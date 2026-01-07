Prima pagină » Actualitate » De ce brânzeturile cumpărate din supermarket pot deveni periculoase pentru sănătate. Ce spun specialiștii

07 ian. 2026, 10:31
Te-ai gândit vreodată că brânzeturile cumpărate din supermarket ar putea să devină periculoase pentru sănătate? Specialiștii au analizat condițiile în care sănătatea ar putea fi afectată de acest aliment, precum și conținutul produselor. Iată mai jos detaliile.

În cazul multor consumatori, brânzeturile sunt nelipsite din alimentație. Deși poate avea o textură perfectă și un gust delicios, nu orice brânză ar fi o alegere inspirată, susțin specialiștii. Există produse în supermarketuri care au ingrediente mai puțin benefice pentru sănătate, printre acestea numărându-se aditivii ori excesul de sare.

foto: Envato

Brânzeturile din supermarket care pot fi periculoase pentru sănătate

Brânza reprezintă unul dintre alimentele considerate a fi esențiale pentru o alimentație cât mai sănătoasă. De aceea, specialiștii recomandă ca fiecare consumator să se informeze cât mai bine referitor la ingredientele din produse și ce fel de brânzeturi nu ar fi tocmai indicate să fie achiziționate din comerțul de masă. Specialiștii susțin că sănătatea ar putea fi afectată în urma consumului anumitor brânzeturi.

Printre produsele des regăsite pe mesele consumatorilor români se numără brânza de burduf, telemeaua, precum și cașcavalul. Totuși, nu toate produsele cumpărate din supermarketuri ar fi tocmai potrivite pentru sănătate. În primul rând, atenția trebuie să fie îndreptată către modul de ambalare. De pildă, în cazul ambalajelor de plastic, brânzeturile ar putea să se altereze sau să interfereze cu proprietățile lor. Există brânzeturi mai „sensibile”, precum burrata și brie.

De altfel, pe listă se adaugă și brânza feta, care este nelipsită de pe mesele românilor. Totuși, consumul de brânză feta poate deveni periculos pentru sănătate, dacă produsul este contaminat și nu provine din surse sigure. Experții susțin, de altfel, că ar trebui evitată brânza rasă.

O recomandare mai sănătoasă este brânza de vaci, spun specialiștii. Consumul de brânză de vaci contribuie activ la menținerea sănătății organismului. Alimentul conține proteine, calciu, sodiu, fosfor și zinc, vitaminele A, B12. Poate să conțină un aport suplimentar de Omega-3 și Vitamina K2, dacă brânza de vaci este obținută din laptele animalelor hrănite natural, notează b1tv.ro.

Sursă foto: Envato

