(P) Retrospectiva turneului de la New York 2026: surprize, reveniri și două titluri în premieră

Ediția din 2026 s-a încheiat cu Elena Rybakina și Alexander Zverev câștigând pentru prima dată trofeele de simplu la New York. Finalele din 12 și 13 septembrie au completat un turneu în care eliminările timpurii, revenirile și meciurile prelungite până dimineața au contat la fel de mult pentru povestea competiției.

Dacă ai urmărit turneul și din perspectiva ofertei de pariuri online romania, retrospectiva merită privită dincolo de numele campionilor. Rezultatele îți arată cine a câștigat, însă desfășurarea meciurilor explică de ce parcursurile nu ar trebui considerate previzibile doar pentru că acum le cunoști finalul.

De la eliminarea lui Djokovic la sferturile prelungite până dimineața

Una dintre surprizele începutului de competiție a fost eliminarea lui Novak Djokovic în primul tur. Mariano Navone s-a impus cu 7–6, 5–7, 4–6, 6–2, 6–1, după patru ore și 36 de minute, provocând prima înfrângere a sârbului în runda inaugurală a turneului de la New York.

În sferturi, Ben Shelton l-a oprit pe deținătorul titlului, Carlos Alcaraz, într-un meci încheiat la 03:33, ora locală, cel mai târziu final de partidă din istoria competiției. Americanul a câștigat cu 6–7, 6–1, 6–3, 1–6, 7–6, după patru ore și 28 de minute, într-o confruntare cu schimbări repetate de direcție.

La feminin, Coco Gauff a trecut printr-un moment la fel de delicat înaintea calificării în semifinale. Împotriva Mirrei Andreeva, a salvat două mingi de meci și a revenit pentru un succes cu 2–6, 7–6, 6–2, un rezultat care nu spune, singur, cât de aproape fusese eliminarea.

Semifinalele au avut desfășurări diferite

Sabalenka și Zverev și-au obținut calificările fără să piardă vreun set, în timp ce Rybakina și Shelton au revenit după cedarea primului. Rezultatele au stabilit două finale cu adversari care ajunseseră în ultima etapă prin experiențe diferite:

Semifinală Câștigător Scor Aryna Sabalenka – Jessica Pegula Aryna Sabalenka 7–5, 6–2. Elena Rybakina – Coco Gauff Elena Rybakina 3–6, 6–4, 6–4. Alexander Zverev – Karen Khachanov Alexander Zverev 6–3, 7–6(7), 7–6(6). Ben Shelton – Frances Tiafoe Ben Shelton 4–6, 6–3, 6–3, 7–5.

În cazul lui Zverev, victoria în trei seturi a inclus două tie-break-uri, ceea ce arată de ce o calificare în minimum de seturi nu trebuie descrisă automat drept una lipsită de dificultăți. Scorul la seturi și echilibrul din interiorul lor sunt două lucruri care merită privite împreună.

Rybakina a oprit seria Sabalenkai

Finala feminină din 12 septembrie i-a adus Elenei Rybakina victoria cu 6–4, 5–7, 6–2 împotriva Arynei Sabalenka, campioana ultimelor două ediții. Parcursul din turneu i-a asigurat și suficiente puncte pentru prima urcare pe locul întâi mondial.

După câștigarea primului set, Rybakina a fost egalată, însă a preluat din nou inițiativa în decisiv. A încheiat meciul cu un as, la a doua minge de campionat, oprind tentativa adversarei de a obține al treilea titlu consecutiv la New York.

Privită retrospectiv, finala continuă ideea care a marcat și semifinala Rybakinei: pierderea unui set descrie o etapă a partidei, nu stabilește deznodământul întregului meci.

Zverev a transformat revenirea în finală într-un titlu

În finala masculină din 13 septembrie, Alexander Zverev l-a învins pe Ben Shelton cu 6–3, 7–6(2), 5–7, 6–2. Germanul a obținut astfel al doilea său titlu de Grand Slam, după succesul de la French Open din același an.

Shelton a prelungit confruntarea prin câștigarea setului al treilea, dar Zverev a revenit la conducere în al patrulea și și-a păstrat avantajul. Succesul a venit la șase ani după finala pierdută în 2020 în fața lui Dominic Thiem, când germanul cedase după ce condusese cu două seturi.

Pentru retrospectivă, contrastul dintre cele două finale este relevant: o situație asemănătoare la scor nu obligă meciul să urmeze aceeași poveste.

Retrospectiva nu este un pronostic

Când analizezi rezultatele în contextul discuției despre pariuri online în România, separă informațiile disponibile înaintea meciului de explicațiile formulate după încheierea lui. O revenire devine un fapt doar după ce se produce; înaintea ei, rezultatul rămâne necunoscut.

Finala masculină oferă și un exemplu despre diferența dintre tipurile de rezultate: Zverev a câștigat cu 3–1 la seturi, iar partida a însumat 42 de game-uri, calculate din scorul celor patru seturi. Identificarea câștigătorului, anticiparea scorului la seturi și evaluarea unui total de game-uri nu reprezintă aceeași întrebare.

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