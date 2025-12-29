Ministrul Transporturilor anunță că în 2025 s-a stabilit un nou record în materie de absorbție de fonduri europene pentru proiectele de infrastructură

Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor și Infrastructurii, precizează că 2025 a fost un an de referință pentru proiectele de infrastructură gestionate de minister.

În 2025 s-au deschis în total 146 de km de autostradă și drum expres și s-a stabilit un nou record în materie de absorbție de fonduri europene, 27,8 mld lei.

„2025 a fost un an de referință pentru proiectele de infrastructură gestionate de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii. Început sub mandatul lui Sorin Grindeanu și continuat de mine, acest an a stat sub semnul finalizării și recepției multora dintre proiectele lansate în anii anteriori.

Anul acesta am deschis în total 146 de km de autostradă și drum expres și avem un nou record în materie de absorbție de fonduri europene, 27,8 mld lei, cu 24% în plus față de anul anterior (27,8 mld lei față de 22,4 mld lei). La Compania Națională de Investiții Rutiere s-au semnat contracte pentru proiectare și execuție pentru 151,8 km, cu o valoare totală de 16 miliarde lei”, a explicat ministrul pe pagina sa de Facebook.

Totodată, 20 de locomotive și 44 de vagoane au fost modernizate și livrate pentru CFR Călători. Metrorex a primit anul acesta alte 7 trenuri noi.

„În ceea ce privește investițiile în calea ferată (CFR SA), anul acesta au fost recepționați 75 km, iar pe modernizările de tip Quick Wins au fost finalizați 142 km. Autoritatea de Reformă Feroviară a livrat 13 trenuri electrice de câte 350 de locuri pentru CFR Călători. De asemenea, au fost modernizate și livrate pentru CFR Călători 20 de locomotive și 44 de vagoane.

Metrorex a primit anul acesta alte 7 trenuri noi.

În Portul Constanța au fost finalizate în acest an mai multe obiective în valoare totală de 130 mil de lei, din fonduri proprii și fonduri europene.

Doresc un an nou fericit tuturor românilor și mulțumesc muncitorilor, inginerilor și specialiștilor care au fost alături de noi pe șantiere în acest an”, a precizat Ciprian Șerban.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Ministrul Ciprian Șerban, primul drum pe noua bucată din Autostrada Moldovei, alături de Dorinel Umbrărescu. Ce a declarat oficialul

Undă verde pentru noul terminal al Aeroportului Craiova. Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor: „Îmbunătățim conectivitatea regională”