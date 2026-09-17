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Președintele Nicușor Dan, în prima sa vizită oficială la Bistrița, cu ocazia finalizării unui proiect medical finanțat prin PNRR

Președintele Nicușor Dan, în prima sa vizită oficială la Bistrița, cu ocazia finalizării unui proiect medical finanțat prin PNRR
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Sâmbătă, 19 septembrie, de la ora 11:00, președintele României, Nicușor Dan, va efectua prima sa vizită oficială în municipiul Bistrița, cu ocazia finalizării unui proiect medical de amploare: modernizarea și digitalizarea completă a Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Bistrița.

Ultimul președinte care a vizitat oficial Bistrița a fost Klaus Iohannis, în toamna anului 2019, în plină campanie electorală, transmite radiocluj.ro.

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Evenimentul de sâmbătă consfințește recepția finală a lucrărilor, după ce la finele anului trecut (19 decembrie 2025) fusese deja inaugurat noul corp de clădire — primul obiectiv spitalicesc de la noi din țară ridicat de la zero prin finanțare PNRR.

Investiția totală a depășit 600 de milioane de lei, un efort financiar comun susținut din fonduri europene (PNRR), fonduri guvernamentale prin Ministerul Sănătății și bugetele locale ale Consiliului Județean și Primăriei Bistrița.

Bugetul masiv a fost direcționat strategic către patru piloni principali:

  • pavilionul nou (246 milioane lei) – o structură modernă pe 7 niveluri (două subterane, parter și 4 etaje), conectată printr-o pasarelă de restul spitalului. Aici vor funcționa peste 20 de specialități medicale.
  • reabilitarea clădirii vechi (150 milioane lei) – modernizarea completă a pavilioanelor existente pentru a asigura aceleași standarde de confort și siguranță.
  • digitalizarea sistemului (53 milioane lei) -implementarea de tehnologii moderne pentru eficientizarea fluxurilor medicale și reducerea birocrației.
  • echipamente de ultimă generație (40 milioane lei) – dotarea completă cu aparatură medicală performantă pentru diagnostic și tratament.

Foto: Noul Spital Clinic Județean de Urgență Bistrița

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