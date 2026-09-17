Ilie Bolojan pune condiții viitorului premier desemnat de Nicușor Dan. Ce cere prim-ministrul demis pentru a-l susține pe succesor

PNL a ieșit de la consultările de la Palatul Cotroceni cu o listă de condiții pe care viitorul premier va trebui să le îndeplinească. Doar așa, PNL va susține un nou guvern. Bolojan a insistat ca persoana desemnată de Nicușor Dan să conducă Executivul să continue măsurile de reducere a cheltuielilor, de creștere a productivității și a nivelului investițiilor și punerea economiei pe baze sănătoase. Ilie Bolojan a fost singurul liberal care a făcut declarații după ieșirea de la consultările cu președintele Nicușor Dan.

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„România are nevoie de un guvern, cu un premier credibil, cu miniștri competenți, cu un program care ține cont de realitățile economice. Indiferent cine va fi nomanalizat, dacă va fi învestit de Parlament va avea ca principală provocare păstrarea controlului asupra finanțelor publice, fiindcă prinicipala provocare a fost aceea de a păstra controlul asupra finanțelor. Guvernul nou va trebui să continue măsurile de reducere a cheltuielilor statului, de a pune statul în serviciul cetățenilor și de a continua punerea economiei pe baze sănătoase, care nu se dezvoltă pe credite, consum, ci pe investiții, muncă și creșterea productivității, fiind singurele priorități pe care un guvern le poate avea în perioada următoare”, a declarat Ilie Bolojan.

Delegația liberalilor a fost condusă de președintele partidului Ilie Bolojan și i-a inclus pe Dan Motreanu, Mircea Abrudean, Ciprian Ciucu, Oana Gheorghiu și Robert Sighiartău.