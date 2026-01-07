Mihai Jurca, omul lui Bolojan, trece în fruntea comisiei care avizează investițiile sensibile – energie, transporturi, dar și bănci

Guvernul pregătește un nou set de reguli care schimbă modul în care funcționează companiile din România, mai ales în sectoarele considerate sensibile pentru stat. Omul de încredere al premierului Ilie Bolojan va aviza schimbările de acționariat cu investitori străini în domenii strategice precum energia și transporturile, dar și în bănci, mass-media și zona de inteligență artificială. Practic, statul vrea un filtru suplimentar înainte ca firme din aceste domenii să ajungă sub control extern.

Mecanismul de control al investițiilor străine în România a fost stabilit în 2022, când Guvernul a decis ca investițiile directe din afara Uniunii Europene să fie analizate de o structură nou-creată, Comisia pentru examinarea investițiilor străine directe (CEISD), aflată în coordonarea Executivului, potrivit Profit.ro.

Comisia, care își va schimba numele, va fi condusă prin lege de șeful Cancelariei Prim-ministrului și va include și reprezentanți STS, care vor dezvolta o platformă online de avizare.

Ce face Comisia

CEISD analizează și avizează investițiile care pot afecta securitatea națională, inclusiv în domenii precum energia, transporturile, industria, sectorul informatic, financiar sau lanțurile de aprovizionare. De asemenea, intră sub controlul comisiei și investițiile care depășesc pragul de 2 milioane de euro. La lucrările CEISD participă permanent și reprezentanți ai SRI și SIE.

La finalul anului 2024, Guvernul a extins acest mecanism, astfel încât și investițiile realizate de cetățeni români sau de companii din România să fie supuse evaluării din perspectiva securității naționale, tot prin CEISD.

În 2025, Ministerul Energiei a sesizat CEISD în legătură cu tranzacția prin care MVM Group, compania energetică de stat a Ungariei, intenționa să preia E.ON Energie România, furnizor controlat de grupul german E.ON, unde statul român este acționar minoritar important. Ulterior, așa cum a relatat Profit.ro, Consiliul Suprem de Apărare a Țării a decis respingerea tranzacției.

Tot în 2025, fostul premier Marcel Ciolacu a semnat o nouă componență a CEISD. Spre deosebire de modificările anterioare, lista membrilor nu a mai fost făcută publică, fiind clasificată.

Măsura vine pe fondul preocupărilor legate de securitatea economică și de influența capitalului străin în zone-cheie. Guvernul susține că nu blochează investițiile, ci doar se asigură că acestea nu afectează interesele naționale.

Taxa pentru companii scade

Pe partea fiscală, autoritățile anunță o relaxare. Taxa pentru companii scade, după ce a fost intens criticată de mediul de afaceri. Decizia este văzută ca un semnal pozitiv pentru investitori și pentru firmele mari, care au reclamat costuri prea mari și reguli impredictibile.

În schimb, un subiect sensibil rămâne neschimbat. Indemnizațiile mari din unele companii de stat, deși criticate public, rămân la niveluri ridicate. Guvernul nu a prezentat, cel puțin până acum, un plan clar de reducere a acestora, ceea ce alimentează nemulțumirea publică.

Per total, pachetul de măsuri arată o direcție dublă: mai mult control din partea statului în sectoarele sensibile și o presiune fiscală mai mică pentru firme, dar fără ajustări vizibile în zona privilegiilor de la vârf.

Ilie Bolojan a criticat indemnizațiile membrilor comisiei

Subiectul indemnizațiilor membrilor comisiei a atras critici dure din partea actualului premier Ilie Bolojan. Acesta a arătat că membrii CEISD primesc pentru fiecare ședință o indemnizație de 30% din salariul unui ministru, ceea ce poate duce, în cazul a trei ședințe lunare, la un venit suplimentar echivalent cu un salariu complet de ministru. Bolojan a subliniat că aceste prevederi sunt stabilite prin lege și pot fi modificate doar de Parlament, dar a promis corectarea situației într-un pachet viitor de măsuri.

”Am descoperit zilele trecute un nou comitet special, pe lângă CIFGA de la Exim Bank, un alt comitet care avizează investițiile străine. Orice investiție străină în România achită o taxă de 10.000 de euro pentru acest aviz și o comisie din 11 persoane avizează favorabil sau nu investiția. Pentru fiecare ședință au 30% indemnizație din salariul unui ministru. Dacă au trei ședințe pe lună, au câștigat încă un salariu, dar asta l-au făcut printr-o lege,”, spune Ilie Bolojan.

La scurt timp după aceste declarații, premierul a semnat o nouă formulă de funcționare a CEISD, cu noii secretari de stat din ministerele reprezentate, însă a decis să mențină clasificată componența comisiei, la fel ca în mandatul precedent.

