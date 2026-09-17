Prima pagină » Actualitate » Toni Neacșu explică ce se va întâmpla dacă Nicușor Dan va desemna un premier azi. Cum se poate ajunge la dizolvarea Parlamentului

Toni Neacșu explică ce se va întâmpla dacă Nicușor Dan va desemna un premier azi. Cum se poate ajunge la dizolvarea Parlamentului

Toni Neacșu explică ce se va întâmpla dacă Nicușor Dan va desemna un premier azi. Cum se poate ajunge la dizolvarea Parlamentului
Galerie Foto 3
Avocatul Toni Neacșu
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Toni Neacșu, fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), explică printr-o postare pe Facebook ce se va întâmpla dacă Nicușor Dan va desemna un premier azi. Avocatul Toni Neacșu explică și cum se poate ajunge la dizolvarea Parlamentului. Vă reamintim că joi, 17 septembrie 2026, Nicușor Dan a început discuțiile cu partidele pentru desemnarea premierului, la Palatul Cotroceni. 

Nicușor Dan a început discuțiile cu partidele pentru desemnarea premierului României. Dialogurile au loc la Palatul Cotroceni, azi, 17 septembrie 2026. Runda de consultări a debutat la ora 09:00, având o importanță deosebită, având în vedere că statul român se apropie cu pași repezi de 5 luni cu un Guvern interimar. Gândul vă ține la curent cu toate informațiile AICI.

Printre cei care au oferit o reacție în spațiul public se află și avocatul Toni Neacșu, fostul membru al Consiliului Superior al Magistraturii.

Sondaj Gândul

Pe cine crezi că va desemna Nicușor Dan pentru funcția de premier?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Mesajul lui Toni Neacșu. Sursă foto: Facebook.

Toni Neacșu explică ce se va întâmpla dacă Nicușor Dan va desemna un premier azi

Toni Neacșu spune că, dacă premierul este desemnat astăzi, termenul de 10 zile pentru prezentarea programului de guvernare și a listei miniștrilor expiră pe 26 septembrie 2026. Avocatul spune că mandatul nu poate fi retras unilateral până atunci. Candidatul poate renunța la mandat, ceea ce ar elimina una dintre condițiile pentru dizolvarea Parlamentului.

„Presupunând că astăzi vom avea desemnat un candidat la funcția de prim-ministru, cele 10 zile constituționale în care acesta trebuie să înregistreze lista miniștrilor și programul de guvernare la Parlament pentru a cere votul de învestitură se împlinesc sâmbătă, 26 septembrie.

Până atunci mandatul încredințat de Președinte nu poate fi revocat unilateral, indiferent cu cine negociază candidatul și ce linii roșii prezidențiale încalcă. Se poate însă renunța la mandat, de către candidat, situație în care nu va fi îndeplinită și a doua condiție pentru posibila dizolvare a Parlamentului”, a precizat Toni Neacșu pe Facebook.

Cum arată programul consultărilor pentru ziua de 17 septembrie 2026

  • 09:00 – PSD
  • 09:30 – AUR
  • 10:00 – PNL
  • 10:30 – USR
  • 11:00 – UDMR
  • 11:30 – Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale
  • 12:00 – SOS România
  • 12:30 – POT
  • 13:00 – Grupul parlamentar Uniți pentru România
  • 13:30 – Grupul parlamentar PACE – Întâi România
  • 14:00 – parlamentarii neafiliați

Sursă foto: Facebook/arhivă

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ÎNARMARE Gigantul Rheinmetall, care a primit de la Guvernul Bolojan contracte de miliarde de euro, se pregătește de războiul viitorului. „Roboții vor veni!”
11:02
Gigantul Rheinmetall, care a primit de la Guvernul Bolojan contracte de miliarde de euro, se pregătește de războiul viitorului. „Roboții vor veni!”
MESAJ Rogobete afirmă că Bolojan a confundat „reforma cu tăierile”, într-un mesaj pentru „reformiști”
10:45
Rogobete afirmă că Bolojan a confundat „reforma cu tăierile”, într-un mesaj pentru „reformiști”
REACȚIE Cîțu avertizează ca rata inflației se va dubla în câteva luni. Care ar fi motivele
10:33
Cîțu avertizează ca rata inflației se va dubla în câteva luni. Care ar fi motivele
FLASH NEWS Aproape trei milioane de pensii ar putea fi recalculate greșit. Pensionarii ar putea fi nevoiți să dea banii înapoi
10:25
Aproape trei milioane de pensii ar putea fi recalculate greșit. Pensionarii ar putea fi nevoiți să dea banii înapoi
FLASH NEWS Zelenski face anunțul pe care milioane de ucraineni îl așteaptă: „Sunt pregătit să organizez alegeri chiar și mâine”. Ce îl împiedică
10:22
Zelenski face anunțul pe care milioane de ucraineni îl așteaptă: „Sunt pregătit să organizez alegeri chiar și mâine”. Ce îl împiedică
FLASH NEWS George Simion, după consultările de la Cotroceni: ”I-am pus lui Nicușor Dan soluțiile pe masă. Nu se poate fără AUR”/ ”Ne asumăm guvernarea”
10:17
George Simion, după consultările de la Cotroceni: ”I-am pus lui Nicușor Dan soluțiile pe masă. Nu se poate fără AUR”/ ”Ne asumăm guvernarea”
Mediafax
Bulgaria, creștere explozivă a costurilor salariale. România, mult sub media UE
Digi24
Anunțul făcut de George Simion după consultările cu Nicușor Dan
Cancan.ro
Amanta i-ar fi fost INFIDELĂ lui Dorin Ioniță. L-a ÎNȘELAT cu cine se aștepta mai puțin
Prosport.ro
Anamaria Prodan, imagini incendiare în bikini! Săruturi fierbinți cu Ronald Gavril
Adevarul
Ghidul de supraviețuire pentru tinerii cu studii și salariul minim: „Seara iei legume la reducere, te îmbraci de la Pepco și nu mergi la doctori”
Mediafax
Grindeanu, după consultările cu Nicușor Dan: „PSD este pregătit să preia guvernarea”
Click
Fiica Mădălinei Apostol, prezentă la priveghi după ce a aflat că mama ei a murit. Ce spune Nick Rădoi despre viitorul micuței
Digi24
Ce a scris presa rusă despre protestele violente din București. Care este singurul politician citat
Cancan.ro
Generalul Dorin Ioniță, desființat de verișoara amantei Alice: 'A dat de un narcisist. I-a distrus tot!'
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Daniela Gyorfi la începutul carierei, înainte de operații estetice. Puțini ar mai recunoaște-o
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Problemele de proiectare ale sensurilor giratorii din România: „Avem giratorii unde pot intra și cu 100km/h. Deci ăla nu-mi calmează nimic”
Descopera.ro
Pentru prima dată, cercetătorii au reușit teleportarea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La psihiatru: – Am o prietenă imaginară!
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care este diferența dintre megabyte și gigabyte?
Mediafax Italia
IMAGINI INCREDIBILE! Încăierare violentă pe un vas de croazieră. Un turist, internat în stare gravă
Mediafax Spania
Anunțul de ultimă oră. SERVICIUL MILITAR REVINE?! Ce se întâmplă, de fapt, cu tinerii din Spania, născuți în 2008
ACTUALITATE Președintele Nicușor Dan, în prima sa vizită oficială la Bistrița, cu ocazia finalizării unui proiect medical finanțat prin PNRR
11:01
Președintele Nicușor Dan, în prima sa vizită oficială la Bistrița, cu ocazia finalizării unui proiect medical finanțat prin PNRR
ULTIMA ORĂ Ilie Bolojan pune condiții viitorului premier desemnat de Nicușor Dan. Ce cere prim-ministrul demis pentru a-l susține pe succesor
10:52
Ilie Bolojan pune condiții viitorului premier desemnat de Nicușor Dan. Ce cere prim-ministrul demis pentru a-l susține pe succesor
REACȚIE Trump amenință UE cu tarife „foarte mari” dacă Bruxelles-ul va permite Canadei să devină „membru asociat” al UE: „Un act ostil”
10:22
Trump amenință UE cu tarife „foarte mari” dacă Bruxelles-ul va permite Canadei să devină „membru asociat” al UE: „Un act ostil”
DECIZIE Diana Buzoianu: Decizie definitivă pentru faleza de la Tuzla. Aproape 33 de hectare revin în proprietatea statului
10:16
Diana Buzoianu: Decizie definitivă pentru faleza de la Tuzla. Aproape 33 de hectare revin în proprietatea statului
ACTUALITATE Pilotul Octavian Ciovică, condamnat la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare pentru trafic de influență. A fost prim-vicepreședinte al PNL Brașov
10:01
Pilotul Octavian Ciovică, condamnat la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare pentru trafic de influență. A fost prim-vicepreședinte al PNL Brașov
ANALIZA de 10 Iluzia normalității în Rusia. Va strânge Putin cureaua și va trece la o politică de austeritate?
10:00
Iluzia normalității în Rusia. Va strânge Putin cureaua și va trece la o politică de austeritate?

Cele mai noi

Trimite acest link pe