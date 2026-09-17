Fostul premier Florin Cîțu avertizează ca rata inflației se va dubla în câteva luni. Într-o postare pe rețelele de socializare, acesta precizează că o bancă centrală cu adevărat independentă ar trebui să majoreze dobânzile pentru a limita inflația și să pună presiune pe politicieni să reducă cheltuielile.

De altfel, fostul premier critică menținerea dobânzilor la niveluri scăzute și avertizează că inflația ar putea ajunge, în câteva luni, la un nivel de două ori mai mare decât cel estimat anterior.

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„O bancă centrală cu adevărat independentă pune presiune pe clasa politică să-și reducă cheltuielile, chiar și atunci când intră în conflict cu cel mai puternic om din lume. Crește dobânzile și îi protejează astfel pe cetățeni de inflația viitoare.

O bancă centrală „independentă” protejează clasa politică: menține artificial dobânzile scăzute și transferă costurile asupra cetățenilor, prin prețuri mai mari.

Iar propriile estimări arată că, în doar câteva luni, rata inflației va fi dublă față de prognoza precedentă”, a notat Florin Cîțu pe Facebook.

Ce se întâmplă cu inflația în România

Ultimele date arată că inflația anuală a coborât la 6,2% în august 2026, de la 8,2% în iulie și peste 10% în iunie. Altfel, România rămâne țara cu cea mai ridicată inflație din Uniunea Europeană. Serviciile continuă să pună cea mai mare presiune pe prețuri, cu o creștere anuală de 11,2%, conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică (INS).

De la începutul anului, creșterea prețurilor a ajuns la 4,6%, iar media ultimelor 12 luni a fost de 9,5%. Alimentele s-au scumpit cu 2,62% față de august 2025. Mărfurile nealimentare au avut creșteri de 6,36%.

Cum a evoluat rata anuală a inflației, de la începutul anului până în prezent:

Ianuarie: 9,6%

Februarie: 9,3%

Martie: 9,9%

Aprilie: 10,7%

Mai: 10,9%

Iunie: 10,4%

Iulie: 8,2%

August: 6,2%

Eurostat arată că România are în continuare cea mai ridicată inflație din Uniunea Europeană, cu 6,2% în august 2026. Fără România, pe primele locuri se află Lituania (5,8%), Cipru (5,2%) și Bulgaria (5,1%). Cele mai mici rate sunt în Estonia (1,3%), Malta (1,9%) și Finlanda (2,4%).

Sursă foto: Facebook, Mediafax Foto