarea liderului venezuelean la Caracas și la prezentarea sa ulterioară în fața unui judecător din New York.

Ministrul de externe al Columbiei, Rosa Villavicencio, a susținut poziția președintelui, afirmând într-o conferință de presă la Bogotá că „întregul conflict are legătură cu interesele economice”.

„Nevoia de petrol pentru o economie puternică precum cea a Statelor Unite implică faptul că aceasta întreprinde aceste căutări și că, pe baza doctrinei pe care o propun, și anume prevalența intereselor economice particulare ale țării, depășește limitele principiilor și relațiilor dintre națiuni și respectul pentru suveranitate”, a declarat șefa diplomației columbiene.

În acest context tensionat, Gustavo Petro a chemat la o manifestație miercuri, la Bogotá, „pentru suveranitate” și a avertizat că este pregătit să apere țara împotriva a ceea ce a descris drept o „amenințare ilegitimă”, relatează EFE.

