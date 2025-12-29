Zalujnîi, un ambasador cu bagajele pregătite: Principalul rival a lui Zelenski se pregătește să-și părăsească postul din UK și să se întoarcă la Kiev

Fostul comandant al forțelor armate ale Ucrainei și actualul ambasador al Ucrainei în Marea Britanie, Valerii Zalujnîi, se pregătește să-și părăsească postul și să se întoarcă la Kiev, scrie Radio NV, citând patru surse din cercurile politice și diplomatice.

Conform acestora, cu câteva săptămâni în urmă, în timpul unei vizite la Kiev, Zalujnîi i-a comunicat personal lui Volodimir Zelenski dorința de a demisiona din funcție. În Biroul prezidențial, s-au discutat diverse opțiuni – de la postul de prim ministru la cel de șef al Administrației prezidențiale – dar el nu a arătat niciun interes, potrivit surselor.

Una dintre surse susține că Zalujnîi, în vârstă de 52 de ani, plănuiește să anunțe întoarcerea la Kiev pe 4-5 ianuarie, dacă nu se schimbă nimic. De ceva vreme, presa internațională scrie că Zalujnîi a luat în considerare și posibilitatea de a lucra ca ambasador în Statele Unite sau de a reveni la funcția de comandant-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, dar încă nu au fost luate decizii concrete în aceste privințe. În același timp, nu există semnale despre schimbarea ambasadorului Ucrainei în Statele Unite.

La începutul lunii decembrie, Zalujnîi a alimentat zvonurile cu privire la întoarcerea sa în Ucraina postând pe Facebook o fotografie cu soția sa, Olena, lângă un brad de Crăciun. Mesajul care însoțea fotografia a fost: „Nicăieri nu-i ca acasă”. Astfel, oficialul ucrainean a stârnit un val de discuții în mediul online despre finalizarea misiunii sale diplomatice la Londra.

Echipa ambasadorului neagă că acesta ar avea intenția de a demisiona

Pentru ambasadorul Ucrainei în Marea Britanie, generalul Valerii Zalujnîi, „nimic nu s-a schimbat”, el continuă să apere interesele Ucrainei în funcția sa, a transmis Oksana Torop, consilier media al lui Zalujnîi, într-un comentariu pentru UP.

„Ca de obicei, surse anonime știu totul despre Zalujnîi și planurile sale. Dar nimic nu s-a schimbat. El continuă să apere interesele Ucrainei în funcția de ambasador în Marea Britanie.“, a transmis aceasta.

Zalujnîi, principalul rival al lui Zelensky

În ultima perioadă, mulți politologi l-au numit pe Zalujnîi principalul rival al lui Zelensky la viitoarele alegeri prezidențiale și au asociat demisia comandantului suprem cu „exilul” acestuia la Londra.

Potrivit unor sondaje, din cauza scandalului de corupție din Administrația lui Zelenski, acum, șansele Zalujnîi la posibilele alegeri prezidențiale au început să crească.

În ianuarie 2024, peste 45% erau pregătiți să voteze pentru Zelenski, iar peste 30% pentru Zalujnîi. Apoi, dinamica s-a inversat: în toamna anului 2024, repondenții erau mai dispuși să voteze pentru Zalujnîi.

În primăvara anului 2025, alegătorii au fost din nou de partea lui Zelenski – cota sa a crescut la peste 40%, în timp ce cea a lui Zalujnîi a scăzut la 20%.

În octombrie 2025, diferența dintre cei doi politicieni era minimă – mai puțin de 5% (Zelenski puțin sub 30%, Zalujnîi puțin peste 25%).

„Criza de corupție din Ucraina a schimbat situația – ar putea duce la demisia actualului președinte”, a declarat fostul consilier economic al lui Zelenski, Alexander Rodneanski Jr., într-un interviu acordat publicației The Economist.

Popularitatea lui Zalujnîi se datorează în principal statutului său de „erou de război”, pentru că fostul comandant-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei a condus apărarea țării în primele etape ale conflictului cu Rusia.

Cu toate acestea, surse apropiate lui Zalujnîi au sugerat că, în ciuda popularității sale, este puțin probabil să candideze la cea mai înaltă funcție.

Zalujnîi a negat public orice planuri de a candida la președinție, precizând că organizarea alegerilor este imposibilă în timpul operațiunilor militare.

La începutul lunii noiembrie, Zalujnîi a declarat că Ucraina ar putea ajunge la o pace cu Federația Rusă, chiar dacă nu obține „victoria completă” pe care o dorește. „Pacea, chiar și în așteptarea următorului război, oferă o șansă pentru schimbări politice, reforme profunde, redresare deplină, creștere economică și întoarcerea cetățenilor”, a afirmat el într-un articol pentru Liga.net.

Zalujnîi, supranumit „Generalul de Fier” pentru rolul său crucial în rezistența eficientă a Ucrainei împotriva invaziei ruse din 2022, este apreciat atât în Occident, cât și în Ucraina. Acesta s-a bucurat de o încredere și de o popularitate mare în rândul ucrainenilor și militarilor. El a fost demis din funcția de comandant șef al armatei în februarie 2024 de către Zelenski, o mișcare care a generat controverse și speculații politice. Imediat după demitere, a fost numit ambasador al Ucrainei în Marea Britanie, o funcție care l-a îndepărtat de scena politică internă.

Deși nu este un critic vocal al președintelui, demiterea sa a creat o fractură percepută între conducerea politică și cea militară, o fractură pe care potențialii susținători ai unei candidaturi ar putea-o exploata.

Acesta a ocupat locul al doilea în ultimul sondaj de încredere realizat în Ucraina, cu o cotă de 19,1%, o creștere de 3% față de sondajul precedent din octombrie.

