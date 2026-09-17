Prima pagină » Știri politice » Ilie Bolojan pune condiții viitorului premier desemnat de Nicușor Dan. Ce cere prim-ministrul demis pentru a-l susține pe succesor

Ilie Bolojan pune condiții viitorului premier desemnat de Nicușor Dan. Ce cere prim-ministrul demis pentru a-l susține pe succesor

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

PNL a ieșit de la consultările de la Palatul Cotroceni cu o listă de condiții pe care viitorul premier va trebui să le îndeplinească. Doar așa, PNL va susține un nou guvern. Bolojan a insistat ca persoana desemnată de Nicușor Dan să conducă Executivul să continue măsurile de reducere a cheltuielilor, de creștere a productivității și a nivelului investițiilor și punerea economiei pe baze sănătoase. Ilie Bolojan a fost singurul liberal care a făcut declarații după ieșirea de la consultările cu președintele Nicușor Dan.

Vezi galeria foto
7 poze

Sondaj Gândul

Pe cine crezi că va desemna Nicușor Dan pentru funcția de premier?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„România are nevoie de un guvern, cu un premier credibil, cu miniștri competenți, cu un program care ține cont de realitățile economice. Indiferent cine va fi nomanalizat, dacă va fi învestit de Parlament va avea ca principală provocare păstrarea controlului asupra finanțelor publice, fiindcă prinicipala provocare a fost aceea de a păstra controlul asupra finanțelor. Guvernul nou va trebui să continue măsurile de reducere a cheltuielilor statului, de a pune statul în serviciul cetățenilor și de a continua punerea economiei pe baze sănătoase, care nu se dezvoltă pe credite, consum, ci pe investiții, muncă și creșterea productivității, fiind singurele priorități pe care un guvern le poate avea în perioada următoare”, a declarat Ilie Bolojan.

Delegația liberalilor a fost condusă de președintele partidului Ilie Bolojan și i-a inclus pe Dan Motreanu, Mircea Abrudean, Ciprian Ciucu, Oana Gheorghiu și Robert Sighiartău.

Comentarii 1

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

REACȚIE Toni Neacșu explică ce se va întâmpla dacă Nicușor Dan va desemna un premier azi. Cum se poate ajunge la dizolvarea Parlamentului
11:06
Toni Neacșu explică ce se va întâmpla dacă Nicușor Dan va desemna un premier azi. Cum se poate ajunge la dizolvarea Parlamentului
REACȚIE Cîțu avertizează ca rata inflației se va dubla în câteva luni. Care ar fi motivele
10:33
Cîțu avertizează ca rata inflației se va dubla în câteva luni. Care ar fi motivele
ATAC Petrișor Peiu numără miliardele pierdute de România, despre care spune că nu se va vorbi în consultările de la Cotroceni
09:36
Petrișor Peiu numără miliardele pierdute de România, despre care spune că nu se va vorbi în consultările de la Cotroceni
CONTROVERSĂ Alexandru Muraru, fratele ambasadorului României în SUA, poartă la mână o clonă aurită după un Patek Philippe de 200.000 de euro. Nu e singura imitație cu care se afișează deputatul
08:00
Alexandru Muraru, fratele ambasadorului României în SUA, poartă la mână o clonă aurită după un Patek Philippe de 200.000 de euro. Nu e singura imitație cu care se afișează deputatul
LIVE Nicușor Dan a început discuțiile cu partidele pentru desemnarea premierului. Grindeanu: „Suntem pregătiți să preluăm guvernarea”. Simion: ”Nu se poate fără AUR”. Bolojan: “Guvernul nou va trebui să continue măsurile de reducere a cheltuielilor”/Fritz propune o rotativă cu premier tehnocrat/UDMR, la Cotroceni
06:00
Nicușor Dan a început discuțiile cu partidele pentru desemnarea premierului. Grindeanu: „Suntem pregătiți să preluăm guvernarea”. Simion: ”Nu se poate fără AUR”. Bolojan: “Guvernul nou va trebui să continue măsurile de reducere a cheltuielilor”/Fritz propune o rotativă cu premier tehnocrat/UDMR, la Cotroceni
FLASH NEWS România riscă „cea mai mare criză din sistemul de sănătate din ultimii 10 ani”. Fostul ministru al Sănătății arată consecințele guvernului Bolojan
22:40
România riscă „cea mai mare criză din sistemul de sănătate din ultimii 10 ani”. Fostul ministru al Sănătății arată consecințele guvernului Bolojan
Mediafax
Bulgaria, creștere explozivă a costurilor salariale. România, mult sub media UE
Digi24
Anunțul făcut de George Simion după consultările cu Nicușor Dan
Cancan.ro
Amanta i-ar fi fost INFIDELĂ lui Dorin Ioniță. L-a ÎNȘELAT cu cine se aștepta mai puțin
Prosport.ro
Anamaria Prodan, imagini incendiare în bikini! Săruturi fierbinți cu Ronald Gavril
Adevarul
Ghidul de supraviețuire pentru tinerii cu studii și salariul minim: „Seara iei legume la reducere, te îmbraci de la Pepco și nu mergi la doctori”
Mediafax
Grindeanu, după consultările cu Nicușor Dan: „PSD este pregătit să preia guvernarea”
Click
Fiica Mădălinei Apostol, prezentă la priveghi după ce a aflat că mama ei a murit. Ce spune Nick Rădoi despre viitorul micuței
Digi24
Ce a scris presa rusă despre protestele violente din București. Care este singurul politician citat
Cancan.ro
Generalul Dorin Ioniță, desființat de verișoara amantei Alice: 'A dat de un narcisist. I-a distrus tot!'
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Daniela Gyorfi la începutul carierei, înainte de operații estetice. Puțini ar mai recunoaște-o
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Problemele de proiectare ale sensurilor giratorii din România: „Avem giratorii unde pot intra și cu 100km/h. Deci ăla nu-mi calmează nimic”
Descopera.ro
Pentru prima dată, cercetătorii au reușit teleportarea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La psihiatru: – Am o prietenă imaginară!
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care este diferența dintre megabyte și gigabyte?
Mediafax Italia
IMAGINI INCREDIBILE! Încăierare violentă pe un vas de croazieră. Un turist, internat în stare gravă
Mediafax Spania
Anunțul de ultimă oră. SERVICIUL MILITAR REVINE?! Ce se întâmplă, de fapt, cu tinerii din Spania, născuți în 2008
ÎNARMARE Gigantul Rheinmetall, care a primit de la Guvernul Bolojan contracte de miliarde de euro, se pregătește de războiul viitorului. „Roboții vor veni!”
11:02
Gigantul Rheinmetall, care a primit de la Guvernul Bolojan contracte de miliarde de euro, se pregătește de războiul viitorului. „Roboții vor veni!”
ACTUALITATE Președintele Nicușor Dan, în prima sa vizită oficială la Bistrița, cu ocazia finalizării unui proiect medical finanțat prin PNRR
11:01
Președintele Nicușor Dan, în prima sa vizită oficială la Bistrița, cu ocazia finalizării unui proiect medical finanțat prin PNRR
MESAJ Rogobete afirmă că Bolojan a confundat „reforma cu tăierile”, într-un mesaj pentru „reformiști”
10:45
Rogobete afirmă că Bolojan a confundat „reforma cu tăierile”, într-un mesaj pentru „reformiști”
FLASH NEWS Aproape trei milioane de pensii ar putea fi recalculate greșit. Pensionarii ar putea fi nevoiți să dea banii înapoi
10:25
Aproape trei milioane de pensii ar putea fi recalculate greșit. Pensionarii ar putea fi nevoiți să dea banii înapoi
REACȚIE Trump amenință UE cu tarife „foarte mari” dacă Bruxelles-ul va permite Canadei să devină „membru asociat” al UE: „Un act ostil”
10:22
Trump amenință UE cu tarife „foarte mari” dacă Bruxelles-ul va permite Canadei să devină „membru asociat” al UE: „Un act ostil”
FLASH NEWS Zelenski face anunțul pe care milioane de ucraineni îl așteaptă: „Sunt pregătit să organizez alegeri chiar și mâine”. Ce îl împiedică
10:22
Zelenski face anunțul pe care milioane de ucraineni îl așteaptă: „Sunt pregătit să organizez alegeri chiar și mâine”. Ce îl împiedică

Cele mai noi

Trimite acest link pe