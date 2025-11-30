Prima pagină » Diverse » (P) Primăria Sectorului 5 anunță consultări online: Vrem să transformăm „zona Șinei” într-un parc modern și sustenabil

(P) Primăria Sectorului 5 anunță consultări online: Vrem să transformăm „zona Șinei” într-un parc modern și sustenabil

30 nov. 2025, 13:50, Diverse
(P) Primăria Sectorului 5 anunță consultări online: Vrem să transformăm „zona Șinei” într-un parc modern și sustenabil

Primăria Sectorului 5, condusă de Vlad Popescu Piedone, a lansat o consultare publică pentru transformarea așa-numitei „zone a Șinei” într-un parc modern și sustenabil, cu ajutorul finanțărilor europene.

„Pentru că vocea comunității contează, Primăria Sectorului 5 vă invită să completați chestionarele de mai jos, referitoare la două dintre proiectele pe care vrem să le demarăm în Sectorul 5.

Așadar, stimați locuitori ai Sectorului 5, vă informăm că vrem să transformăm zona «Șinei» într-un parc modern și sustenabil, cu ajutorul finanțărilor europene, prin intermediul Noului Bauhaus European”, a transmis Primăria Sectorului 5.

Administrația locală a precizat că vrea să amenajeze un parc care să răspundă nevoilor de recreere, relaxare și socializare ale locuitorilor, dar și să îmbunătățească mediul urban.

„Astfel, ne-am propus ca noul parc să aibă alei umbrite, zone de joacă și terenuri de sport, locuri pentru relaxare și artă urbană, o grădină comunitară, spații verzi îngrijite și să găzduiască evenimente în aer liber. ȘI ÎL VOM FACE ÎMPREUNĂ!”, au mențioat reprezentanții Primăriei Sectorului 5.

„Tot împreună vom face și un centru social nou, modern și incluziv. Am găsit terenul, este în Ferentari, la Intrarea Frâncești nr. 4, iar proiectul este unul realizat tot în spiritul Noului Bauhaus European.

Viitorul centru va fi o clădire construită la standardul nZEB +, care promovează eficiența energetică și sustenabilitatea în construcții, iar structura lui va fi stabilită în funcție de nevoile comunității. Putem face un centru antidrog, cabinete psihologice, hub-uri de educație non-formală pentru tineri și multe altele, pe care le vom alege împreună”, a adăugat sursa citată.

Adnministrația locală roagă bucureștenii să completeze două chestionare:

„Foarte important: la final, apasați pe butonul «Remitere / Submit response». În caz contrar, răspunsurile dumneavoastră nu vor fi înregistrate și nu vor putea fi luate în calcul, în cadrul consultării publice”, a mai precizat instituția.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Mediafax
Ce NU ai voie să faci de Sf. Andrei. Este mare păcat, în această zi URIAȘĂ de sărbătoare!
Digi24
Plicul maro de pe biroul liderilor europeni și adevăratul plan de pace al lui Trump: Faceți bani, nu război!
Cancan.ro
Gabi Tamaș a sărit să-l bată pe Mihai Bendeac! Bodyguarzii au intervenit de urgență, ca să-l scape pe comediant
Prosport.ro
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au pozat împreună
Adevarul
Drumul regelui, construit în Munții Zarandului. Viața în satele arhaice, unde asfaltul ajunge pentru prima dată
Mediafax
Apele Române recomandă declararea stării de URGENȚĂ în Prahova: „Situația este CRITICĂ”
Click
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Digi24
De ce susține Putin că linia frontului ucrainean se va prăbuși în curând. Miza, dezvăluită de analiștii ISW
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather au făcut anunțul: Ce se întâmplă începând cu 11 decembrie, în București și în toată România
Ce se întâmplă doctore
O celebră influenceriță a murit în condiții suspecte la doar 39 de ani! Fugise din spital înainte de tragedie
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Descopera.ro
MIT sau ADEVĂR: Oamenii au NEVOIE de carne?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Descopera.ro
Misterul dispariției mayașilor, mai complicat decât s-a crezut. Ce au descoperit acum cercetătorii?

Cele mai noi