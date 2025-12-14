Trump amenință cu represalii dure împotriva organizației Daesh după ce doi soldați americani și un interpret civil au fost uciși în Siria

Președintele Donald Trump a amenințat gruparea teroristă „Statul Islamic” cu „represalii dure” după ce doi militari SUA și un interpret civil au fost uciși într-o ambuscadă comisă sâmbătă, 13 decembrie, în Palmyra, Siria.

Alte trei persoane au fost rănite în atac. Atacatorul terorist a tras asupra militarilor SUA, au comunicat Departamentul Războiului și Comandamentul Central al SUA. Ulterior, a fost ucis de „forțele aliate” ale SUA.

Trump: Vor urma represalii dure

Trump a comunicat pe Truth Social despre atacul soldat cu trei morți în Siria.

„Jelim pierderea a trei patrioți americani în Siria, doi soldați și un interpret civil. Ne vom ruga și pentru cei trei soldați care sunt în proces de vindecare. A fost un atac ISIS împotriva SUA și a Siriei, într-o zonă periculoasă a Sirie, pe care ei nu o controlează pe deplin. Președintele Siriei, Ahmed al-Sharaa, este extrem de furios și perturbat de acest atac. Vor urma represalii dure.”, a scris președintele Donald Trump pe platforma Truth Social.

Pete Hegseth: Dacă ataci americani, vei fi vânat pentru tot restul vieții tale

Șeful Pentagonului Pete Hegseth a reacționat furios la rândul său pe platforma de socializare X:

„Să se știe că dacă lovești americanii, oriunde în lume, îți vei petrece pentru tot restul vieții în anxietate, știind că Statele Unite te vor vâna, te vor căuta și te vor ucide fără milă”.

Operațiunea Rezolvare Inerentă

Potrivit CNN , numele victimelor vor fi publicate duminică după-amiază. 1.800 de soldați din Garda Națională din Iowa au fost staționați în Orientul Mijlociu în luna mai pentru a participa la Operațiunea Inherent Resolve, cu scopul de a învinge ISIS. Operațiunea a fost începută pe 15 iunie 2014, sub administrația președintelui democrat Barack Obama, când gruparea teroristă Statul Islamic a devenit o amenințare gravă la securitatea SUA în regiune.

Forțele militare terestre și aviatice ale SUA au desfășurat misiuni în Libia, Siria și în Irak împotriva bazelor ISIS. La loviturile aviatice au contribuit Marea Britanie, Canada, Australia, Belgia, Danemarca, Franța, Iordania, Țările de Jos, Arabia Saudită, Turcia și Emiratele Arabe Unite.

Războiul anilor 2010

Războiul împotriva ISIS a fost cea mai de anvergură operațiune militară a Statelor Unite de după războaiele anteroriste ale fostului președinte republican George W. Bush din Irak și Afganistan. Liderul și fondatorul grupării teroriste ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi, cel care s-a proclamat calif după ocuparea unor porțiuni teritoriale din nord-vestul Irakului și estul Siriei, s-a sinucis în 2019, în urma unui atac ordonat de Donald Trump. Liderul curent al grupării ISIS și autoproclamat „calif” este Abu Hafs al-Hashimi al-Qrashi.

Actualul președinte al Siriei Ahmed al-Sharaa, un fost emir al grupării paramilitare islamiste Tahrir al-Sham, a luptat în Războiul Civil Sirian din 2013 împotriva regimului condus de dictatorul sirian Bashar al-Assad, iar ulterior a îndreptat armele împotriva organizațiilor teroriste ISIS și al-Qaeda.

La finalul anului 2024, cândva considerat un terorist căutat de SUA, a preluat puterea în Siria după fuga lui Assad în Rusia și a intrat în grațiile președintelui american Trump. Recent, a devenit primul lider sirian care a efectuat o vizită la Casa Albă.

Sursa Foto: Mediafax Foto

