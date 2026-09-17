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Prognoza meteo până la finalul lunii septembrie. Vremea se schimbă radical

Elena Popescu
Prognoza meteo până la finalul lunii septembrie. Vremea se schimbă radical
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Toamna începe să își facă simțită prezența în România. După temperaturile ridicate, de vară, de până acum, urmează o răcire treptată, care va deveni tot mai evidentă la finalul lunii septembrie.

Administrația Națională de Meteorologie a publicat prognoza pentru perioada 14–27 septembrie, iar diferențele de temperatură vor fi importante în unele zone ale țării. Ploile vor reveni în majoritatea regiunilor, iar la munte cantitățile de apă pot depăși izolat 20–25 l/mp.

Transilvania

Până în data de 17 septembrie, vremea se va încălzi treptat. Media valorilor diurne va crește de la 22 de grade, până la 27 de grade și se va menține în jurul acestei valori până spre finalul primei săptămâni. În același interval și valorile nocturne vor crește treptat, iar media regională a acestora va ajunge de la 9 grade, la 11 grade.

În a doua jumătate a intervalului, valorile termice vor fi în scădere treptată, astfel că media regională a maximelor va ajunge la 22 de grade, iar a minimelor la 7 grade. Probabilitatea de ploaie va fi mai mare în a doua jumătate a intervalului când izolat vor fi posibile și cantități de apă mai însemnate (izolat peste 15-20 l/mp).

Banat

Prima săptămână din interval va fi caracterizată de alternanțe termice. La început, vremea se va încălzi treptat, media maximelor va crește de la 25 de grade, până la 30 de grade (în data de 17 septembrie), iar a minimelor de la 10 grade, spre 14 grade. În a doua jumătate a intervalului, valorile termice vor fi în scădere treptată, astfel că media regională a maximelor va ajunge la 25 de grade, iar a minimelor la 10 grade.

Probabilitatea de ploaie va fi mai mare în intervalul 18-22 septembrie când izolat vor fi posibile și cantități de apă mai însemnate (izolat peste 15-20 l/mp).

Crișana

La începutul intervalului, vremea se va încălzi treptat, iar media valorilor diurne va crește de la 24 de grade, până spre 29 de grade (în data de 17 septembrie). Ulterior, până la sfârșitul intervalului, valorile termice maxime vor fi în sădere, iar media acestora va ajunge din nou în jurul a 24 de grade. Valorile termice nocturne vor crește treptat până în jurul datei de 19 septembrie, iar media acestora va ajunge de la 10 grade, spre 13 grade. După această dată, până la sfârșitul intervalului, temperaturile minime vor fi în scădere treptată până la medii în jurul a 10 grade.

Probabilitatea de ploaie va fi mai mare în intervalul 18-25 septembrie când izolat vor fi posibile și cantități de apă mai însemnate (izolat peste 15-20 l/mp).

Maramureș

La începutul intervalului, vremea se va încălzi treptat, iar media valorilor diurne va crește de la 23-24 de grade, până spre 28 de grade (în data de 17 septembrie).  Ulterior, până la sfârșitul intervalului, valorile termice maxime vor fi în scădere, iar media acestora va ajunge în jurul a 22 de grade. Valorile termice minime vor crește treptat până spre finalul primei săptămâni, iar media acestora va ajunge de la 8-9 grade, spre 13 grade.

Ulterior, până la sfârșitul intervalului, temperaturile minime vor fi în scădere treptată până la medii în jurul a 8 grade. Probabilitatea de ploaie va fi în creștere după data de 19 septembrie, când izolat vor fi posibile și cantități de apă mai însemnate (izolat peste 15-20 l/mp).

Moldova

Până în data de 17 septembrie, media valorilor diurne va fi în creștere de la 21-22 de grade, spre 26 de grade, valoare ce se va menține până la finalul primei săptămâni. Ulterior, până la sfârșitul intervalului, valorile termice maxime vor fi în scădere, iar media acestora va coborî spre 20-21 de grade.

Valorile termice nocturne vor crește treptat până în jurul datei de 20 septembrie, iar media acestora va ajunge de la 10-11 grade, spre 13 grade. În a doua săptămână, temperaturile minime vor fi în scădere treptată, iar media acestora va ajunge până la 9 grade. Probabilitatea de ploaie va fi mai mare în a doua jumătate a intervalului când izolat vor fi posibile și cantități de apă mai însemnate (izolat peste 15-20 l/mp).

Dobrogea

În prima jumătate a intervalului, vremea se va încălzi treptat, iar media valorilor diurne va crește de la 23 de grade, până spre 26 de grade. Ulterior, până la sfârșitul intervalului, valorile termice maxime vor fi în scădere, iar media acestora va ajunge în jurul a 22 de grade.

Valorile termice nocturne vor crește treptat până în jurul datei de 20 septembrie, iar media acestora va ajunge de la 11-12 grade, spre 16 grade. După această dată, până la sfârșitul intervalului, temperaturile minime vor fi în scădere treptată până la medii în jurul a 13 grade. Vor fi posibile ploi mai ales în a doua săptămână din interval, dar probabilitatea mai mare va fi în jurul datei de 22 septembrie.

Muntenia

Până în data de 17 septembrie, media valorilor diurne va fi în creștere de la 24-25 de grade, spre 28 de grade, valoare ce se va menține până la finalul primei săptămâni. Apoi, până la sfârșitul intervalului, valorile termice maxime vor fi în scădere, iar media acestora va coborî spre 23-24 de grade. Valorile termice nocturne vor crește treptat până în jurul datei de 20 septembrie, iar media acestora va ajunge de la 11 grade, spre 14 grade.

În a doua săptămână, temperaturile minime vor fi în scădere treptată, iar media acestora va ajunge până la 10-11 grade. Vor fi posibile ploi mai ales în a doua săptămână din interval, dar probabilitatea mai mare va fi în jurul datei de 22 septembrie când și cantitățile de apă estimate vor fi mai însemnate (în jurul a 15-20 l/mp).

Oltenia 

În prima jumătate a intervalului, vremea se va încălzi treptat, iar media valorilor diurne va crește de la 26 de grade, până spre 29 de grade. Până la sfârșitul intervalului, valorile termice maxime vor fi în scădere, iar media acestora va ajunge în jurul a 24 de grade. Valorile termice minime vor crește treptat până în jurul datei de 20 septembrie, iar media acestora va ajunge de la 11-12 grade, spre 14 grade.

După această dată, până la sfârșitul intervalului, temperaturile nocturne vor fi în scădere treptată până la medii în jurul a 10 grade. Vor fi posibile ploi mai ales în a doua săptămână din interval, dar probabilitatea mai mare va fi în jurul datei de 22 septembrie când și cantitățile de apă estimate vor fi mai însemnate (15-20 l/mp).

Cum va fi vremea la munte

La începutul intervalului, vremea se va încălzi treptat, iar media valorilor diurne va crește de la 13-14 grade, până spre 18 de grade (în data de 17 septembrie).

Ulterior, până la sfârșitul intervalului, valorile termice maxime vor fi în scădere, iar media acestora va ajunge în jurul a 13 grade. Valorile termice minime vor crește treptat până spre finalul primei săptămâni, iar media acestora va ajunge de la 4-5 grade, spre 8-9 grade.

Ulterior, până la sfârșitul intervalului, temperaturile minime vor fi în scădere treptată până la medii în jurul a 5 grade. Probabilitatea de ploaie se va menține pe tot parcursul intervalului, dar va fi în creștere după data de 20 septembrie când izolat vor fi posibile și cantități de apă mai însemnate (izolat peste 20-25 l/mp).

Estimarea ANM este realizată pe baza produselor numerice ale Centrului European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF). Meteorologii au analizat temperaturile maxime și minime mediate pentru fiecare regiune, precum și perioadele în care probabilitatea precipitațiilor este cea mai ridicată.

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