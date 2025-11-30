Primăria Sectorului 5, condusă de Vlad Popescu Piedone, a lansat o consultare publică pentru transformarea așa-numitei „zone a Șinei” într-un parc modern și sustenabil, cu ajutorul finanțărilor europene.

„Pentru că vocea comunității contează, Primăria Sectorului 5 vă invită să completați chestionarele de mai jos, referitoare la două dintre proiectele pe care vrem să le demarăm în Sectorul 5. Așadar, stimați locuitori ai Sectorului 5, vă informăm că vrem să transformăm zona «Șinei» într-un parc modern și sustenabil, cu ajutorul finanțărilor europene, prin intermediul Noului Bauhaus European”, a transmis Primăria Sectorului 5.

Administrația locală a precizat că vrea să amenajeze un parc care să răspundă nevoilor de recreere, relaxare și socializare ale locuitorilor, dar și să îmbunătățească mediul urban.

„Astfel, ne-am propus ca noul parc să aibă alei umbrite, zone de joacă și terenuri de sport, locuri pentru relaxare și artă urbană, o grădină comunitară, spații verzi îngrijite și să găzduiască evenimente în aer liber. ȘI ÎL VOM FACE ÎMPREUNĂ!”, au mențioat reprezentanții Primăriei Sectorului 5.

„Tot împreună vom face și un centru social nou, modern și incluziv. Am găsit terenul, este în Ferentari, la Intrarea Frâncești nr. 4, iar proiectul este unul realizat tot în spiritul Noului Bauhaus European.

Viitorul centru va fi o clădire construită la standardul nZEB +, care promovează eficiența energetică și sustenabilitatea în construcții, iar structura lui va fi stabilită în funcție de nevoile comunității. Putem face un centru antidrog, cabinete psihologice, hub-uri de educație non-formală pentru tineri și multe altele, pe care le vom alege împreună”, a adăugat sursa citată.

Adnministrația locală roagă bucureștenii să completeze două chestionare:

„Foarte important: la final, apasați pe butonul «Remitere / Submit response». În caz contrar, răspunsurile dumneavoastră nu vor fi înregistrate și nu vor putea fi luate în calcul, în cadrul consultării publice”, a mai precizat instituția.

RECOMANDAREA AUTORULUI: