Toni Neacșu, fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), explică printr-o postare pe Facebook ce se va întâmpla dacă Nicușor Dan va desemna un premier azi. Avocatul Toni Neacșu explică și cum se poate ajunge la dizolvarea Parlamentului. Vă reamintim că joi, 17 septembrie 2026, Nicușor Dan a început discuțiile cu partidele pentru desemnarea premierului, la Palatul Cotroceni.

Nicușor Dan a început discuțiile cu partidele pentru desemnarea premierului României. Dialogurile au loc la Palatul Cotroceni, azi, 17 septembrie 2026. Runda de consultări a debutat la ora 09:00, având o importanță deosebită, având în vedere că statul român se apropie cu pași repezi de 5 luni cu un Guvern interimar. Gândul vă ține la curent cu toate informațiile AICI.

Printre cei care au oferit o reacție în spațiul public se află și avocatul Toni Neacșu, fostul membru al Consiliului Superior al Magistraturii.

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Toni Neacșu explică ce se va întâmpla dacă Nicușor Dan va desemna un premier azi

Toni Neacșu spune că, dacă premierul este desemnat astăzi, termenul de 10 zile pentru prezentarea programului de guvernare și a listei miniștrilor expiră pe 26 septembrie 2026. Avocatul spune că mandatul nu poate fi retras unilateral până atunci. Candidatul poate renunța la mandat, ceea ce ar elimina una dintre condițiile pentru dizolvarea Parlamentului.

„Presupunând că astăzi vom avea desemnat un candidat la funcția de prim-ministru, cele 10 zile constituționale în care acesta trebuie să înregistreze lista miniștrilor și programul de guvernare la Parlament pentru a cere votul de învestitură se împlinesc sâmbătă, 26 septembrie. Până atunci mandatul încredințat de Președinte nu poate fi revocat unilateral, indiferent cu cine negociază candidatul și ce linii roșii prezidențiale încalcă. Se poate însă renunța la mandat, de către candidat, situație în care nu va fi îndeplinită și a doua condiție pentru posibila dizolvare a Parlamentului”, a precizat Toni Neacșu pe Facebook.

Cum arată programul consultărilor pentru ziua de 17 septembrie 2026

09:00 – PSD

09:30 – AUR

10:00 – PNL

10:30 – USR

11:00 – UDMR

11:30 – Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale

12:00 – SOS România

12:30 – POT

13:00 – Grupul parlamentar Uniți pentru România

13:30 – Grupul parlamentar PACE – Întâi România

14:00 – parlamentarii neafiliați

Sursă foto: Facebook/arhivă