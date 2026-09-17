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Gigantul Rheinmetall, care a primit de la Guvernul Bolojan contracte de miliarde de euro, se pregătește de războiul viitorului. „Roboții vor veni!”

Gigantul Rheinmetall, care a primit de la Guvernul Bolojan contracte de miliarde de euro, se pregătește de războiul viitorului. „Roboții vor veni!”
Gigantul Rheinmetall, care a primit de la Guvernul Bolojan contracte de miliarde de euro, se pregătește de războiul viitorului / Sursa FOTO: Envato
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Rheinmetall, gigant din Germania activ pe piața producătorilor de armament și care a primit de la Guvernul Bolojan contracte în valoare de mai multe miliarde de euro, se pregătește de războiul viitorului. Roboții umanoizi, dronele și sistemele spațiale vor avea un rol tot mai important, afirmă Armin Papperger, directorul general al Rheinmetall.

Într-un interviu acordat Euronews, Papperger a vorbit despre ritmul reînarmării Germaniei, problemele industriei de apărare și tehnologiile pe care compania le pregătește pentru următorii ani.

„Roboții vor veni, este absolut clar”, a declarat șeful Rheinmetall.

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Rheinmetall își diversifică producția

Compania are, deja, un centru de cercetare în Bremen dedicat roboților umanoizi. Papperger spune, însă, că Rheinmetall nu are, deocamdată, produse pregătite pentru producția de serie. Compania investește în această direcție, dar nu a oferit detalii despre proiectele aflate în dezvoltare.

Papperger susține că Germania și Europa trebuie să accelereze producția de rachete și muniție. Unul dintre principalele obstacole este reprezentat de capacitatea redusă de producție a motoarelor pentru rachete și a focoaselor.

„Pur și simplu, nu poți produce rachete atât de repede”, a spus directorul Rheinmetall. Compania derulează un program de investiții în valoare de 30 de miliarde de euro, întins pe șase ani.

Rheinmetall și-a majorat deja semnificativ producția de muniție. Producția de proiectile de artilerie a crescut de la aproximativ 70.000 la 1,5 milioane de unități. În cazul muniției de calibru mediu, producția a urcat de la mai puțin de un milion la patru milioane de proiectile. Producția de muniție pentru tancuri a ajuns la aproximativ 240.000 de unități, față de 40.000-60.000 în anii anteriori. Compania intenționează să își extindă și producția de vehicule logistice și tactice.

Skyranger intră în producție din 2027

Un alt proiect important este sistemul de apărare antiaeriană Skyranger. Potrivit lui Papperger, primele livrări de serie pentru Germania sunt prevăzute începând din 2027. În prezent există întârzieri minore, legate de integrarea unor tehnologii, inclusiv șasiul, radarul și rachetele.

Rheinmetall își extinde însă capacitatea de producție. De la sfârșitul anului viitor, compania spune că va putea construi până la 400 de sisteme Skyranger pe an.

Papperger susține că sistemul poate combate inclusiv rachete care zboară cu viteze de până la Mach 3, dar și drone de dimensiuni mici. Pentru amenințările aeriene viitoare, spune el, nu va exista însă un singur tip de armă.

Dronele, rachetele și sateliții vor lucra împreună

Rheinmetall dezvoltă și noi capacități pentru atacuri la distanță. Compania are proiecte comune cu Destinus pentru rachete de croazieră și cu Lockheed Martin pentru rachete de artilerie. Potrivit lui Papperger, ambele proiecte sunt în fazele finale înaintea semnării acordurilor.

În paralel, Rheinmetall investește în sectorul spațial. Compania lucrează atât la construcția de sateliți, cât și la procesarea comunicațiilor și a informațiilor transmise de aceștia. Papperger spune că viitorul câmpului de luptă va presupune combinarea mai multor categorii de sisteme.

Artileria, vehiculele blindate, muniția convențională, dronele și rachetele vor continua să existe. În același timp, proporția fiecărei categorii se va modifica. „Totul este necesar”, a spus șeful Rheinmetall. Problema, în opinia sa, va fi stabilirea cantității necesare din fiecare tip de armament.

Extinderea producției presupune și o creștere masivă a personalului. Rheinmetall are în prezent aproximativ 34.000 de angajați în activitățile de apărare. Compania intenționează să ajungă la aproximativ 70.000 de angajați până în 2030. Potrivit lui Papperger, lanțul de furnizori asociat companiei ar putea ajunge la aproximativ 210.000 de angajați. Rheinmetall își extinde astfel activitatea în mai multe direcții simultan. Pe lângă muniție și vehicule blindate, compania investește în drone, rachete, roboți și sisteme spațiale.

Cel mai mare contract din istoria Rheimetall

Producătorul german de armament Rheinmetall a anunţat la începutul lunii iunie că a semnat contracte în valoare de 5,7 miliarde de euro cu armata română, pe care le-a descris drept „cel mai mare pachet de contracte internaţionale din istoria recentă a companiei”.

Gigantul german Rheinmetall a precizat și ce anume trebuie să livreze României, în contul celor 5,7 miliarde de euro: 298 de vehicule Lynx, o familie de vehicule de luptă de ultimă generație, sisteme de apărare aeriană Skyranger, muniție de calibru mediu pentru apărare aeriană și transportoare blindate de trupe, două nave de patrulare offshore și două nave de sprijin pentru scafandri. „Rheinmetall urmează să investească câteva sute de milioane de euro în România, o proporție semnificativă din valoarea adăugată fiind generată în acest stat membru NATO și UE, situat pe flancul estic al NATO. Se estimează că proiectul va crea mii de noi locuri de muncă. Peste 200 de subcontractanți vor fi integrați în rețeaua de aprovizionare”, a mai precizat grupul german.

În România, Rheinmetall deține, deja, societatea Automecanica Mediaș.

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