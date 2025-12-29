Prima pagină » Actualitate » Autostrada A8: CNSC a respins contestația la proiectarea și execuția tronsonului Moțca – Târgu Frumos

29 dec. 2025, 14:31, Actualitate
Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor (CNSC) a respins, pe fond, contestația depusă în cadrul procedurii de atribuire a contractului pentru proiectarea și construcția tronsonului 1 al Autostrăzii Unirii A8, între Târgu Neamț (Moțca) și Târgu Frumos. Decizia confirmă rezultatul stabilit anterior de Comisia de Evaluare a Companiei Naționale de Investiții Rutiere (CNIR).

Contestația a fost depusă pe 11 noiembrie 2025 de asocierea SA & PE Construct SRL (lider), alături de Tehnostrade, Spedition UMB și Euro-Asfalt, însă CNSC a decis respingerea acesteia. Contractul fusese atribuit încă din 30 octombrie 2025 asocierii româno-bulgare Danlin XXL (lider) Groma Hold Ltd – Intertranscom Impex – Evropeiski Patishta, cu o ofertă de 4,76 miliarde de lei.

Durata totală de realizare a tronsonului este de 46 de luni, dintre care 10 luni sunt alocate pentru proiectare, iar 36 de luni pentru execuția lucrărilor.

Directorul general al CNIR, Gabriel Budescu, a precizat că antreprenorul și-a asumat realizarea cu prioritate a unui segment de 5,5 kilometri, care va asigura conexiunea dintre Autostrada Unirii A8 și Autostrada Moldovei A7, în termen de 12 luni, pentru sincronizarea celor două proiecte majore de infrastructură.

Un tronson complex, cu tuneluri și zeci de poduri

Tronsonul 1 Târgu Neamț (Moțca) – Târgu Frumos, situat în județul Iași, are o lungime de 27 de kilometri și presupune lucrări de mare complexitate. Proiectul include 36 de poduri și pasaje, cu o lungime totală de aproximativ 8,5 kilometri, patru tuneluri însumând 1,7 kilometri, precum și trei noduri rutiere importante.

La licitație au participat șase asocieri de constructori din România, Bulgaria, Italia și Turcia. Procedura de atribuire a fost reluată după respingerea unei contestații anterioare depuse de compania Kido Consult Proiect Construct, care solicita prelungirea termenului de depunere a ofertelor, contestație respinsă de CNSC pentru neîndeplinirea condițiilor legale.

