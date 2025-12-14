Prima pagină » Actualitate » Adrian Năstase intervine în scandalul din justiție: „Lovitură de stat aflată în plină desfășurare”

Adrian Năstase intervine în scandalul din justiție: „Lovitură de stat aflată în plină desfășurare"

14 dec. 2025, 13:52, Actualitate
Adrian Năstase intervine în scandalul din justiție: „Lovitură de stat aflată în plină desfășurare”

Adrian Năstase, fostul premier al României, analizează din altă perspectivă tot scandalul din justiție și cataloghează evenimentele din ultima perioadă ca o lovitură de stat. El arată că există o bătălie foarte puternică pentru a prelua controlul asupra justiției, cu tabere ce au interese diferite, iar cine va controla justiția, în final, va reuși să controleze și celelalte instituții. „De exemplu, dacă o tentativă încearcă  promoveze ideile sau conceptiile lui Soros atunci ea este bună. Dacă încearcă  promoveze valori naționale, atunci e rea”.

”In istoria romanilor, au existat tot felul de tentative de lovituri de stat. Unele au reusit (de exemplu cea impotriva lui Cuza sau cea impotriva maresalului Antonescu), altele, nu (de exemplu, republica de la Ploiesti” sau cea a minerilor, din 1999, in timpul presedintelui Constantinescu). Au fost unele tentative care au amorsat revolte si apoi revolutii sau altele care au inceput ca revolte si s-au transformat in lovituri de stat (stiti ce spun!). Sunt si cazuri in care tentativa respectiva a avut ca obiectiv restauratia.

Tentativele de lovitura de stat mai pot fi bune sau rele, in functie de valorile pe care incearca sa le impuna. De exemplu, daca o tentativa incearca sa promoveze ideile sau conceptiile lui Soros atunci ea este buna. Daca incearca sa promoveze valori nationale, atunci e rea.

De obicei, tentativele de lovitura de stat se concentreaza pe schimbarea executivului (presedinte, premier, guvern). Tehnicile de lovituri de stat se modifica insa odata cu timpul. Astfel, o formula noua este aceea care se concentreaza pe atacarea unei alte puteri a statului justitia, pentru ca ulterior sa poata fi preluat controlul asupra celorlalte branse. Este vizat uneori si postul de ministru al justitiei pentru ca acesta va face viitoarele propuneri de sefi ai parchetelor. Atentie insa, a mai existat un astfel de experiment – „republica procurorilor”, atunci cand cel care s-a jucat cu focul a consemnat faptul ca „trei de-ai lui i-au executat pe alti trei de-ai lui”. Pare ca, acum, Dominic Fritz, presedintele USR, este in postura lui Lenin venit din Elvetia.

Am multa admiratie pentru tinerii care socializeaza in pietele publice pentru o justitie corecta. Stiu bine ca acesta este un obiectiv important in societate. Ei n-au descoperit insa/inca faptul ca dictatura poate fi exercitata si in numele dreptatii dar pentru realizarea unor interese. Inchizitia sau Dzerzhinsky sunt exemple clasice dar Barosso, Reding, Day pot explica si ei cum…

Unii isi doresc poate revenirea la justitia lui Basescu – cu Monica Macovei (B1tv a tinut seama de recomandarea mea si a invitat-o aseara la o emisiune pentru a sugera cum poate fi reparata justitia), Livia Stanciu, Ionut Matei, Daniel Morar, etc. „Intelectualii lui Basescu (reciclati)” ne explica zilnic ca asta este singura alternativa la atacurile hibride ale lui Putin. Altii cred ca avem de ales intrecalul alb” al lui Calin Georgescu si zeita „ex machina” de la Bruxelles. In timpul asta, flacara razboiului arde tot mai aproape si parteneriatele noatrestrategiceincep sa se topeasca.

Noi insa continuam sa modelam, sub influenta unor sponsori politici externi, un sistem in care institutiile statului sunt inlocuite cu ONG-uri, romanesti si straine, ignorand mizele adevarate ale lumii in care traim.

Diversi adversari ai lui Dinamo ma intreaba Psd unde e?” Sincer, nu stiu.”, scrie Adrian Năstase, pe blogul personal.

Paradoxul revoltei”: aproape 100 de pensionari speciali, din cei 800 de semnatari, „luptăacum chiar împotriva măsurilor de care beneficiază. De la judecătorul completului negru”, până la procurorul unității de elită” DNA Ploiești, trecând prin controversați activiști și foști magistrați comuniști toți s-au lipit de protestul USR/ Rezist

