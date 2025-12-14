Prima pagină » Diverse » (P) Rampele de pe strada Doina au fost finalizate de Infrastructură 5

Ioana Zafira
14 dec. 2025, 09:00, Diverse
Reprezentanţii Serviciului Infrastructură 5 au anunţat finalizaarea lucrărilor de amenjare a rampelor de acces  pentru persoanele cu deficienţe locomotorii, 

„Lucrare finalizată pe Str. Doina!” anunţă administraţia domeniului public din Sector 5, prin Serviciul Infrastructură.

„Am intervenit în zona de acces a condominiului și am realizat o rampă care facilitează accesul locatarilor, asigurând circulația mai sigură pentru toți. În același timp, am amenajat și aleea de acces, care acum are un aspect uniform și îngrijit, contribuind la un ambient mai armonios al întregului ansamblu.

Ne bucurăm că am putut îmbunătăți infrastructura și că putem oferi comunității un spațiu mai accesibil și mai aspectuos !”

