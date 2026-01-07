Președintele Columbiei îl atacă dur pe Trump: „Eticheta de traficant de droguri este o reflexie a creierului său senil, pentru că nu îi dăm cărbune sau petrol”

Conflictul verbal dintre președintele Columbiei, Gustavo Petro, și liderul de la Casa Albă, Donald Trump, escaladează. Petro l-a acuzat marți pe Trump că are un „creier senil”, după ce acesta ar fi sugerat că liderul columbian este implicat în traficul de droguri, într-un nou episod tensionat al relațiilor dintre cele două state.

Președintele columbian a reacționat dur printr-un mesaj amplu publicat pe platforma X, în care a afirmat că acuzațiile venite din partea lui Donald reflectă o percepție distorsionată asupra realității.

„Eticheta pe care Trump mi-o atribuie, de traficant de droguri, este o reflexie a creierului său senil. El îi vede pe adevărații libertarieni ca pe niște narcoteroriști pentru că nu îi dăm cărbune sau petrol”, a spus Petro, potrivit Bitlyanews.com.

Declarațiile vin după ce, duminică, Donald Trump le-a spus jurnaliștilor aflați la bordul Air Force One că, la fel ca Venezuela, „Columbia este, de asemenea, foarte bolnavă”. Referindu-se direct la liderul columbian, Trump a afirmat că țara este „condusă de un om bolnav căruia îi place să producă cocaină și să o vândă Statelor Unite, iar asta este ceva ce nu va mai face pentru mult timp”.

Întrebat dacă aceste afirmații ar putea indica o posibilă operațiune americană în Columbia, similară celei desfășurate în Venezuela împotriva lui Nicolas Maduro, Trump a răspuns: „Mi se pare o idee bună”.

Petro acuză „iraționalitatea capitalismului” american

Gustavo Petro a pus conflictul cu Donald Trump pe seama diferențelor ideologice, afirmând că dezacordul său este legat de ceea ce el a numit „iraționalitatea capitalismului”, care „conduce umanitatea, doar din lăcomie, spre extincție”, prin exploatarea excesivă a resurselor naturale, precum petrolul și cărbunele.

„Vor să ne transforme în colonii. Uciderea umanității înseamnă uciderea propriilor copii”, a adăugat liderul columbian.

În decembrie 2025, Trump l-a avertizat pe Petro că va fi „următorul” după Maduro, pe care Statele Unite l-au acuzat anterior că ar conduce așa-numitul „Clan al Soarelui”, o presupusă rețea internațională de trafic de droguri.

PPetro a negat existența acestei entități, susținând că nu există dovezi care să arate că ar funcționa ca o organizație reală de trafic de droguri în Venezuela.

Poziția sa coincide cu noua acuzație prezentată marți de Departamentul de Justiție al SUA, care a eliminat majoritatea referirilor la acest grup și a încetat să-l mai indice pe Maduro drept liderul său.

„Totul pentru petrol”

„Ceea ce indică acest lucru este că l-au răpit pe Maduro pentru a pune mâna pe petrolul Venezuelei”, a declarat Petro, referindu-se la arestarea liderului venezuelean la Caracas și la prezentarea sa ulterioară în fața unui judecător din New York.

Ministrul de externe al Columbiei, Rosa Villavicencio, a susținut poziția președintelui, afirmând într-o conferință de presă la Bogotá că „întregul conflict are legătură cu interesele economice”.

„Nevoia de petrol pentru o economie puternică precum cea a Statelor Unite implică faptul că aceasta întreprinde aceste căutări și că, pe baza doctrinei pe care o propun, și anume prevalența intereselor economice particulare ale țării, depășește limitele principiilor și relațiilor dintre națiuni și respectul pentru suveranitate”, a declarat șefa diplomației columbiene.

În acest context tensionat, Gustavo Petro a chemat la o manifestație miercuri, la Bogotá, „pentru suveranitate” și a avertizat că este pregătit să apere țara împotriva a ceea ce a descris drept o „amenințare ilegitimă”, relatează EFE.

